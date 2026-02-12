ข่าว

ครูเจ โต้ข่าวลือตีศิษย์ทำโทษ ยัน สาเหตุหนุ่ม 18 บุกยิงโรงเรียนพะตง เพราะน้องสาวโดดเรียนบ่อย

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 ก.พ. 2569 15:16 น.| อัปเดต: 12 ก.พ. 2569 15:21 น.
95
ครูเจยืนยันว่าไม่ได้ทำโทษนักเรียนที่ขาดเรียนบ่อยในโรงเรียนพะตง
Ladanatee Jindanimitr

โซเชียลแห่แชร์ข้อความ “ครูเจ” เล่านาทีเฉียดตาย ยืนยันเป็นครูใจดีดุจแม่ชี ปัดข่าวทำโทษรุนแรงจนพี่ชายแค้น ชี้ สาเหตุแท้จริงคือความเครียดเรื่องน้องสาวขาดเรียนบ่อย พร้อมร่วมอาลัย ผอ.ศศิพัชร

จากกรณีเหตุการณ์ระทึกขวัญที่ นายเขมนันท์ อายุ 18 ปี บุกเข้าไปกราดยิงภายในโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ตำบลทุ่งลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ส่งผลให้ นางศศิพัชร สินสโมสร ผู้อำนวยการโรงเรียน เสียชีวิต และมีนักเรียนได้รับบาดเจ็บ โดยระหว่างก่อเหตุคนร้ายได้ประกาศตามหาตัว “ครูเจ” โดยอ้างความไม่พอใจเรื่องน้องสาว จนนำไปสู่กระแสข่าวลือในสื่อบางสำนักว่าครูอาจมีการทำโทษหรือตีเด็กจนสร้างความโกรธแค้นนั้น

ล่าสุด วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 ความจริงอีกด้านได้รับการเปิดเผยผ่านผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Ladanatee Jindanimitr ซึ่งได้โพสต์ข้อความจาก “ครูเจ” ที่ส่งถึงทุกคนเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและระบายความรู้สึกหลังผ่านพ้นนาทีชีวิตมาได้

ข้อความจากครูเจระบุว่า ในช่วงเกิดเหตุเป็นช่วงเวลาที่ชุลมุนวุ่นวายมากจนถึงเกือบเที่ยงคืน ทำให้ไม่สามารถรับสายใครได้ โดยเจ้าตัวยอมรับว่าวินาทีนั้น “คิดว่าจะต้องตายแล้ว” และรู้สึกโล่งใจอย่างบอกไม่ถูกที่รอดชีวิตมาได้ราวกับปาฏิหาริย์

“จากครูเจ พี่เจ น้องเจของทุกคนนะคะ ”ทุกคน เมื่อวานรับสายไม่ได้จริงๆเพราะอยู่ในช่วงชุลมุนวุ่นวุ่นวายจนถึงค่ำเกือบเที่ยงคืนครับ คิดว่าจะต้องตายแล้วครับ ในใจเมื่อวานโล่งไม่มีอะไรอยู่เลย รอดมาแบบไม่น่าเหลือเชื่อครับ….”

เหตุการณ์ยิงในโรงเรียนพะตงเกี่ยวข้องกับน้องสาวของผู้ก่อเหตุ
Ladanatee Jindanimitr

ประเด็นสำคัญที่ครูเจชี้แจงคือสาเหตุที่ผู้ก่อเหตุพยายามตามหาตัว โดยระบุว่าน้องสาวของผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนในที่ปรึกษาของตน และมีปัญหาเรื่อง “การขาดเรียนบ่อย”

จากข้อมูลทราบว่า ก่อนเกิดเหตุผู้ก่อเหตุได้มีปากเสียงทะเลาะกับน้องสาวและบิดาที่บ้านจนเกิดอาการคุ้มคลั่ง จากนั้นจึงบุกมาที่โรงเรียนโดยมีเจตนาจะมาพูดคุยกับครูเจเรื่องการเรียนของน้องสาว ไม่ใช่เรื่องการถูกลงโทษตามที่เข้าใจผิดกัน

ครูเจยังได้ปฏิเสธกระแสข่าวจากสื่อบางสำนักที่รายงานว่าตนไปตีหรือทำโทษเด็กจนทำให้พี่ชายโกรธแค้น โดยยืนยันว่า “ไม่เป็นความจริง” พร้อมระบุว่าตนเองเป็นครูที่ใจดีที่สุด เปรียบเสมือน “แม่ชี” ด้วยซ้ำ จึงรู้สึกงงกับข่าวที่นำเสนอออกไปในทำนองนั้น

“…ที่คนร้ายเรียกหาครูเจเพราะว่าน้องสาวของเขานั้นเป็นนักเรียนห้องครูเจ เด็กนักเรียนคนนี้ขาดเรียนบ่อย ผู้ก่อเหตุก็เลยทะเลาะกับน้องและพ่อด้วยที่บ้านคุ้มคลั่งมาแล้ว เลยจะมาหาครูเจเพื่อคุยเรื่องของการเรียนของน้อง คิดว่าสาเหตุประมาณนี้ครับ“

แต่ในข่าวที่บอกว่าครูเจตีเด็กทำโทษเด็กโกรธกับเด็กไม่เป็นความจริงนะครับครูเจเป็นแม่ชีใจดีที่สุดในโลก งงมากกับข่าวแต่ละสำนัก…”

ในช่วงท้าย ครูเจได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ ผอ.ศศิพัชร สินสโมสร โดยระบุว่าทุกคนในโรงเรียนต่างร้องไห้และเศร้าโศกเสียใจกับความสูญเสียครั้งใหญ่นี้

“…เสียงของน้องเจค่ะ ได้พูดคุยกับน้องแล้ว น้องเสียใจมากๆกับการสูญเสียท่านผอ. ทุกคนเสียใจมากๆ นะคะ ร้องไห้ไปตามๆกัน โคตรเศร้าเลยวันนี้”

ครูเจยืนยันว่าไม่ได้ทำโทษนักเรียนที่ขาดเรียนบ่อยในโรงเรียนพะตง
Ladanatee Jindanimitr

ด้าน คุณ Ladanatee Jindanimitr ได้กล่าวกับทีมข่าว The Thaiger ถึงเหตุการณ์สลดใจว่า “ครูเจและทุกคนเสียใจกับเหตุการณ์นี้ และความสูญเสียที่เกิดขึ้นอย่างมาก ท่านผอ. ก็เป็นผู้เสียสละจริง ๆ ค่ะ”

ในนามทีมข่าว The Thaiger ขอสดุดีความกล้าหาญของท่าน ผอ. และขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญ ให้ครูเจและครอบครัว รวมถึงบุคลากรทุกคน ยืนหยัดผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้ไปได้ด้วยดีครับ 🙏

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

