ดราม่าเดือดหลัง สังข์ ดอกสะเดา โพสต์แรง “อย่าตอแXล” ทัวร์ลงโยงปม ปู-เด๋อ จบรัก 29 ปี

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 12 ก.พ. 2569 11:33 น.| อัปเดต: 12 ก.พ. 2569 11:30 น.
55
ดราม่าเดือดหลัง สังข์ ดอกสะเดา โพสต์แรง "อย่าตอแหล" ทัวร์ลงโยงปม ปู-เด๋อ จบรัก 29 ปี

สังข์ ดอกสะเดา โร่แจง หลังโดนทัวร์ลงยับ โพสต์ด่า “อย่าตอแXล” ทำคนโยงปม ปู-เด๋อ จบสัมพันธ์ 29 ปี เหตุคบซ้อน ยันเจตนาสื่อการเมือง วอนชาวเน็ตอย่าโยงมั่ว

กลายเป็นประเด็นร้อนที่ทำเอาชาวเน็ตหูผึ่ง เมื่อนักแสดงตลกชื่อดัง สังข์ ดอกสะเดา ออกมาโพสต์ข้อความสุดเดือดกลางเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุ “xึงอย่าตอแxลให้มากนัก” ซึ่งเป็นจังหวะที่ประจวบเหมาะกับกระแสข่าวใหญ่ของ ปู กนกวรรณ ที่ออกมาเปิดใจยอมรับทั้งน้ำตาว่าได้เลิกกับสามีตลกรุ่นใหญ่ เด๋อ ดอกสะเดา พร้อมแฉอีกฝ่ายคบซ้อน 29 ปี ตกเป็นเมียน้อยไม่รู้ตัว

ดราม่าเดือดหลัง สังข์ ดอกสะเดา โพสต์แรง &quot;อย่าตอแXล&quot; ทัวร์ลงโยงปม ปู-เด๋อ จบรัก 29 ปี-2
ภาพจาก : เตชะ ทับทอง

ทันทีที่โพสต์ของ สังข์ ดอกสะเดา ถูกเผยแพร่ ในเวลาไล่เลี่ยกับการประกาศยุติสัมพันธ์ 29 ปีของ ปู-เด๋อ บรรดาชาวเน็ตต่างก็พากันขนทัวร์มาลงใต้โพสต์กันอย่างล้นหลาม หลายคนต่อว่าสังข์และโยงว่าการโพสต์ครั้งนี้กำลังออกมาตอบโต้อดีตภรยาของตลกรุ่นพี่หรือไม่

จากนั้น สังข์ ดอกสะเดา เริ่มเห็นดราม่าที่เกิดขึ้น จึงรีบเปลี่ยนข้อความในโพสต์ดังกล่าวให้ชัดเจนขึ้นว่า “xึงอย่าตอแxลให้มากนัก xูจะเลือกใคร สิทธิ์ของxู”

ดราม่าเดือดหลัง สังข์ ดอกสะเดา โพสต์แรง อย่าตอแXล ทัวร์ลงโยงปม ปู-เด๋อ จบรัก 29 ปี-1

ก่อนจะโพสต์ชี้แจงเพิ่มเติมต่ออีก ระบุว่า “#เมื่อวานผมโพสต์เจตนาไปที่การเลือกตั้ง เผอิญชนกระแสข่าว.ไม่เกี่ยวกับกระแสคุณปูกับพี่เด๋อ.เพจต่างๆเกิดข้อสงสัยแค่นั้นเอง.พวกเกรียนคีย์บอร์ดเข้ามาด่าผมใหญ่เลย ด่าผมให้ถูกเรื่องหน่อย.ไม่เอ่ยชื่อใคร อย่าพยายมโยง (ย้ำ)#ผมไม่เคยโพสต์ยุ่งเรื่องของครอบครัวเขา”

ดราม่าเดือดหลัง สังข์ ดอกสะเดา โพสต์แรง อย่าตอแXล ทัวร์ลงโยงปม ปู-เด๋อ จบรัก 29 ปี-3

คอมเมนต์ชาวเน็ต-2 คอมเมนต์ชาวเน็ต คอมเมนต์ชาวเน็ต-1

Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

