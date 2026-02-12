ดราม่าเดือดหลัง สังข์ ดอกสะเดา โพสต์แรง “อย่าตอแXล” ทัวร์ลงโยงปม ปู-เด๋อ จบรัก 29 ปี

สังข์ ดอกสะเดา โร่แจง หลังโดนทัวร์ลงยับ โพสต์ด่า “อย่าตอแXล” ทำคนโยงปม ปู-เด๋อ จบสัมพันธ์ 29 ปี เหตุคบซ้อน ยันเจตนาสื่อการเมือง วอนชาวเน็ตอย่าโยงมั่ว
กลายเป็นประเด็นร้อนที่ทำเอาชาวเน็ตหูผึ่ง เมื่อนักแสดงตลกชื่อดัง สังข์ ดอกสะเดา ออกมาโพสต์ข้อความสุดเดือดกลางเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุ “xึงอย่าตอแxลให้มากนัก” ซึ่งเป็นจังหวะที่ประจวบเหมาะกับกระแสข่าวใหญ่ของ ปู กนกวรรณ ที่ออกมาเปิดใจยอมรับทั้งน้ำตาว่าได้เลิกกับสามีตลกรุ่นใหญ่ เด๋อ ดอกสะเดา พร้อมแฉอีกฝ่ายคบซ้อน 29 ปี ตกเป็นเมียน้อยไม่รู้ตัว
ทันทีที่โพสต์ของ สังข์ ดอกสะเดา ถูกเผยแพร่ ในเวลาไล่เลี่ยกับการประกาศยุติสัมพันธ์ 29 ปีของ ปู-เด๋อ บรรดาชาวเน็ตต่างก็พากันขนทัวร์มาลงใต้โพสต์กันอย่างล้นหลาม หลายคนต่อว่าสังข์และโยงว่าการโพสต์ครั้งนี้กำลังออกมาตอบโต้อดีตภรยาของตลกรุ่นพี่หรือไม่
จากนั้น สังข์ ดอกสะเดา เริ่มเห็นดราม่าที่เกิดขึ้น จึงรีบเปลี่ยนข้อความในโพสต์ดังกล่าวให้ชัดเจนขึ้นว่า “xึงอย่าตอแxลให้มากนัก xูจะเลือกใคร สิทธิ์ของxู”
ก่อนจะโพสต์ชี้แจงเพิ่มเติมต่ออีก ระบุว่า “#เมื่อวานผมโพสต์เจตนาไปที่การเลือกตั้ง เผอิญชนกระแสข่าว.ไม่เกี่ยวกับกระแสคุณปูกับพี่เด๋อ.เพจต่างๆเกิดข้อสงสัยแค่นั้นเอง.พวกเกรียนคีย์บอร์ดเข้ามาด่าผมใหญ่เลย ด่าผมให้ถูกเรื่องหน่อย.ไม่เอ่ยชื่อใคร อย่าพยายมโยง (ย้ำ)#ผมไม่เคยโพสต์ยุ่งเรื่องของครอบครัวเขา”
