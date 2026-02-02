เป็ด เชิญยิ้ม เล่าวันรู้ เด๋อ ดอกสะเดา ป่วยสโตรก ลิ้นแข็ง-พูดไม่ชัด ผูกพัน 48 ปี ยันไม่ทิ้งแน่นอน

เป็ด เชิญยิ้ม เล่าความผูกพัน 48 ปี ‘เด๋อ ดอกสะเดา’ เล่านาทีป่วยสโตรก ลิ้นแข็ง-พูดไม่ชัด ล่าสุด เริ่มดีขึ้น สมองรับรู้ 100% ยันไม่ทิ้งกัน ลั่น ‘ถ้าไม่มีเขาก็ไม่มีเสาบ้าน ไม่มีชีวิตที่ดีเหมือนปัจจุบัน’
เป็ด เชิญยิ้ม ศิลปินตลกอาวุโส เปิดใจในรายการ คุยแซ่บShow เล่าเบื้องหลังการจัดคอนเสิร์ตการกุศล ‘ลูกผู้ชายชื่อนายเด๋อ ดอกสะเดา’ เพื่อระดมทุนรักษา เด๋อ ดอกสะเดา ที่ป่วยด้วยโรคเส้นเลือดฝอยในสมองแตก พร้อมอัปเดตอาการล่าสุดและแผนการฟื้นฟูวงการตลกคาเฟ่ โดยมี จตุรงค์ มกจ๊ก ร่วมวงเล่าถึงวินาทีเข้าเยี่ยมที่ทำเอากลั้นน้ำตาไม่อยู่
เป็ด เชิญยิ้ม เผยว่าแนวคิดการจัดคอนเสิร์ตเกิดขึ้นหลังจากได้ไปเยี่ยมและทราบถึงภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเด๋อ ดอกสะเดา ตกเดือนละประมาณ 35,000 – 40,000 บาท ไม่รวมค่าแพมเพิร์ส ก่อนหน้านี้มีเพื่อนฝูงในวงการอย่าง เอกพจน์ ช่วยเหลือมาแล้วนับแสนบาท รวมถึงตนเองที่โอนสมทบไป แต่เกรงว่าจะไม่ยั่งยืน จึงหารือกับครอบครัวของเด๋อเพื่อขอจัดคอนเสิร์ตภายใต้คอนเซปต์ ‘ศิษย์รักครู น้องรักพี่ เพื่อนรักเพื่อน’
คอนเสิร์ตดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากสมาคมศิลปินตลกและเพื่อนพ้องในวงการมากมาย อาทิ หม่ำ จ๊กมก, โน้ต เชิญยิ้ม, เทพ โพธิ์งาม, ติ๊ก ชีโร่ และอีกมากมาย,โดยรายได้จากการขายโต๊ะ โต๊ะละ 20,000 บาท จำนวน 50 โต๊ะ และบัตรราคา 300 บาท เมื่อหักค่าอาหารแล้ว มียอดรวมสุทธิประมาณ 1,300,000 บาท
เป็ดระบุชัดเจนว่าเงินรายได้ทั้งหมดมีทนายความเป็นผู้ร่างเอกสารดูแล โดยตนและ เปิ้ล ณภัทร ลูกสาวของเด๋อจะไม่แตะต้องเงินส่วนนี้ แต่จะเบิกจ่ายเป็นรายเดือนเพื่อเป็นค่ารักษาและค่าใช้จ่ายที่ศูนย์ดูแล นอกจากนี้เจ้าตัวยังได้แบ่งเงินรายได้ส่วนหนึ่ง จำนวนคนละ 100,000 บาท มอบให้กับตลกที่กำลังเจ็บป่วยอีก 2 ท่าน คือ โอเลี้ยง เชิญยิ้ม และ เดฟ เชิญยิ้ม เพื่อเป็นการต่อยอดบุญให้กับเด๋อ ดอกสะเดา
สำหรับอาการป่วยของ เด๋อ ดอกสะเดา เริ่มต้นเมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคม ตลกคนดังมีอาการป่วยจนต้องหยุดงาน แต่หลังจากนั้นดูเหมือนจะดีขึ้นจนเดินได้ปกติ กระทั่งวันที่ 24 พฤษภาคม หลังกลับจากทำงาน เขามีอาการน็อค ลิ้นแข็ง ขาไม่มีแรง พูดไม่ชัด แพทย์วินิจฉัยว่าเส้นเลือดฝอยที่ก้านสมองแตก ซึ่งเป็นจุดที่รักษายากและต้องใช้เวลา
ล่าสุด อาการดีขึ้นตามลำดับ สมองยังดี 100% รับรู้ทุกอย่าง สามารถนั่งรถไปทำกายภาพบำบัดได้ เริ่มหัวเราะและโต้ตอบได้บ้าง แม้กลางคืนจะยังต้องใส่ท่อช่วยหายใจ แต่กลางวันสามารถถอดได้แล้ว
เป็ด เชิญยิ้ม เล่าย้อนถึงความผูกพันยาวนาน 48-49 ปี ว่าตนมีวันนี้ได้เพราะบารมีของเด๋อ ดอกสะเดา ถือเป็นทั้งครู พี่ เพื่อน และคนต้นแบบ ในอดีตเด๋อดังมาก แต่ไม่เคยถือตัว เลี้ยงดูน้อง ๆ ในคณะให้อิ่มท้อง แบ่งเงินให้เสมอ เป็ดเคยปฏิญาณไว้ว่า ‘ถ้าเป็ด เชิญยิ้ม มีรายการทีวี จะต้องมีเด๋อทุกรายการ’ และย้ำว่าวันไหนที่ผมสบาย ผมจะไม่ทิ้งผู้ชายคนนี้ เพราะถ้าไม่มีเขา ตนก็ไม่มีเสาบ้าน ไม่มีชีวิตที่ดีเหมือนปัจจุบันนี้
ทั้งนี้ เป็ดยังเผยมุมน่ารักว่าเป็นคนเดียวที่กล้าดุเด๋อ โดยเฉพาะเรื่องสูบบุหรี่ ซึ่งเด๋อจะเกรงใจและรีบทิ้งบุหรี่ทันทีเมื่อตนเห็น
นอกจากการช่วยเหลือเด๋อแล้ว คอนเสิร์ตครั้งนี้ยังมีเป้าหมายเพื่อหยั่งเชิงตลาดตลกคาเฟ่ ซึ่งผลตอบรับดีมาก ผู้ชมโหยหามุกตลกคลาสสิกแบบดั้งเดิม เป็ดประกาศพร้อมรับงานแสดงในรูปแบบคอนเสิร์ตตลกยุคเก่า ยินดีไปแสดงทั่วประเทศ และมีแนวคิดจะปั้นตลกคณะพระเอก โดยนำพระเอกละครมาฝึกเล่นตลกคาเฟ่อีกด้วย
ด้าน จตุรงค์ มกจ๊ก ซึ่งมาร่วมรายการด้วย เล่าว่าแม้ตนจะติดถ่ายละครจนไปร่วมคอนเสิร์ตไม่ได้ แต่ก่อนหน้านั้นได้ไปเยี่ยมเด๋อถึงที่ศูนย์ดูแลฯ ทันทีที่เห็นสภาพเด๋อ ตนถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่และร้องไห้ออกมาด้วยความสงสาร พร้อมฝากข้อคิดถึงคนในวงการว่า หากใครไม่มีเงินช่วยก็ไม่เป็นไร ขอแค่ไปเยี่ยมให้กำลังใจ เพราะกำลังใจคือยาวิเศษที่จะช่วยเยียวยาผู้ป่วยได้ดีที่สุด
อย่างไรก็ดี เป็ด เชิญยิ้ม ทิ้งท้ายด้วยการให้กำลังใจ เปิ้ล ลูกสาวของเด๋อที่คอยดูแลพ่อ และย้ำเรื่องความกตัญญูต่อบุพการีว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุด พร้อมสัญญาว่าจะอยู่เคียงข้างและดูแลกันต่อไปจนกว่าเด๋อจะกลับมาแข็งแรง
