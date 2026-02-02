ข่าวดาราบันเทิง

เป็ด เชิญยิ้ม เล่าวันรู้ เด๋อ ดอกสะเดา ป่วยสโตรก ลิ้นแข็ง-พูดไม่ชัด ผูกพัน 48 ปี ยันไม่ทิ้งแน่นอน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 02 ก.พ. 2569 13:54 น.| อัปเดต: 02 ก.พ. 2569 13:54 น.
52
เป็ด เชิญยิ้ม อัปเดตอาการล่าสุด เด๋อ ดอกสะเดา

เป็ด เชิญยิ้ม เล่าความผูกพัน 48 ปี ‘เด๋อ ดอกสะเดา’ เล่านาทีป่วยสโตรก ลิ้นแข็ง-พูดไม่ชัด ล่าสุด เริ่มดีขึ้น สมองรับรู้ 100% ยันไม่ทิ้งกัน ลั่น ‘ถ้าไม่มีเขาก็ไม่มีเสาบ้าน ไม่มีชีวิตที่ดีเหมือนปัจจุบัน’

เป็ด เชิญยิ้ม ศิลปินตลกอาวุโส เปิดใจในรายการ คุยแซ่บShow เล่าเบื้องหลังการจัดคอนเสิร์ตการกุศล ‘ลูกผู้ชายชื่อนายเด๋อ ดอกสะเดา’ เพื่อระดมทุนรักษา เด๋อ ดอกสะเดา ที่ป่วยด้วยโรคเส้นเลือดฝอยในสมองแตก พร้อมอัปเดตอาการล่าสุดและแผนการฟื้นฟูวงการตลกคาเฟ่ โดยมี จตุรงค์ มกจ๊ก ร่วมวงเล่าถึงวินาทีเข้าเยี่ยมที่ทำเอากลั้นน้ำตาไม่อยู่

เป็ด เชิญยิ้ม เผยว่าแนวคิดการจัดคอนเสิร์ตเกิดขึ้นหลังจากได้ไปเยี่ยมและทราบถึงภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเด๋อ ดอกสะเดา ตกเดือนละประมาณ 35,000 – 40,000 บาท ไม่รวมค่าแพมเพิร์ส ก่อนหน้านี้มีเพื่อนฝูงในวงการอย่าง เอกพจน์ ช่วยเหลือมาแล้วนับแสนบาท รวมถึงตนเองที่โอนสมทบไป แต่เกรงว่าจะไม่ยั่งยืน จึงหารือกับครอบครัวของเด๋อเพื่อขอจัดคอนเสิร์ตภายใต้คอนเซปต์ ‘ศิษย์รักครู น้องรักพี่ เพื่อนรักเพื่อน’

คอนเสิร์ตดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากสมาคมศิลปินตลกและเพื่อนพ้องในวงการมากมาย อาทิ หม่ำ จ๊กมก, โน้ต เชิญยิ้ม, เทพ โพธิ์งาม, ติ๊ก ชีโร่ และอีกมากมาย,โดยรายได้จากการขายโต๊ะ โต๊ะละ 20,000 บาท จำนวน 50 โต๊ะ และบัตรราคา 300 บาท เมื่อหักค่าอาหารแล้ว มียอดรวมสุทธิประมาณ 1,300,000 บาท

เป็ดระบุชัดเจนว่าเงินรายได้ทั้งหมดมีทนายความเป็นผู้ร่างเอกสารดูแล โดยตนและ เปิ้ล ณภัทร ลูกสาวของเด๋อจะไม่แตะต้องเงินส่วนนี้ แต่จะเบิกจ่ายเป็นรายเดือนเพื่อเป็นค่ารักษาและค่าใช้จ่ายที่ศูนย์ดูแล นอกจากนี้เจ้าตัวยังได้แบ่งเงินรายได้ส่วนหนึ่ง จำนวนคนละ 100,000 บาท มอบให้กับตลกที่กำลังเจ็บป่วยอีก 2 ท่าน คือ โอเลี้ยง เชิญยิ้ม และ เดฟ เชิญยิ้ม เพื่อเป็นการต่อยอดบุญให้กับเด๋อ ดอกสะเดา

เป็ด เชิญยิ้ม อัปเดตอาการป่วย เด๋อ ดอกสะเดา
ภาพจาก Youtube : Orange Mama

สำหรับอาการป่วยของ เด๋อ ดอกสะเดา เริ่มต้นเมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคม ตลกคนดังมีอาการป่วยจนต้องหยุดงาน แต่หลังจากนั้นดูเหมือนจะดีขึ้นจนเดินได้ปกติ กระทั่งวันที่ 24 พฤษภาคม หลังกลับจากทำงาน เขามีอาการน็อค ลิ้นแข็ง ขาไม่มีแรง พูดไม่ชัด แพทย์วินิจฉัยว่าเส้นเลือดฝอยที่ก้านสมองแตก ซึ่งเป็นจุดที่รักษายากและต้องใช้เวลา

ล่าสุด อาการดีขึ้นตามลำดับ สมองยังดี 100% รับรู้ทุกอย่าง สามารถนั่งรถไปทำกายภาพบำบัดได้ เริ่มหัวเราะและโต้ตอบได้บ้าง แม้กลางคืนจะยังต้องใส่ท่อช่วยหายใจ แต่กลางวันสามารถถอดได้แล้ว

เป็ด เชิญยิ้ม เล่าย้อนถึงความผูกพันยาวนาน 48-49 ปี ว่าตนมีวันนี้ได้เพราะบารมีของเด๋อ ดอกสะเดา ถือเป็นทั้งครู พี่ เพื่อน และคนต้นแบบ ในอดีตเด๋อดังมาก แต่ไม่เคยถือตัว เลี้ยงดูน้อง ๆ ในคณะให้อิ่มท้อง แบ่งเงินให้เสมอ เป็ดเคยปฏิญาณไว้ว่า ‘ถ้าเป็ด เชิญยิ้ม มีรายการทีวี จะต้องมีเด๋อทุกรายการ’ และย้ำว่าวันไหนที่ผมสบาย ผมจะไม่ทิ้งผู้ชายคนนี้ เพราะถ้าไม่มีเขา ตนก็ไม่มีเสาบ้าน ไม่มีชีวิตที่ดีเหมือนปัจจุบันนี้

ทั้งนี้ เป็ดยังเผยมุมน่ารักว่าเป็นคนเดียวที่กล้าดุเด๋อ โดยเฉพาะเรื่องสูบบุหรี่ ซึ่งเด๋อจะเกรงใจและรีบทิ้งบุหรี่ทันทีเมื่อตนเห็น

นอกจากการช่วยเหลือเด๋อแล้ว คอนเสิร์ตครั้งนี้ยังมีเป้าหมายเพื่อหยั่งเชิงตลาดตลกคาเฟ่ ซึ่งผลตอบรับดีมาก ผู้ชมโหยหามุกตลกคลาสสิกแบบดั้งเดิม เป็ดประกาศพร้อมรับงานแสดงในรูปแบบคอนเสิร์ตตลกยุคเก่า ยินดีไปแสดงทั่วประเทศ และมีแนวคิดจะปั้นตลกคณะพระเอก โดยนำพระเอกละครมาฝึกเล่นตลกคาเฟ่อีกด้วย

เป็ด เชิญยิ้ม และ จตุรงค์ มกจ๊ก ระดมทุนช่วย เด๋อ ดอกสะเดา
ภาพจาก Youtube : Orange Mama

ด้าน จตุรงค์ มกจ๊ก ซึ่งมาร่วมรายการด้วย เล่าว่าแม้ตนจะติดถ่ายละครจนไปร่วมคอนเสิร์ตไม่ได้ แต่ก่อนหน้านั้นได้ไปเยี่ยมเด๋อถึงที่ศูนย์ดูแลฯ ทันทีที่เห็นสภาพเด๋อ ตนถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่และร้องไห้ออกมาด้วยความสงสาร พร้อมฝากข้อคิดถึงคนในวงการว่า หากใครไม่มีเงินช่วยก็ไม่เป็นไร ขอแค่ไปเยี่ยมให้กำลังใจ เพราะกำลังใจคือยาวิเศษที่จะช่วยเยียวยาผู้ป่วยได้ดีที่สุด

อย่างไรก็ดี เป็ด เชิญยิ้ม ทิ้งท้ายด้วยการให้กำลังใจ เปิ้ล ลูกสาวของเด๋อที่คอยดูแลพ่อ และย้ำเรื่องความกตัญญูต่อบุพการีว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุด พร้อมสัญญาว่าจะอยู่เคียงข้างและดูแลกันต่อไปจนกว่าเด๋อจะกลับมาแข็งแรง

สำหรับแฟน ๆ รายการคนใดที่อยากฟังบทสัมภาษณ์ของ เป็ด เชิญยิ้ม และ จตุรงค์ มกจ๊ก แบบเต็ม ๆ สามารถรับชมได้ที่รายการ
คุยแซ่บShow ผ่านช่องยูทูป Orange Mama

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์

แกร็บฟู้ด ผนึกกำลัง ททท. ประกาศสุดยอด 100 ร้านอาหารแห่งปี

20 วินาที ที่แล้ว
ป.ป.ช. ฟัน &quot;อดีตนายกฯ กาบเชิง&quot; ทุจริตจ้างกำจัดขยะในป่าสงวนฯ ฝืน TOR เสียหายยับ ข่าวการเมือง

ป.ป.ช. ฟัน “อดีตนายกฯ กาบเชิง” ทุจริตจ้างกำจัดขยะในป่าสงวนฯ ฝืน TOR เสียหายยับ

1 นาที ที่แล้ว
เป็ด เชิญยิ้ม อัปเดตอาการล่าสุด เด๋อ ดอกสะเดา บันเทิง

เป็ด เชิญยิ้ม เล่าวันรู้ เด๋อ ดอกสะเดา ป่วยสโตรก ลิ้นแข็ง-พูดไม่ชัด ผูกพัน 48 ปี ยันไม่ทิ้งแน่นอน

2 นาที ที่แล้ว
&quot;คาร์ริค&quot; ไม่หวั่นแฟนผี ฮือไล่เจ้าของทีม ยันนักเตะโฟกัสแค่เกมดวล &quot;ฟูแล่ม&quot; ล่าตั๋วท็อปโฟร์ ข่าวกีฬา

“คาร์ริค” ไม่หวั่นแฟนผี ฮือไล่เจ้าของทีม ยันนักเตะโฟกัสแค่เกมดวล “ฟูแล่ม” ล่าตั๋วท็อปโฟร์

8 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ใจสลาย! “ไข่ขาวลูกแมร๊” แมวเซเลบชื่อดัง เดินทางสู่ดาวแมวแล้ว แฟนคลับอาลัย

16 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ทวี สอดส่อง ปลื้มหนัก “เสก โลโซ” แต่งเพลงให้เป็นของขวัญ หลังพ้นโทษลุยห้องอัด 3 วันเสร็จ

16 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ทัพอากาศ อวด “M Solar-X” อากาศยานไร้คนขับ พลังงานแสงอาทิตย์

17 นาที ที่แล้ว
แฟ้มลับเอ็บสตีน ปูติน ข่าวต่างประเทศ

เปิดแฟ้มลับเอปสตีน โยง “ปูติน” แฉแผนนารีพิฆาต KGB ใหญ่ที่สุดในโลก!

26 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ดับ 12 ศพ โดรนรัสเซีย ถล่มรถบัสคนงานเหมืองยูเครน เจ็บระนาว

30 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ทักษิณ” เข้าคอร์สเรียนทำอาหาร-เรียนวาดรูปในเรือนจำ สุขภาพดีขึ้น

34 นาที ที่แล้ว
รักแท้แพ้ผีพนัน เมียแค้นผัวขโมยปั่นบาคาร่า ให้พ่อแม่ช่วยจับล็อก &quot;บีบคอ&quot; ดับคาบ้าน ข่าวต่างประเทศ

รักแท้แพ้ผีพนัน เมียแค้นผัวขโมยปั่นบาคาร่า ให้พ่อแม่ช่วยจับล็อก “บีบคอ” ดับคาบ้าน

43 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

นาทีชีวิต แอร์ พรสวรรค์ รถชนท้ายกระบะขนฟาง เจ็บหนัก สภาพรถพังยับ-ควันพุ่ง

52 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สีหศักดิ์” เชื่อไม่น่ามีรอบ 3 แต่พร้อมปกป้องอธิปไตย หากเขมรตั้งใจยิง

58 นาที ที่แล้ว
ท่องเที่ยว

20 ร้านอาหาร วันวาเลนไทน์ 2569 กรุงเทพ ดินเนอร์สุดสวีท สุดโรแมนติก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ใครไม่ว่าง 8 ก.พ.นี้ เช็กเลย! วิธีแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง-ประชามติ 2569

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ล้านแชร์” สะท้านแผ่นดิน! ซัด “กกต.” ทำงานชุ่ย-สถิติ 10 ปี ไม่เคยถล่มทลายเท่านี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หญิงชาวอิหร่าน ถูกชายซูดาน ลากรางไฟถูกรถไฟทับดับคู่ ลั่นพาไปตายด้วยกัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ออมสินแจก 1,000 บาท เริ่มโอนแล้ว กดรับผ่านแอปฯ MyMo ดูเงื่อนไขที่นี่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ประกันตนเฮ! สปส. เร่งโอนเงินว่างงาน 2 แสนราย ล็อตใหญ่เข้า 2-3 ก.พ. นี้ เศรษฐกิจ

ผู้ประกันตนเฮ! สปส. เร่งโอนเงินว่างงาน 2 แสนราย ล็อตใหญ่เข้า 2-3 ก.พ. นี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สมปอง นครไธสง และ คุณส้มร่วมเทรนด์ฮิตใส่สไบคู่ยีนส์ บันเทิง

สมปอง ตามเทรนด์ห่มสไบใส่ยีนส์ ดักคอชาวเน็ต ‘อย่าแซวพุง’ เล่าเบื้องหลังสุดพีค

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ศุภชัย” ฟ้อง “ษัษฐรัมย์” กล่าวหาคนภูมิใจไทยต้นตอทุจริตประกันสังคม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เปิดศึกเพลงชาติ! ปราศรัยปทุมฯ แซะ “คนไขว้หลัง” ไม่ให้เกียรติบรรพบุรุษ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กทม. เปิดสถิติคนเลือกตั้งล่วงหน้า ในเขต 96.47% สะท้อนคนไทยตื่นตัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต้องมีคนรับผิดชอบ ธนาธรฟาด กกต. สะเพร่า จี้ต้องมีคนติดคุกเซ่นความผิดพลาดเลือกตั้ง ข่าวการเมือง

ธนาธร ฟาด “กกต.” ทำงานสะเพร่าต้องมีคนติดคุก! ปลุกประชาชนร่วมจับตา 8 ก.พ. อย่าให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บึ้มสนั่น! รถบรรทุกน้ำมัน ระเบิดใกล้โรงเรียน ขอนแก่น ครูสั่งอพยพนักเรียน หนีตายวุ่น ข่าว

บึ้มสนั่น! รถบรรทุกน้ำมัน ระเบิดใกล้รร. ขอนแก่น ครูสั่งอพยพนักเรียน หนีตายวุ่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 02 ก.พ. 2569 13:54 น.| อัปเดต: 02 ก.พ. 2569 13:54 น.
52
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แกร็บฟู้ด ผนึกกำลัง ททท. ประกาศสุดยอด 100 ร้านอาหารแห่งปี

เผยแพร่: 2 กุมภาพันธ์ 2569
ป.ป.ช. ฟัน &quot;อดีตนายกฯ กาบเชิง&quot; ทุจริตจ้างกำจัดขยะในป่าสงวนฯ ฝืน TOR เสียหายยับ

ป.ป.ช. ฟัน “อดีตนายกฯ กาบเชิง” ทุจริตจ้างกำจัดขยะในป่าสงวนฯ ฝืน TOR เสียหายยับ

เผยแพร่: 2 กุมภาพันธ์ 2569
&quot;คาร์ริค&quot; ไม่หวั่นแฟนผี ฮือไล่เจ้าของทีม ยันนักเตะโฟกัสแค่เกมดวล &quot;ฟูแล่ม&quot; ล่าตั๋วท็อปโฟร์

“คาร์ริค” ไม่หวั่นแฟนผี ฮือไล่เจ้าของทีม ยันนักเตะโฟกัสแค่เกมดวล “ฟูแล่ม” ล่าตั๋วท็อปโฟร์

เผยแพร่: 2 กุมภาพันธ์ 2569

ใจสลาย! “ไข่ขาวลูกแมร๊” แมวเซเลบชื่อดัง เดินทางสู่ดาวแมวแล้ว แฟนคลับอาลัย

เผยแพร่: 2 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button