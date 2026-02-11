บุ๋ม ปนัดดา เผยปมรักสามเส้า 29 ปี ปู-เด๋อ ดอกสะเดา ลั่น “คนนั้นอาจจะเจ็บเหมือนกัน”

บุ๋ม ปนัดดา เผยปมรักสามเส้า 29 ปี ปู กนกวรรณ-เด๋อ ดอกสะเดา ลั่น “ผู้หญิงคนนั้นอาจมีเหตุผลที่พูดไม่ได้เพราะไม่ใช่คนดัง เขาคงเจ็บเหมือนกัน”
จากกรณีข่าวช็อกวงการบันเทิง เมื่อ ปู กนกวรรณ อดีตนักแสดงมากฝีมือ ออกมายอมรับทั้งน้ำตาต่อหน้าสื่อมวลชน ระบุว่า “เลิก” กับสามี เด๋อ ดอกสะเดา ตลกรุ่นใหญ่แล้วตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย. 68 ที่ผ่านมา หลังรู้ความจริงว่าฝ่ายชายมีโลกอีกใบซ่อนไว้มานานถึง 29 ปี ทั้งผู้หญิงคนนั้นยังมาก่อนตัวเอง เท่ากับว่าตลอดเวลาที่ใช้ชีวิตคู่กับ เด๋อ ดอกสะเดา มา 29 ปี ปู กนกวรรณ เป็นภรรยาน้อยมาโดยตลอด
ปู กนกวรรณ ร่ำไห้ ยอมรับเลิก เด๋อ ดอกสะเดา จับได้ซุกโลกอีกใบนาน 29 ปี!
ล่าสุดในรายการ ตกมันส์บันเทิง บุ๋ม ปนัดดา ดาราพิธีกรชื่อดังก็ได้มีการแสดงความคิดเห็นในมุมมองของตัวเองผ่านทางรายการ ระบุว่า “บุ๋มว่าด้วยยุคสมัยตอนนู้น ด้วยความดังของทั้งคู่และด้วยการตกลงกัน เราก็ไม่รู้นะว่าครอบครัวแต่ละครอบครัวตกลงกันยังไง แต่การที่ผู้หญิงคนนึงยอมให้ผู้ชาย หรือสามีตัวเองที่จดทะเบียนด้วยซ้ำ ไปออกหน้าออกตากับผู้หญิงอีกคนนึง เขาอาจจะเจ็บก็ได้นะคะ เราไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้น แต่เขาอาจจะพูดไม่ได้ในฐานะที่เขาไม่ใช่คนดัง
แต่ในมุมของคนที่เดินตามและมองหาชีวิตของอีกคนนึง จนกระทั่งวันที่เขาเจ็บป่วยถึงเข้ามาดูแล แสดงว่าเขาก็คงรักมากของเขานั่นแหละ นี่ถ้ามองในมุมของคนแรกนะ
แต่ในมุมพี่ปู ก็ต้องเจ็บมาก ช็อกมากเช่นเดียวกัน เพราะเราใช้ชีวิตกันมา 29 ปี นี่เรียกว่าครึ่งชีวิตเลยนะ ครึ่งชีวิตที่อยู่ด้วยกันมา ครึ่งชีวิตที่ร่วมทุกข์ร่วมสุข จะเหนื่อยแค่ไหน จะหาเงินมายังไง คุณไม่เคยเลี้ยงดูฉันไม่เป็นไร ขอแค่อยู่ด้วยกัน มันก็ได้ ถ้าฟีลประมาณนี้ แต่พอวันนึงเรารู้ว่าเราไม่ใช่คนเดียวของเขาก็เจ็บ เจ็บมาก”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ปู กนกวรรณ ร่ำไห้ ยอมรับเลิก เด๋อ ดอกสะเดา จับได้ซุกโลกอีกใบนาน 29 ปี!
- ลูก ‘เด๋อ ดอกสะเดา’ เคลียร์สถานะ พ่อ-ปู กนกวรรณ หลังลั่นหมดบุญ เลิกกันจริงไหม?
- เปิดลายมือ เด๋อ ดอกสะเดา เขียนข้อความสั้น ๆ หลังป่วยสโตรก อ่านแล้วน้ำตาซึม
อ้างอิงจาก : รายการ ตกมันส์บันเทิง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: