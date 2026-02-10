ข่าวดาราบันเทิง

เผยแพร่: 10 ก.พ. 2569 15:40 น.
ปู กนกวรรณ เปิดใจทั้งน้ำตา เลิกตลกดัง เด๋อ ดอกสะเดา หลังจับได้ซุกโลกอีกใบไว้นาน 29 ปี ยกที่ดิน 4 ไร่ให้ทั้งหมด เตรียมขนของบินไปอยู่กับลูกสาว

นับว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวช็อกวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้ เมื่อ ปู กนกวรรณ ภรรยา เด๋อ ดอกสะเดา นักแสดงตลกรุ่นใหญ่ในตำนานที่ตอนนี้ล้มป่วยและรักษาตัวด้วยโรคสโตรก โดยก่อนหน้านี้ (22 ม.ค. 69) ปูเคยโพสต์เฟซบุ๊กเป็นนัย ๆ เอาไว้ว่า “หากไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้น จะไม่รู้เลยว่ามีคนรักเราขนาดนี้ ขอบคุณทุกคนที่ได้พูดคุย ช่วยดึงเราออกมา ตอนนี้พร้อมยอมรับความจริง ถือว่าหมดบุญกันแค่นี้ วันนี้ปูไปขอวีซ่า อยากไปหาลูกแล้ว ลูกคือโลกใบเดียวของปูค่ะ” พร้อมบอกว่า “ถ้าจะไป ขอไปพี่อ้อย พี่ฉอดนะคะ” ทำให้หลายคนพยายามคาดเดาว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับ ปู กนกวรรณ หรือไม่

ปู กนกวรรณ ร่ำไห้ ยอมรับเลิก เด๋อ ดอกสะเดา จับได้ซุกโลกอีกใบนาน 29 ปี-5 ปู กนกวรรณ ร่ำไห้ ยอมรับเลิก เด๋อ ดอกสะเดา จับได้ซุกโลกอีกใบนาน 29 ปี-6

ล่าสุด (10 ก.พ. 69) ปู กนกวรรณ ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหลังอัดรายการ Club Friday Show เสร็จ เจ้าตัวยอมรับทั้งน้ำตบาว่า “เลิกกับสามีตลกดัง เด๋อ ดอกสะเดา แล้วตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย. ปีที่แล้ว (2568) เพราะเจอโลกอีกใบที่ซ่อนไว้ 29 ปีมาเฝ้าที่รพ. ผู้หญิงคนนี้มาวนเวียนในชีวิตตั้งแต่ 29 ปีที่แล้ว ผู้หญิงคนนี้มาก่อน และตัวเราเองที่เป็นน้อย ถ้ารู้ตั้งแต่แรกจะไม่ยอมให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ และจะเลิกเด็ดขาดแม้ว่าตอนนั้นพี่เด๋อจะชื่อเสียงแค่ไหนก็ตาม”

ปู กนกวรรณ เล่าต่อว่า “จริง ๆ จับได้่ตั้งแต่ 29 ปีก่อนแล้ว ที่เราจับได้เพราะเห็นรถพี่เด๋อไปจอดอยู่ที่อพาร์ทเม้นท์ของผู้หญิงคนนี้ แต่พี่เด๋อบอกว่าเป็นเด็กของลูกน้องในคณะ

ส่วนตัวมองว่าไม่สมเหตุสมผลเลยบอกให้เขาออกจากบ้านเราไป แต่เขาก็ขอเคลียร์ขอโอกาสอีกครั้ง ก็เลยให้โอกาสนั้นไป หลังจากนั้นผู้หญิงคนนั้นก็โทรมาตลอด ช่วงที่ทำลูกชิ้นมันมีเบอร์ติดอยู่ ผู้หญิงก็จะโทรเข้ามาที่เบอร์บ้านบอกขอสายพี่เด๋อหน่อย แต่เราคิดว่าน่าจะโทรมาขอเงิน

เคยมีโอกาสได้คุยโทรศัพท์กับผู้หญิงคนนี้ครั้งหนึ่ง แต่ไม่ได้ถามชัดเจนว่า สถานะอะไร เขาก็ไม่ค่อยตอบ จะให้่ตามพี่เด๋อมาคุยอย่างเดียว แต่พี่เด๋อไม่คุย ตอนช่วงเราท้องก็มีคุย และเหมือนมีคนพูดข้างหูเขาว่า ทางนี้ก็มีลูกนะ ปู ไม่คอนเฟิร์มแต่ได้ยินแค่คำว่าลูก ตอนนั้นปูก็ท้องอยู่และผู้หญิงคนนี้ก็มาตลอด

ปู กนกวรรณ ร่ำไห้ ยอมรับเลิก เด๋อ ดอกสะเดา จับได้ซุกโลกอีกใบนาน 29 ปี-3
ภาพจาก : FB ทีวีพูล TVPool

2 ปีที่แล้วก็ยังมี โทรมาเที่ยงคืน ให้เรียกพี่เด๋อมาคุย ตอนนั้นพี่เด๋อเข้าห้องน้ำ ซึ่งเขาใช้ไลน์โทรมา ปูกดโปรไฟล์ดูจึงได้เห็นหน้าอีกฝั่งเป็นครั้งแรกในรอบ 29 ปี และจำเอาไว้ กระทั่งได้มาเจอตัวจริงวันที่ 22 พ.ย. 68 เห็นผู้หญิงคนหนึ่งมานอนเฝ้าพี่เด๋อที่ศูนย์ ตอนนั้นรู้สึกจุกเลย เราได้ถามชื่อ จึงได้รู้ว่าถูกต้องแล้ว เป็นคนที่โทรคุยกับปูมาตลอด ก่อนที่ผู้หญิงคนนั้นจะพูดประโยคนึงออกมาว่า “ที่ผ่านมาต้องขอโทษด้วยนะ ไม่โกรธกันแล้วเนอะ แก่ ๆ กันแล้ว

29 ปีที่ผ่านมา ก็คิดว่า ต้องยอมรับความจริง เพราะเรารู้สึกว่าเราไม่มีพวก ตอนที่อยู่ด้วยกันก็ไม่ได้มีความรู้สึก เราแค่รักใครอะไรเพราะเราเป็นเสาหลักของครอบครัวหาเงินเข้าบ้าน เวลาเขาออกไปไหนเขาก็บอกว่าออกไปทำบุญกับพี่ เราก็อยู่บ้านคนเดียว ก็คิดอยู่เสมอว่าคนจะไปล่ามโซ่มันก็ไป”

นอกจากนี้ ปู กนกวรรณ ยังกล่าวต่ออีกว่า “เราอยู่ด้วยกันมานาน ผ่านสุขผ่านทุกข์กันมามากมาย แต่เรื่องดี ๆ ที่เขาทำมันก็มี แต่เรื่องผู้หญิงเป็นสิ่งที่เรารับไม่ได้ เพราะเคยมีกติการ่วมกันอยู่แล้ว และหลังจากนี้สมบัติที่มีอยู่เป็นที่ดิน 4 ไร่ที่จ.สุพรรณบุรี จริง ๆ เราเป็นคนจ่ายเงินซื้อ แต่โฉนดเป็นชื่อพี่เด๋อ ก็จะยกให้เขาทั้งหมด เราไม่เอาไว้ จะไปอยู่กับลูก ส่วนทรัพย์สินอื่น ๆ ในส่วนของเขาเราไม่รู้ ไม่ได้ไปยุ่ง ไม่ได้สนใจ และไม่ได้อยากได้ เราไร้พันธะกันตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย. 68 แล้ว ยอมรับว่าให้อภัยแล้ว เพราะเราออกมาแล้ว”

ส่วนเรื่องสภาพจิตใจ ปู กนกวรรณ เผยว่า “ตอนนี้เริ่มค่อย ๆ ดีขึ้นแล้ว ได้แต่คิดเสียดาย แต่ถ้าตอนนั้นเลิกกับเขาก็คงไม่มีลูก เราถือว่าเราได้ของขวัญเป็นลูก แบบนี้ก็ช่างมัน เจ็บแป๊บเดียวก็หาย ก็อยากจะบอกตัวเองว่าเราทำดีที่สุดแล้ว”

ปู กนกวรรณ ร่ำไห้ ยอมรับเลิก เด๋อ ดอกสะเดา จับได้ซุกโลกอีกใบนาน 29 ปี-4
ภาพจาก : FB ทีวีพูล TVPool
ปู กนกวรรณ เมีย เด๋อ ดอกสะเดา
ภาพ Facebook Kanokwan Buranond

เผยแพร่: 10 ก.พ. 2569 15:40 น.
