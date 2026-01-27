ปู กนกวรรณ น้ำตาแตก อยากเคลียร์สถานะ เด๋อ ดอกสะเดา ลั่น คนในวงการรู้หมด
ปู กนกวรรณ เตรียมแจงสถานะ เด๋อ ดอกสะเดา ลั่น เพื่อน-คนในวงการรู้หมด เผยความในใจจุกอก ปล่อยโฮหลังโทรคุยกับพี่อ้อย
กลายเป็นเรื่องราวที่หลายคนจับตามองสำหรับความสัมพันธ์ของ เด๋อ ดอกสะเดา และ ปู กนกวรรณ ภรรยาคู่ชีวิตที่ก่อนหน้านี้ออกมาโพสต์ข้อความปริศนาว่า ‘ยอมรับความจริง ถือว่าหมดบุญกันแค่นี้’ จนหลายคนสงสัยว่าสถานะของทั้งสองตอนนี้เป็นอย่างไร กระทั่งล่าสุด เปิ้ล ณภัทร ลูกของตลกคนดัง ออกมาเปิดเผยว่าตนไม่ทราบเรื่องครอบครัวของพ่อ และไม่ทราบว่าฝ่ายหญิงโพสต์หมายถึงอะไร ยืนยันว่าทั้งคู่ยังไม่เลิกรากัน เพราะก่อนหน้านี้อีกฝ่ายมาดูแลพ่อที่โรงพยาบาลตลอด และไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินทองอย่างแน่นอน
เปิ้ล ณภัทร ยอมรับว่าวันที่มีการจัดคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อระดมทุนช่วยค่ารักษาให้พ่อ เมื่อวันที่ 21 มกราคม ที่ผ่านมา ปู กนกวรรณ ไม่ได้ร่วมงานและไม่ทราบว่าเพราะสาเหตุอะไร
อย่างไรก็ดี เรื่องราวที่เกิดขึ้นถูกพูดถึงและหลายคนยังคงสงสัยว่าไม่ได้เลิกรากันจริงหรือไม่ เนื่องจาก ปู กนกวรรณ เคยออกมาประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนว่า “หากไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้น จะไม่รู้เลยว่ามีคนรักเราขนาดนี้ ขอบคุณทุกคนที่ได้พูดคุย ช่วยดึงเราออกมา ตอนนี้พร้อมยอมรับความจริง ถือว่าหมดบุญกันแค่นี้ วันนี้ปูไปขอวีซ่า อยากไปหาลูกแล้ว ลูกคือโลกใบเดียวของปูค่ะ” จนชาวเน็ตตั้งคำถามว่าข้อความดังกล่าวเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของ เด๋อ ดอกสะเดา หรือไม่
ล่าสุด ปู กนกวรรณ เคลื่อนไหวแล้วหลังจากเรื่องสถานะของทั้งสองถูกคาดเดาต่าง ๆ นานา เผยว่า “วันนี้ได้อ่านข้อความพี่นักข่าวท่านนึงเขียนแล้วความว่า ปูต้องออกมารีบพูดเรื่องนี้ ไม่งั้นคนจะเดาไปต่าง ๆ นานา
ขอเรียนว่า ปูพูดมานานแล้วค่ะ กลุ่มเพื่อนปู พี่น้องในวงการทราบเรื่องกันหมดแล้ว กลุ่มก๊วนของพี่เองก็ทราบเรื่องค่ะ ปูก็อยากจะรีบพูดค่ะ อยากจะพูดวันนี้พรุ่งนี้เลย เพียงแต่ว่ารายการมีคิวอัดวันที่ 10 กุมภาค่ะ เลยต้องรอ.. “แค่โทรคุยกับพี่อ้อย ปูก็น้ำตาแตกแล้วค่ะ”
