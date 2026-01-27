บันเทิง

ปู กนกวรรณ น้ำตาแตก อยากเคลียร์สถานะ เด๋อ ดอกสะเดา ลั่น คนในวงการรู้หมด

เผยแพร่: 27 ม.ค. 2569 17:50 น.| อัปเดต: 27 ม.ค. 2569 17:39 น.
58
ปู กนกวรรณ เตรียมตอบสถานะ เด๋อ ดอกสะเดา

ปู กนกวรรณ เตรียมแจงสถานะ เด๋อ ดอกสะเดา ลั่น เพื่อน-คนในวงการรู้หมด เผยความในใจจุกอก ปล่อยโฮหลังโทรคุยกับพี่อ้อย

กลายเป็นเรื่องราวที่หลายคนจับตามองสำหรับความสัมพันธ์ของ เด๋อ ดอกสะเดา และ ปู กนกวรรณ ภรรยาคู่ชีวิตที่ก่อนหน้านี้ออกมาโพสต์ข้อความปริศนาว่า ‘ยอมรับความจริง ถือว่าหมดบุญกันแค่นี้’ จนหลายคนสงสัยว่าสถานะของทั้งสองตอนนี้เป็นอย่างไร กระทั่งล่าสุด เปิ้ล ณภัทร ลูกของตลกคนดัง ออกมาเปิดเผยว่าตนไม่ทราบเรื่องครอบครัวของพ่อ และไม่ทราบว่าฝ่ายหญิงโพสต์หมายถึงอะไร ยืนยันว่าทั้งคู่ยังไม่เลิกรากัน เพราะก่อนหน้านี้อีกฝ่ายมาดูแลพ่อที่โรงพยาบาลตลอด และไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินทองอย่างแน่นอน

เปิ้ล ณภัทร ยอมรับว่าวันที่มีการจัดคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อระดมทุนช่วยค่ารักษาให้พ่อ เมื่อวันที่ 21 มกราคม ที่ผ่านมา ปู กนกวรรณ ไม่ได้ร่วมงานและไม่ทราบว่าเพราะสาเหตุอะไร

อย่างไรก็ดี เรื่องราวที่เกิดขึ้นถูกพูดถึงและหลายคนยังคงสงสัยว่าไม่ได้เลิกรากันจริงหรือไม่ เนื่องจาก ปู กนกวรรณ เคยออกมาประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนว่า “หากไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้น จะไม่รู้เลยว่ามีคนรักเราขนาดนี้ ขอบคุณทุกคนที่ได้พูดคุย ช่วยดึงเราออกมา ตอนนี้พร้อมยอมรับความจริง ถือว่าหมดบุญกันแค่นี้ วันนี้ปูไปขอวีซ่า อยากไปหาลูกแล้ว ลูกคือโลกใบเดียวของปูค่ะ” จนชาวเน็ตตั้งคำถามว่าข้อความดังกล่าวเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของ เด๋อ ดอกสะเดา หรือไม่

ล่าสุด ปู กนกวรรณ เคลื่อนไหวแล้วหลังจากเรื่องสถานะของทั้งสองถูกคาดเดาต่าง ๆ นานา เผยว่า “วันนี้ได้อ่านข้อความพี่นักข่าวท่านนึงเขียนแล้วความว่า ปูต้องออกมารีบพูดเรื่องนี้ ไม่งั้นคนจะเดาไปต่าง ๆ นานา

ขอเรียนว่า ปูพูดมานานแล้วค่ะ กลุ่มเพื่อนปู พี่น้องในวงการทราบเรื่องกันหมดแล้ว กลุ่มก๊วนของพี่เองก็ทราบเรื่องค่ะ ปูก็อยากจะรีบพูดค่ะ อยากจะพูดวันนี้พรุ่งนี้เลย เพียงแต่ว่ารายการมีคิวอัดวันที่ 10 กุมภาค่ะ เลยต้องรอ.. “แค่โทรคุยกับพี่อ้อย ปูก็น้ำตาแตกแล้วค่ะ”

ปู กนกวรรณ เตรียมแจงสถานะ เด๋อ ดอกสะเดา
ภาพจาก Facebook : Kanokwan Buranond
ปู กนกวรรณ ลั่น พร้อมยอมรับความจริง ถือว่าหมดบุญกันแค่นี้
ภาพจาก Facebook : Kanokwan Buranond

เด๋อ ดอกสะเดา และ ปู กนกวรรณ - 2เด๋อ ดอกสะเดา และ ปู กนกวรรณปู กนกวรรณ

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

