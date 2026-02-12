เดือด! ลุงบุก กกต. ปาปลาร้าใส่ จวกทำงานเน่าเหม็น จี้ให้ “แสวง” ลาออก
ลุงอดีตครูเทนนิส บุกสำนักงาน กกต. ปาปลาร้าใส่ จวกทำงานเน่าเหม็น จี้ให้ แสวง ลาออกจากตำแหน่ง พบเคยก่อเหตุมาแล้วในปี 66
นายเทวา ศรีตะวัน อดีตครูสอนเทนนิส เดินทางมายังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อปาปลาร้าใส่ผนังหน้าสำนักงาน เพื่อแสดงความไม่พอใจต่อการทำงานของ กกต.
โดยนายเทวาให้สัมภาษณ์ว่า เมื่อวานติดตามข่าวในโซเชียล แล้วรู้สึกทนไม่ไหว เนื่องจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้ว ก็มีปัญหาบัตรเขย่ง มาครั้งก็เกิดปัญหาอีก กกต.ควรจะเป็นองค์กรที่เป็นที่พึ่งของประชาชน แต่ทำไมกลับทำให้เน่าเหม็น ไหนก็เน่าเหม็นแล้ว
จึงได้นำเงินที่มีอยู่ 100 บาทไปซื้อปลาร้าที่ตลาดมาปาใส่ กกต. จริงๆ อยากจะปาในสำนักงาน กกต. แต่กลับว่าเดี๋ยวน้องเขาจะเปอะเปื้อนจึงได้ปาตรงนี้
เมื่อถามว่ากกต.จะสั่งนับคะแนนใหม่ นายเทวา กล่าวว่า ถ้าทำให้โปร่งใส ก็ไม่ต้องนับใหม่ แต่นี่จังหวัดนั้นโผล่จังหวัดนี้โผล่ ประชาชนเขามีตา ตาเป็นสับปะรด โตขนาดนี้แล้วไม่ต้องมาบอกแล้ว เพราะหากนับคะแนนใหม่ก็ต้องเสียงบประมาณไปอีก
เมื่อถามว่ามีอะไรจะฝากถึงนายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. นายเทวา กล่าวว่า ลาออกได้ก็ลาออกไปเลย พึ่งพาไม่ได้ก็อย่ามาเป็น
เมื่อถามว่าทำแบบนี้รู้ผลที่จะได้รับใช่หรือไม่ นายเทวา กล่าวว่า ไม่เป็นไร ลุงพร้อมอยู่แล้ว คราวที่แล้วก็โดยปรับ ไม่มีใครอยู่เบื้องหลังให้มาทำ ลุงมาเอง ลุงอยู่ปากเกร็ดก็เดินมา กกต. เดี่ยวจะอายุ 70 แล้ว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ควบคุมตัวไป สน.ทุ่งสองห้อง และเจ้าหน้าที่อาคารก็ได้มาทำความสะอาด
ทั้งนี้นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่นายเทวาก่อเหตุในลักษณะเช่นนี้ โดยย้อนกลับไปในปี 2566 นายเทวาก็ได้ปาปลาร้าเช่นกัน
