สาวแว่นโดนแล้ว แจ้งความเอาผิด เปิดหีบเลือกตั้ง โทษสูงสุดคุก 10 ปี
สาวแว่นเสื้อแดงโดนแล้ว ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขต แจ้งความเอาผิด ฐานเปิดหีบเลือกตั้งชลบุรี เขต 1 โทษสูงสุดคุก 10 ปี
จากกรณีหญิงแว่นสวมเสื้อทีมดังบุกเข้าไปในบริเวณที่เก็บหีบ ก่อนจะเปิดเช็คดูหีบ ในพื้นที่ชลบุรี เขต 1 แม้ว่าจะมีเสียงเตือนแล้วก็ตาม โดยไม่ได้ระวังถึงข้อกฎหมาย ซึ่งอาจจะเสี่ยงโทษจำคุก 10 ปี ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดมีรายงานว่า ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดชลบุรี ได้แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษกับ นางสาวเบญจพร ซึ่งได้มีพฤติการณ์กระทำการ เปิดหีบเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดชลบุรี หรือเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ในความผิดฐาน เปิด ทำลาย ทำให้เสียหาย ทำให้เปลี่ยนสภาพ หรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งหีบบัตรเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 และความผิดฐานบุกรุก เหตุเกิดที่สนามแบดมินตันเทศบาลเมืองชลบุรี
สำหรับข้อหาดังกล่าว ต้องระวังโทษจำคุก 1-10 ปี ปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี
ก่อนหน้านี้ สรปุก ได้เปิดเผยว่า “มีเพื่อนๆน้องทักมาหลายคน ว่าที่พุ่งเข้าไป เพราะต้องการแสดงให้เห็นว่าตรงหีบไม่มีการรัดเคเบิลไทร์ ค้านกับสิ่งที่ กกต แถลง”
