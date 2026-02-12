ข่าว

อย่าหาทำ! คนไข้เชื่อเพื่อนบ้าน กินน้ำใบเตย แทนยาเบาหวาน สุดท้ายค่าน้ำตาลพรุ่งปรี๊ด

เผยแพร่: 12 ก.พ. 2569 14:47 น.
61
อย่าหาทำ! คนไข้เชื่อเพื่อนบ้าน กินน้ำใบเตย แทนยาเบาหวาน สุดท้ายค่าน้ำตาลพรุ่งปรี๊ด

อย่าหาทำ! คนไข้เชื่อเพื่อนบ้าน ให้หยุดยาแล้วกินน้ำใบเตย แทนยาเบาหวาน อ้างรักษาไต สุดท้ายค่าน้ำตาลพรุ่งปรี๊ด ไตพังหนักกว่าเดิม

เพจเฟซบุ๊ก “Remrin” โพสต์เรื่องราว เกี่ยวกับผู้ป่วยโรคเบาหวานรายหนึ่งที่มีประวัติคุมน้ำตาลได้ดีมาโดยตลอด แต่กลับต้องมาเสียสุขภาพอย่างหนักเพราะเชื่อคำแนะนำจากคนข้างบ้าน โดยระบุว่า

คนไข้คนนี้คุมน้ำตาลได้ดีตลอด จนกระทั่งรอบที่ผ่านมา คนไข้ค่าการกรองของไตเริ่มลดลงเล็กน้อย จากอายุที่มากขึ้นด้วย พอหมอแจ้งไปปุ๊ป พร้อมบอกแนวทางการปรับพฤติกรรมต่อ ทีนี้คนไข้ไปเล่าให้เพื่อนบ้านฟัง และหายนะก็บังเกิด

เพื่อนบ้านบอกว่าไม่ได้เลย เพราะกินยาหมอเนี่ยแหละ ไตมันถึงได้พัง พร้อมแนะนำว่าต้องกินน้ำใบเตยแทนมื้อที่กินยาเบาหวาน จะช่วยทั้งลดน้ำตาล และรักษาไต (สูตรไหนฟะเนี่ย) แถมยังมีแนะนำให้กินน้ำผึ้งเป็นบางครั้งด้วย คนไข้เชื่อข้างบ้าน และทำตาม

วันนี้มาเจาะเลือดด้วยความภูมิใจว่าต้องดีขึ้นแน่นอน แล้วก็ เละสิครับ… ถ้าน้ำใบเตยเพียว ๆ ไม่เท่าไหร่ แต่ไม่รู้ไปกินน้ำใบเตยหวาน 100 มาหรือเปล่า + ไม่กินยาด้วย จริง ๆ สิ่งที่ทำลายไต คือเบาหวานนั่นแหละครับ ไม่ใช่ยาเบาหวาน Diabetic Nephropathy หรือที่หมอใช้ศัพท์ชาวบ้านว่าเบาหวานลงไตเนี่ยแหละ

รายละเอียดของผู้ป่วยเบาหวาน
FB/ Remrin

จริง ๆ มีหลายกลไกมากครับที่เบาหวานทำลายไต เช่นน้ำตาลที่สูงมาก ทำให้ต้องถูกกรองมากขึ้น ท่อขดส่วนต้นดูดกลับกลูโคสมากขึ้น โซเดียมถูกดูดกลับมากขึ้นด้วย หลอดเลือดบริเวณนั้นขยาย ความดันในโกลเมอรูลัสสูงขึ้น ทำลายโครงสร้างไต รวมถึงกลูโคสทำลายเซลล์ไตโดยตรงได้ด้วย

เพราะงั้นสิ่งที่ควรทำคือกินยาเพื่อควบคุมระดับน้ำตาล รวมถึงออกกำลังกายและคุมอาหารด้วย ไม่ใช่ไปงดยา คราวนี้ไตจะได้วายของจริงเนี่ยแหละ ไม่เข้าใจจะกลัวไตทำไมในเมื่อหมอก็ติดตามค่าไตเรื่อย ๆ ห่วงเรื่องน้ำตาลตรงหน้าก่อน

คือถามว่ายาเบาหวานที่พอจะเกี่ยวข้องกับไตมีไหม มันก็มีบางตัว เช่นตัวยอดฮิตอย่าง metformin ที่ยาขับออกทางไต ถ้าค่าไตไม่ดี ขับได้ไม่ดี เพิ่มความเสี่ยง lactate ในเลือดสูง กลายเป็นภาวะ MALA

แต่หมอเขาคอยเช็คกับปรับยาตามค่าไตตลอดครับ เพราะงั้นคุณไม่ต้องกลัวเลย หมอควบคุมการสั่งยาต่อ เภสัชก็คอยดูอีกชั้นนึง มันแทบไม่มีโอกาสพลาดหรอก ไม่ต้องกลัวในสิ่งที่มันไม่เกิดแล้วตัดสินใจปรับยาเอง เพราะงั้นเลยอยากฝากทุกคนเรื่องนี้ไว้นะครับ ถ้าพ่อแม่คนไหนเชื่อแบบนี้อยู่ ฝากแนะนำด้วย กินยาเถอะน้า

ส่วนคนที่กินยาแล้วมีอาการผิดปกติ มีผลข้างเคียง มาก่อนนัดเพื่อปรับยาได้ ไม่ผิดครับ ขอแค่อย่าทำเอง ส่วนคนไข้คนนี้หลังจากอธิบายอยู่พักนึง บอกว่าจากนี้จะเชื่อที่หมอแนะนำแล้ว ก็ไว้มาดูกันอีกที

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

