“ทักษิณ” ร้อง “Let it be” หลังทราบผลเลือกตั้ง เรื่องพักโทษยังไม่คืบ
ทักษิณ ไม่ได้ว่าอะไร ร้อง Let It Be หลังทราบผลเลือกตั้ง พรรคเพื่อไทยทำได้ต่ำกว่าที่คาดเอาไว้ ส่วนเรื่องพักโทษยังไม่มีความคืบหน้า
น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หรือ อิ๊งค์ อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ให้สัมภาษณ์ ภายหลังเข้าเยี่ยมนาย ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่เรือนจำคลองเปรม โดยถือเป็นครั้งที่ 40 ที่ตระกูลชินวัตรเข้าเยี่ยมนายทักษิณ
โดย น.ส.แพทองธาร เปิดเผยว่านายทักษิณ หลังทราบผลเลือกตั้ง 2569 ตัวท่านก็ไม่ได้ว่าอะไร เพียงแต่ร้องเพลง Let It Be ของวงสี่เต่าทอง หรือ The Beatles ให้ฟัง ซึ่งเป็นการสะท้อนผ่านความรู้สึกที่ท่านเคยขับร้องบนเวทีหาเสียงเมื่อปี 2555
ผู้สื่อข่าวสอบถามว่า ได้มีการสอบถามทิศทางของพรรคในอนาคตหรือไม่ น.ส.แพทองธาร กล่าวว่า ไม่มี ตนแค่เล่าเหตุการณ์บ้านเมืองปกติให้ฟังแล้วท่านก็ร้องเพลง Let It Be แล้วก็จบ ส่วนเรื่องสุขภาพนั้นปกติทุกอย่าง
นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความประจำตัว เปิดเผยว่า วันนี้ได้คุยกับนายทักษิณไม่เยอะเนื่องจากต้องการให้เวลาส่วนตัวกับครอบครัว ตนเพียงแต่รายงานคดีและพูดถึงการดำเนินการกับกลุ่มคนที่ปล่อยข่าวเท็จต่าง ๆ ตั้งแต่ช่วงก่อนเลือกตั้ง ซึ่งจริง ๆ เราไม่ได้อยากดำเนินการก่อนเลือกตั้ง แต่หลังเลือกตั้งคงต้องใช้สิทธิ์ดำเนินคดีกับบางคน ส่วนเรื่องอื่นยังไม่มีอะไรคืบหน้า
ผู้สื่อข่าวถามถึงลักษณะข้อความที่เป็นเท็จ นายวิญญัติ กล่าวว่า มีปรากฏอยู่ในโซเชียลที่กล่าวหาเรื่องทุนสีเทา และอ้างว่ามีรัฐบาลจีนจับคนที่เกี่ยวกับทุนต่างประเทศแล้วโยงว่านายทักษิณอยู่เบื้องหลัง
ซึ่งตนจะดำเนินคดีแน่นอนเพราะเป็นการพูดไปเรื่อยไม่มีหลักฐาน และนายทักษิณไม่เคยยุ่งเกี่ยว เป็นลักษณะการจับแพะชนแกะที่ทำให้ประเทศชาติและตัวท่านเสียหาย ซึ่งตอนแรกไม่อยากให้กระทบต่อบรรยากาศก่อนเลือกตั้ง แต่ก็ยังมีคนปล่อยข่าวเพื่อดิสเครดิตท่านและพรรคเพื่อไทยที่คิดว่าเกี่ยวข้องกับท่าน
เมื่อถามว่า รู้ตัวคนปล่อยข่าวหรือไม่ นายวิญญัติ กล่าวว่า ทราบตัวแต่กำลังเลือกว่าจะฟ้องใคร ตนเข้าใจคนที่พูดไปโดยไม่รับผิดชอบแต่สังคมไม่ควรเป็นแบบนี้ จึงอยากให้คอยติดตามดู ส่วนสุขภาพของนายทักษิณขณะนี้ดีขึ้นแล้ว แม้ช่วงที่ผ่านมาอาจมีเรื่องความดันซึ่งเป็นโรคส่วนตัว แต่ตอนนี้โดยรวมท่านพยายามรักษาและดูแลตัวเองดี มีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส
ส่วนเรื่องการพระราชทานอภัยโทษและการพักโทษนั้น ยังไม่มีความคืบหน้า ทุกอย่างอยู่ภายใต้กระบวนการทางกฎหมาย ให้ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอน ท่านทักษิณก็ไม่ได้เร่งรัด ได้สิทธิ์แค่ไหนก็แค่นั้น
