“จุลพันธ์” ขอโทษผู้สนับสนุน ยอมรับได้ สส. ต่ำกว่าที่คาด เดินหน้าสู้ต่อ
จุลพันธ์ โพสต์ขอโทษผู้สนับสนุนที่ทำให้ผิดหวัง ยอมรับว่าได้ สส. ต่ำกว่าที่คาด แต่เดินหน้าสู้ต่อ พร้อมยืนหยัดในประชาธิปไตย
นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี โพสต์เฟซบุ๊กถึงควันหลงเลือกตั้งที่ผ่านมา ภายหลังจากที่พรรคเพื่อไทยทำผลงานได้ต่ำกว่าเป้า และมีหลายพื้นที่ที่สูญพันธุ์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีการเลือกตั้งมา
โดยนายจุลพันธ์ระบุว่า “ผมได้ตามอ่านข้อความใน เพื่อไทยฟังนะ จาก first voter ที่เพิ่งใช้สิทธิครั้งแรก นางแบก แดงหลายกลุ่ม ชาวเน็ตทั่วไป รวมถึงพี่น้องที่เคยได้รับประโยชน์จากนโยบายของพรรค
ผมอยากบอกตรงนี้ว่า…เพื่อไทยฟังอยู่ครับ และเราฟังด้วยหัวใจ คืนวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา หลังผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการเริ่มนิ่ง และเรารู้ว่าได้จำนวน สส. ต่ำกว่าที่คาดไว้ บรรยากาศในคืนนั้นเงียบกว่าทุกครั้ง ไม่มีเสียงเฮ ไม่มีรอยยิ้มแบบที่เราเคยเห็น มีแต่ความรู้สึกหนักอึ้ง ความผิดหวัง และคำถามกับตัวเองว่า เราพลาดตรงไหน อะไรที่เรายังทำได้ไม่ดีพอ มีอะไรที่เรามองข้ามไป ต้องขอโทษจากใจจริง ที่ทำให้โหวตเตอร์หลายคนรู้สึกผิดหวัง ผลครั้งนี้อาจไม่เป็นอย่างที่หวังไว้ และเราก็เสียใจไม่ต่างจากทุกคน
แต่ท่ามกลางความเงียบนั้น ผมกลับเห็นอีกภาพหนึ่ง ภาพของประชาชนที่ยังส่งข้อความมาให้กำลังใจ บอกว่า 30 บาทรักษาทุกโรคเคยช่วยชีวิตคนในบ้าน บอกว่ากองทุนหมู่บ้านเคยทำให้ชุมชนลุกขึ้นมามีศักดิ์ศรี บอกว่าเงินหมื่นช่วยให้คนตัวเล็กตั้งตัวได้
ข้อความเหล่านั้นทำให้ผมตระหนักว่า การเมืองไม่ใช่เรื่องของตัวเลขเพียงอย่างเดียว แต่คือความไว้วางใจ ความหวัง และชีวิตของผู้คนจริงๆ
ในช่วงเวลาที่ทุกคนยังมึนงง สับสน อ. เชนเดินมาบอกกับทีมตอนสี่ทุ่มกว่าๆ ว่า “ทุกคนไม่ต้องเสียใจนะ การทำเพื่อประชาชน เราทำได้ตลอดชีวิต ครั้งนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของการเดินทาง เราแค่ต้องอดทน แล้วทำมันต่อไป อย่าเพิ่งไปไหนกัน ไม่ต้องห่วง…ผมไม่ทิ้งพวกคุณ”
หลังจากนั้น บรรยากาศเปลี่ยน จากความหนักอึ้ง กลายเป็นรอยยิ้ม เรายอมรับความจริงตรงหน้า และตัดสินใจว่าจะไม่ยอมแพ้
เช้าวันจันทร์ ทุกทีมกลับมาทำงานตามปกติ วิเคราะห์ข้อผิดพลาดอย่างตรงไปตรงมา ปรับปรุงสิ่งที่ต้องปรับ และเดินหน้าต่อ
ขณะเดียวกัน เราตรวจสอบทุกขั้นตอนของกระบวนการเลือกตั้งอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
ผลการเลือกตั้งครั้งนี้อาจต่ำกว่าเป้า แต่หัวใจของเราไม่ได้เล็กลงตามจำนวนที่นั่ง
ขอบคุณ first voter ที่เลือกเชื่อมั่นในนโยบาย
ขอบคุณนางแบกที่ยืนหยัดมาตลอดหลายปี
ขอบคุณพี่น้องทุกกลุ่มที่ยังบอกว่า “สู้ต่อ”
ขอบคุณที่เป็น ‘แดงจิตแข็ง‘
เรารู้ดี การเป็นแดงไม่เคยง่าย แต่ทุกปัญหา ทุกคำปรามาส ทำให้เราเข้มแข็งขึ้นเสมอ ไม่ต้องห่วงนะครับ เราเศร้าแค่แป๊บเดียว วันนี้เรา move on แล้ว เพราะประชาชนยังรอเราอยู่ และเราไม่มีเวลาสำหรับความเสียใจ เพื่อไทยไม่เคยละทิ้งอุดมการณ์ เรายืนหยัดในประชาธิปไตย และหัวใจของเรา คือประชาชนเสมอ
อ่านข่าวที่เกี่ยข้อง
- “อนุทิน” สวน “เพื่อไทย” เวลาแพ้มีพิรุธทุกที ชี้เลือกตั้งเป็นหน้าที่ของ กกต.
- จับตา ภูมิใจไทย ดึง เพื่อไทย ร่วมรัฐบาล ดัดหลังไม่เชิญ กล้าธรรม ร่วม
- “เชียงใหม่” แดงสูญพันธุ์ พรรคประชาชน 6 เขต-พรรคกล้าธรรม 4 เขต
ติดตาม The Thaiger บน Google News: