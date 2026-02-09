อึ้ง “หมอชลน่าน” แพ้เลือกตั้ง ในรอบ 25 ปี เพื่อไทยสูญพันธุ์ยกจังหวัด
ผลเลือกตั้งน่าน 2569 พลิกความคาดหมาย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว แชมป์เก่า 6 สมัย สอบตกครั้งแรกในรอบ 25 ปี พ่ายผู้สมัครหน้าใหม่จากพรรคกล้าธรรม ยุติบทบาทเจ้าถิ่นเพื่อไทยที่ครองพื้นที่มายาวนาน พื้นที่จังหวัดน่านซึ่งเคยเป็นฐานที่มั่นสำคัญของพรรคเพื่อไทยมายาวนาน ถูกเปลี่ยนขั้วอำนาจใหม่ทั้งหมด
เขตเลือกตั้งที่ 2 ซึ่งเป็นถิ่นของ นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว อดีตรัฐมนตรีและเจ้าของตำแหน่ง สส. 6 สมัย ต้องพบกับความพ่ายแพ้เป็นครั้งแรกในรอบ 25 ปี
หมอชลน่าน กล่าวหลังทราบผลเลือกตั้งว่า “กราบขอบพระคุณทุกคะแนนเสียง เคารพและยอมรับการตัดสินใจของพี่น้องประชาชน เพราะเรามาจากพี่น้องประชาชนครับ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนด้วยครับ”
นายประสิทธิ์ โนทะ ผู้สมัครจากพรรคกล้าธรรม ทำผลงานยอดเยี่ยมด้วยการกวาดคะแนนเสียงไปถึง 38,228 คะแนน เข้าวินเป็นอันดับ 1 ในขณะที่ นางสาวปาริชาติ ยาน้อย จากพรรคประชาชน ตามมาเป็นอันดับ 2 ด้วยคะแนนประมาณ 29,000 คะแนน ส่งผลให้หมอชลน่าน อดีตดาวสภาคนดัง ร่วงลงไปอยู่อันดับ 3 ได้รับคะแนนเสียงเพียงประมาณ 14,000 คะแนนเท่านั้น ซึ่งถือเป็นคะแนนที่ต่ำกว่าความคาดหมายและปิดฉากการครองพื้นที่มายาวนาน
ปรากฏการณ์ล้มแชมป์ครั้งนี้เกิดขึ้นทั่วทั้งจังหวัดน่าน พรรคเพื่อไทยสูญเสียที่นั่งทั้ง 3 เขต เขตเลือกตั้งที่ 1 นายเชาววิชญ์ อินน้อย จากพรรคประชาชน สามารถเอาชนะแชมป์เก่าได้ด้วยคะแนน 34,434 คะแนน
ในเขตเลือกตั้งที่ 3 นายเจริญ อภิภัทรโกศล หรือ ทนายเจริญ จากพรรคประชาชนเช่นกัน ก็สามารถคว้าชัยชนะเหนือ นายณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์ อดีต สส. พรรคเพื่อไทยได้สำเร็จ ทำให้ภาพรวมการเมืองน่านเปลี่ยนเป็นสีส้ม 2 เขต และพรรคกล้าธรรม 1 เขต
นายประสิทธิ์ โนทะ ว่าที่ สส. น่าน เขต 2 พรรคกล้าธรรม เปิดเผยภายหลังทราบผลคะแนนว่า ชัยชนะครั้งนี้เป็นของพี่น้องประชาชนทุกคนที่ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลง ตนเคารพการทำงานของนายแพทย์ชลน่าน แต่ผลคะแนนคือสัญญาณที่บ่งบอกว่าคนน่านต้องการเดินหน้าด้วยพลังใหม่ ตนจะยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง มุ่งแก้ปัญหาปากท้องและโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมทำงานร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อพัฒนาจังหวัดน่านต่อไป
