“อนุทิน” ให้คำมั่น ดำเนินการแน่นอนสร้างรั้วแนวชายแดน พร้อมเสริมแกร่งทัพ
อนุทิน ให้คำมั่นกับประชาชน ดำเนินการแน่นอนสร้างรั้วแนวชายแดน พร้อมเสริมแกร่งให้กองทัพ สั่งศึกษายกเลิก MOU 44 แล้ว
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงปัญหาชายแดนที่ทหารเหยียบทุ่นระเบิดที่จังหวัดศรีสะเกษ ได้กำชับให้กระทรวงการต่างประเทศทำหนังสือประท้วงอย่างไรหรือไม่ว่า มันเกิดอยู่ในพื้นที่ที่เราควบคุม ไม่ได้เกิดจากการปะทะ ซึ่งในพื้นที่ที่เราควบคุม ก็ได้มีการเก็บกู้ทุ่นระเบิดอยู่ จึงอาจมีเหตุที่ไม่ควรเกิดขึ้นได้ ดังนั้นต้องเพิ่มความระมัดระวัง เพราะพื้นที่ที่เรากลับไปควบคุมยังมีความเสี่ยงอยู่
ซึ่งการเก็บกู้ทุ่นระเบิดอาจจะยังทำได้ไม่หมด โดยเส้นทางที่ทหารของเราเดินออกไปก็ต้องมีการกำหนดเส้นทางที่ชัดเจน ว่าอย่าออกนอกแนว อย่างตอนที่ตนไปลงพื้นที่ปราสาทตาควาย จุดช่องจอม เขาก็ไม่ให้เดินออกนอกแนว ขีดเส้นไว้เลยเพราะยังมีความเสี่ยง ยังมีทุ่นระเบิดเก่าวางอยู่ ดังนั้นนี่ไม่ใช่เรื่องของการปะทะกัน
เมื่อถามถึงกรณีกลุ่มวัยรุ่นเขมรมายั่วยุตามบริเวณชายแดนทำให้เกิดความกังวลอาจจะมีการปะทะรอบ 3 หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ขณะนี้เราลงนามกันในระดับรัฐบาลต่อรัฐบาล ดังนั้นเรื่องการยั่วยุโดยประชาชน มันก็เกิดขึ้นได้เราก็ต้องอยู่ในเขตของเรา เพราะการยั่วยุก็เกิดขึ้นในโชเชียลมีเดียด้วย
เมื่อถามว่าเราสามารถให้ความมั่นใจกับประชาชนได้ด้วยการสร้างรั้วแนวชายแดนใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ใช่ ดำเนินการแน่นอน รวมถึงการเสริมศักยภาพด้านอาวุธและความแข็งแกร่งของกองทัพ ซึ่งตนได้เห็นชอบในหลักการไปแล้ว ให้ไปดำเนินการได้เลย
เมื่อถามว่า การศึกษายกเลิก MOU 44 ได้กำหนดกรอบเวลาไว้หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ได้สั่งการให้กระทรวงกลาโหม สภาความมั่นคงแห่งชาติ และกระทรวงการต่างประเทศไปดำเนินการแล้ว ซึ่งไม่ต้องมีกรอบเวลาอะไร รัฐบาลก็ดูตามกฎหมาย ถ้ารัฐบาลใหม่เข้ามาแล้วยกเลิกได้เลย ก็สามารถทำได้เลย
เมื่อถามย้ำว่า สามารถใช้อำนาจคณะรัฐมนตรียกเลิกได้เลยใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ใช่ครับ น่าจะไม่ต้องไปถึงสภาฯเพราะเป็นแค่ MOU ส่วน MOU 43 ก็กำลังดำเนินการอยู่ ในส่วนนี้ถือว่าเป็นประโยชน์กับประเทศไทย เราก็ปักปั้นดินแดนของเราไป
