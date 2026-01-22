หมอของขวัญ จวกยับ “น็อต วรฤทธิ์” ทำหน้าที่พิธีกรไม่เป็นกลาง ถามมืออาชีพกี่โมง?
“หมอของขวัญ” จวก “น็อต วรฤทธิ์” ทำหน้าที่พิธีกรไม่เป็นกลาง ในรายการ ปมปะทะ “เพชร กรุณพล” เปรียบเทียบ “มดดำ” มืออาชีพกว่า
กลายเป็นประเด็นร้อนแรงในโลกออนไลน์สืบเนื่องจากรายการ “แฉ” ออกอากาศเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา ซึ่งได้เชิญ “เพชร กรุณพล เทียนสุวรรณ” รองโฆษกพรรคประชาชน มาร่วมดีเบตในรายการ
แต่ทว่า บรรยากาศกลับมีความตึงเครียดจนเกิดการปะทะคารมกันอย่างดุเดือดระหว่างแขกรับเชิญกับ “น็อต วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์” พิธีกรร่วม จนมีภาพลักษณะการเผชิญหน้ากันถูกเผยแพร่ออกไป สร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้าง
พญ.ของขวัญ ฟูจิตนิรันดร์ หรือ หมอของขวัญ ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยโพสต์ภาพ เพชร กรุณพล และน็อต วรฤทธิ์ พร้อมกับระบุข้อความว่า
“ถ้าไม่เป็นกลาง จะเปิดเวทีดีเบตแล้วมาเป็นพิธีกรเพื่อ??? ตัดภาพกลับไปมดดำ มดดำอยู่ฝั่งไหนทุกคนก็รู้ แต่พอเปิดเวทีดีเบต มดดำรับฟังและทำหน้าที่พิธีกรอย่างมืออาชีพ ส่วนพี่น๊อต มืออาชีพกี่โมง อยากจะโพล่งอะไรก็โพล่งตลอด กลัวไม่มีซีนแต่จัดมาแต่ละซีนหัวจะปวด อยากรู้ถ้ารายการแฉไม่มีพิธีกรคนนี้ ทุกคนว่าจะเป็นยังไง #น๊อตหลุด”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “เพชร กรุณพล” ตอบแล้วเลิกคบ “น็อต” ไหม เถียงเดือด หลังจบรายการ
- ย้อนรอยร้าว “เพชร-น็อต” อุดมการณ์การเมือง จุดแตกหัก เกือบทำเพื่อนรักแยกทาง
- มดดำ เล่าเกิดอะไรขึ้น หลังภาพเดือด “น็อต วรฤทธิ์” ปะทะ “เพชร กรุณพล”
ติดตาม The Thaiger บน Google News: