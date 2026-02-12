ข่าวอาชญากรรม

ประวัติ หนุ่มวัย 18 ปี บุกโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ พบข้อมูลรักษาจิตเวช

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 ก.พ. 2569 11:45 น.| อัปเดต: 12 ก.พ. 2569 11:45 น.
131
ชายวัย 18 ปี เขมนันท์ บุกโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ สงขลา
ภาพจาก : เรื่องเล่าเช้านี้ 12 ก.พ. 69

ตำรวจเผย ประวัติ เขมนันท์ มือยิงวัย 18 ปี บุกโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ สงขลา พบเคยรักษาจิตเวชและมีน้องสาวเรียนในโรงเรียนเดียวกัน ส่วนมูลเหตุจูงใจยังอยู่ระหว่างสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริง

เหตุการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 ไม่ได้ทิ้งไว้เพียงรอยกระสุน แต่ยังทิ้งความโศกเศร้าจากการสูญเสีย นางศศิพัชร สินสโมสร ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ล่วงลับที่เสียชีวิตลงในช่วงเช้ามืดของวันที่ 12 กุมภาพันธ์ หลังแพทย์พยายามยื้อชีวิตอย่างสุดความสามารถ

ในขณะที่สังคมกำลังตั้งคำถามถึงมูลเหตุจูงใจ ข้อมูลของตัวผู้ก่อเหตุที่ชื่อ เขมนันท์ กำลังถูกถอดรหัสเพื่อหาคำตอบว่า อะไร คือชนวนเหตุที่ทำให้เด็กหนุ่มวัย 18 ปี ตัดสินใจทำเรื่องสะเทือนขวัญเช่นนี้

สรุปประวัติ เขมนันท์ จากข้อมูลเบื้องต้น

  • ชื่อ-อายุ เขมนันท์ อายุ 18 ปี (ข้อมูลทางการไทย)
  • ที่อยู่ พื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  • ประวัติอาชญากรรม ไม่พบประวัติการก่อคดีอาญามาก่อนหน้า
  • ประวัติสุขภาพ เคยรักษาจิตเวช เพิ่งออกจากโรงพยาบาล (ธ.ค. 2568)
  • ปัจจัยเสี่ยงอื่น มีรายงานประวัติพัวพันกับสารเสพติด
  • ความเชื่อมโยงกับโรงเรียน มีน้องสาวกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่เกิดเหตุ
เหตุการณ์รุนแรงที่โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ทำให้เกิดความสูญเสีย
ภาพจาก : เรื่องเล่าเช้านี้ 12 ก.พ. 69

ปมเหตุและมูลเหตุจูงใจ ระหว่าง ความไม่พอใจส่วนตัว กับ อาการป่วย

แม้ทางตำรวจจะยังไม่สรุปมูลเหตุจูงใจที่แน่ชัดและระบุว่ายังอยู่ระหว่างการสอบสวนอย่างละเอียด แต่ประเด็นที่สื่อและสังคมให้ความสนใจคือ ความสัมพันธ์ของน้องสาวกับทางโรงเรียน มีรายงานที่ยังไม่ยืนยันระบุว่า ผู้ก่อเหตุอาจมีความไม่พอใจเป็นการส่วนตัวต่อครูรายหนึ่งที่มีปัญหากับน้องสาวของเขา ซึ่งอาจเป็นแรงขับให้เกิดการล้างแค้น ทว่าปัจจัยเรื่องสภาพจิตใจและการรักษาที่เพิ่งสิ้นสุดลงไม่นาน รวมถึงประวัติเรื่องยาเสพติด ก็เป็นสิ่งที่ไม่อาจตัดทิ้งได้ในการวิเคราะห์พฤติการณ์ครั้งนี้

ช่องโหว่ทางนโยบาย บทเรียนที่ต้องจ่ายด้วยชีวิต

เหตุการณ์นี้ลากเอาปัญหาเชิงโครงสร้างของไทยออกมาให้เห็นอย่างเด่นชัด 3 ประเด็นใหญ่

1. ระบบติดตามผู้ป่วยจิตเวช

เมื่อผู้ป่วยที่มีประวัติความเสี่ยงสูง (และพัวพันยาเสพติด) ออกจากโรงพยาบาลได้เพียง 2 เดือน ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีระบบ Early Warning หรือการติดตามอาการอย่างไรเพื่อป้องกันเหตุไม่คาดฝัน?

เขมนันท์ มือยิงวัย 18 ปี เคยรักษาจิตเวชก่อนเกิดเหตุ
ภาพจาก : เรื่องเล่าเช้านี้ 12 ก.พ. 69

2. อาวุธปืนของราชการ

ข้อมูลที่น่าตกใจที่สุดคือ อาวุธที่ใช้ก่อเหตุถูกระบุว่าเป็น อาวุธของทางราชการ ซึ่งอยู่ระหว่างสอบสวนว่าหลุดมาอยู่ในมือของพลเรือนวัย 18 ปีได้อย่างไร เรื่องนี้ถือเป็นช่องโหว่ร้ายแรงที่กองทัพและตำรวจต้องเร่งชี้แจง

3. มาตรการความปลอดภัยช่วง เลิกเรียน

ช่วงเวลาที่ผู้ปกครองพลุกพล่านคือจุดอ่อนที่สุดของระบบคัดกรอง การเข้า-ออกโรงเรียนที่มีนักเรียนกว่า 900 คน ควรมีระบบ Lockdown หรือการซ้อมรับมือเหตุรุนแรง (Active Shooter) ที่เป็นรูปธรรมมากกว่าที่เป็นอยู่

ขณะนี้โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ประกาศปิดการเรียนการสอน 2 วัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บหลักฐานและเยียวยาสภาพจิตใจของบุคลากรและนักเรียน สถานการณ์นี้เป็นมากกว่าแค่คดีอาญา แต่มันคือสัญญาณเตือนภัยถึงระบบดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาและการจัดการอาวุธปืนที่ต้อง ยกเครื่อง ใหม่ทั้งระบบ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลจาก : เรื่องเล่าเช้านี้ 12 ก.พ. 69

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สุดเศร้า ครอบครัวรับร่าง &quot;ผอ.ศศิพัชร&quot; โรงเรียนพะตงฯ เตรียมประกอบพิธีทางศาสนา ข่าว

ครอบครัวรับร่าง “ผอ.ศศิพัชร” โรงเรียนพะตงฯ ประกอบพิธีทางศาสนา เย็นวันนี้

24 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อินฟลูฟิลิปปินส์ดับ ถ่ายคลิปลงโซเชียล โชว์กิน “ปูปีศาจ” สัตว์มีพิษ

8 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

อินฟลู โต้ดราม่าบุกบ้าน ตู่ ภพธร ยันไม่บ้าดารา แค่บ้านใกล้กัน งัดหลักฐานแชท ไม่ติดใจ

10 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

นางแบบสาว แฉ พระเอก ป. หน้าหล่อ ทักขอเคลมฟรี เตือนระวังแชตหลุดถ้าไม่หยุดปากดี!

13 นาที ที่แล้ว
ภาพระเบิดสุญญากาศที่แสดงถึงพลังทำลายล้างที่รุนแรงในกาซา ข่าวต่างประเทศ

เจาะลึก “ระเบิดสุญญากาศ” อาวุธมรณะในกาซา ทำคนระเหยหายไปกว่า 2,000 คน

21 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เดือด! ลุงบุก กกต. ปาปลาร้าใส่ จวกทำงานเน่าเหม็น จี้ให้ “แสวง” ลาออก

32 นาที ที่แล้ว
สวีเดน ไอเดียเจ๋ง มีเซ็กซ์ระหว่างทำงานได้ หวังปั๊มลูกแก้ปัญหาเด็กเกิดน้อย ข่าวต่างประเทศ

สวีเดน ไอเดียเจ๋ง มีเซ็กซ์ระหว่างทำงานได้ หวังปั๊มลูกแก้ปัญหาเด็กเกิดน้อย

32 นาที ที่แล้ว
ครูสาวบุกกองปราบ ร้องสัปเหร่อ ลวงแก้คุณไสย บังคับโกนขนที่ลับ-ยัดนิ้วใส่ช่องคลอด ข่าว

ครูสาว ร้องกองปราบฯ ถูกสัปเหร่อลวงแก้คุณไสย บังคับโกนขนที่ลับ ยัดนิ้วใส่ช่องคลอด

36 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ให้คำมั่น ดำเนินการแน่นอนสร้างรั้วแนวชายแดน พร้อมเสริมแกร่งทัพ

49 นาที ที่แล้ว
หมอของขวัญ จวกยับภาครัฐพยายามปิดปากประชาชน ข่าวการเมือง

หมอของขวัญ จวกรัฐซุกความโกงระยำ แถมชอบปิดปาก-ยัดคดีประชาชน

56 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ทักษิณ” ร้อง “Let it be” หลังทราบผลเลือกตั้ง เรื่องพักโทษยังไม่คืบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บักบอย อินฟลูฯ เขมร แซะเลือกตั้งไทย ลั่น ไม่ได้ดีไปกว่ากัมพูชา เย้ย ยอมขายเสียงแลกเศษเงินหลักร้อย ข่าวการเมือง

บักบอย แซะเลือกตั้งไทย ลั่น ไม่ได้ดีไปกว่าเขมร เย้ย ยอมขายเสียงแลกเศษเงินหลักร้อย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูอ้อย โต้ ตุ๋นเงินดารา 100 ล้าน ไม่เคยได้สักบาท มีแต่ช่วยตอนลำบาก จ่อฟ้องคนบิดเบือน ข่าว

ครูอ้อย โต้ ตุ๋นเงินดารา 100 ล้าน มีแต่ช่วยตอนลำบาก จ่อฟ้องคนบิดเบือน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จตุพร กระทุ้ง กกต. เปิดหลักฐานทุกหน่วย พิสูจน์ปมคะแนนเขย่ง เตือนอย่าหนีปัญหา ข่าวการเมือง

จตุพร กระทุ้ง กกต. เปิดหลักฐานทุกหน่วย พิสูจน์คะแนนเขย่ง เตือนอย่าหนีปัญหา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถอดบทเรียน &quot;เงินซื้อเสียง&quot; แลกด้วย &quot;ชีวิตครู&quot; วงจรอุบาทว์ &quot;ยาเสพติด-การเมืองท้องถิ่น&quot; สร้างเยาวชนปีศาจ ข่าว

ถอดบทเรียน “เงินซื้อเสียง” แลกด้วย “ชีวิตครู” วงจรอุบาทว์ “ยาเสพติด-การเมืองท้องถิ่น” สร้างเยาวชนปีศาจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชายวัย 18 ปี เขมนันท์ บุกโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ สงขลา ข่าวอาชญากรรม

ประวัติ หนุ่มวัย 18 ปี บุกโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ พบข้อมูลรักษาจิตเวช

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รวบหมอเถื่อน ฉีดขยายอวัยวะเพศ-ฝังมุก จบแค่ ป.6 ได้ความรู้จากในคุก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่าเดือดหลัง สังข์ ดอกสะเดา โพสต์แรง &quot;อย่าตอแหล&quot; ทัวร์ลงโยงปม ปู-เด๋อ จบรัก 29 ปี บันเทิง

ดราม่าเดือดหลัง สังข์ ดอกสะเดา โพสต์แรง “อย่าตอแXล” ทัวร์ลงโยงปม ปู-เด๋อ จบรัก 29 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่า &quot;เมย์-หนิง&quot; เดือดอินฟลูรีวิวเทียบ &quot;อูน ชนิสรา&quot; แจงยิบโต้กลับ ปมจริยธรรม บันเทิง

สรุปดราม่า “เมย์-หนิง” เดือดอินฟลูรีวิวเทียบ “อูน ชนิสรา” แจงยิบโต้กลับ ปมจริยธรรม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
14 ก.พ. 2569 เช็กรุ่นมือถือ iOS-Android ใช้งานแอปฯ ธนาคารไม่ได้ ข่าว

2 วันสุดท้าย! เช็กรุ่นมือถือ iOS-Android จ่อใช้งานแอปฯ ธนาคารไม่ได้ 14 ก.พ. นี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เท้ง ณัฐพงษ์&quot; ไม่ขอโต้ &quot;ธิษะณา&quot; ปมจี้ไล่หัวหน้าพรรค เผยเหตุผลไม่ส่งชิงเก้าอี้ สส. ข่าวการเมือง

“เท้ง ณัฐพงษ์” ไม่ขอโต้ “ธิษะณา” ปมจี้ไล่หัวหน้าพรรค เผยเหตุผลไม่ส่งชิงเก้าอี้ สส.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

มือยิงวัย 18 บุกยิง ผอ.รร.พะตงฯ ถูกยิงเข้าที่หู อาการปลอดภัยแล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กกต.เชียงราย แถลง ถูกโซเชียลตั้งคำถาม คะแนนรวมไม่ตรงกับผู้ใช้สิทธิ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมควบคุมมลพิษ เตือน 15-17 ก.พ. แนวโน้มฝุ่น PM 2.5 ในกรุงเทพมากขึ้น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อินฟลูฯ สาวบุกถึงหน้าบ้าน ตู่ ภพธร ขอจ้างงานร้องเพลง บันเทิง

ดราม่า ตู่ ภพธร ถูกอินฟลูฯ จี้ถามคิวงานถึงหน้าบ้าน เจอจวกยับ บุกพื้นที่ส่วนตัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 ก.พ. 2569 11:45 น.| อัปเดต: 12 ก.พ. 2569 11:45 น.
131
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สุดเศร้า ครอบครัวรับร่าง &quot;ผอ.ศศิพัชร&quot; โรงเรียนพะตงฯ เตรียมประกอบพิธีทางศาสนา

ครอบครัวรับร่าง “ผอ.ศศิพัชร” โรงเรียนพะตงฯ ประกอบพิธีทางศาสนา เย็นวันนี้

เผยแพร่: 12 กุมภาพันธ์ 2569

อินฟลูฟิลิปปินส์ดับ ถ่ายคลิปลงโซเชียล โชว์กิน “ปูปีศาจ” สัตว์มีพิษ

เผยแพร่: 12 กุมภาพันธ์ 2569

อินฟลู โต้ดราม่าบุกบ้าน ตู่ ภพธร ยันไม่บ้าดารา แค่บ้านใกล้กัน งัดหลักฐานแชท ไม่ติดใจ

เผยแพร่: 12 กุมภาพันธ์ 2569

นางแบบสาว แฉ พระเอก ป. หน้าหล่อ ทักขอเคลมฟรี เตือนระวังแชตหลุดถ้าไม่หยุดปากดี!

เผยแพร่: 12 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button