ประวัติ หนุ่มวัย 18 ปี บุกโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ พบข้อมูลรักษาจิตเวช
ตำรวจเผย ประวัติ เขมนันท์ มือยิงวัย 18 ปี บุกโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ สงขลา พบเคยรักษาจิตเวชและมีน้องสาวเรียนในโรงเรียนเดียวกัน ส่วนมูลเหตุจูงใจยังอยู่ระหว่างสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริง
เหตุการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 ไม่ได้ทิ้งไว้เพียงรอยกระสุน แต่ยังทิ้งความโศกเศร้าจากการสูญเสีย นางศศิพัชร สินสโมสร ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ล่วงลับที่เสียชีวิตลงในช่วงเช้ามืดของวันที่ 12 กุมภาพันธ์ หลังแพทย์พยายามยื้อชีวิตอย่างสุดความสามารถ
ในขณะที่สังคมกำลังตั้งคำถามถึงมูลเหตุจูงใจ ข้อมูลของตัวผู้ก่อเหตุที่ชื่อ เขมนันท์ กำลังถูกถอดรหัสเพื่อหาคำตอบว่า อะไร คือชนวนเหตุที่ทำให้เด็กหนุ่มวัย 18 ปี ตัดสินใจทำเรื่องสะเทือนขวัญเช่นนี้
สรุปประวัติ เขมนันท์ จากข้อมูลเบื้องต้น
- ชื่อ-อายุ เขมนันท์ อายุ 18 ปี (ข้อมูลทางการไทย)
- ที่อยู่ พื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
- ประวัติอาชญากรรม ไม่พบประวัติการก่อคดีอาญามาก่อนหน้า
- ประวัติสุขภาพ เคยรักษาจิตเวช เพิ่งออกจากโรงพยาบาล (ธ.ค. 2568)
- ปัจจัยเสี่ยงอื่น มีรายงานประวัติพัวพันกับสารเสพติด
- ความเชื่อมโยงกับโรงเรียน มีน้องสาวกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่เกิดเหตุ
ปมเหตุและมูลเหตุจูงใจ ระหว่าง ความไม่พอใจส่วนตัว กับ อาการป่วย
แม้ทางตำรวจจะยังไม่สรุปมูลเหตุจูงใจที่แน่ชัดและระบุว่ายังอยู่ระหว่างการสอบสวนอย่างละเอียด แต่ประเด็นที่สื่อและสังคมให้ความสนใจคือ ความสัมพันธ์ของน้องสาวกับทางโรงเรียน มีรายงานที่ยังไม่ยืนยันระบุว่า ผู้ก่อเหตุอาจมีความไม่พอใจเป็นการส่วนตัวต่อครูรายหนึ่งที่มีปัญหากับน้องสาวของเขา ซึ่งอาจเป็นแรงขับให้เกิดการล้างแค้น ทว่าปัจจัยเรื่องสภาพจิตใจและการรักษาที่เพิ่งสิ้นสุดลงไม่นาน รวมถึงประวัติเรื่องยาเสพติด ก็เป็นสิ่งที่ไม่อาจตัดทิ้งได้ในการวิเคราะห์พฤติการณ์ครั้งนี้
ช่องโหว่ทางนโยบาย บทเรียนที่ต้องจ่ายด้วยชีวิต
เหตุการณ์นี้ลากเอาปัญหาเชิงโครงสร้างของไทยออกมาให้เห็นอย่างเด่นชัด 3 ประเด็นใหญ่
1. ระบบติดตามผู้ป่วยจิตเวช
เมื่อผู้ป่วยที่มีประวัติความเสี่ยงสูง (และพัวพันยาเสพติด) ออกจากโรงพยาบาลได้เพียง 2 เดือน ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีระบบ Early Warning หรือการติดตามอาการอย่างไรเพื่อป้องกันเหตุไม่คาดฝัน?
2. อาวุธปืนของราชการ
ข้อมูลที่น่าตกใจที่สุดคือ อาวุธที่ใช้ก่อเหตุถูกระบุว่าเป็น อาวุธของทางราชการ ซึ่งอยู่ระหว่างสอบสวนว่าหลุดมาอยู่ในมือของพลเรือนวัย 18 ปีได้อย่างไร เรื่องนี้ถือเป็นช่องโหว่ร้ายแรงที่กองทัพและตำรวจต้องเร่งชี้แจง
3. มาตรการความปลอดภัยช่วง เลิกเรียน
ช่วงเวลาที่ผู้ปกครองพลุกพล่านคือจุดอ่อนที่สุดของระบบคัดกรอง การเข้า-ออกโรงเรียนที่มีนักเรียนกว่า 900 คน ควรมีระบบ Lockdown หรือการซ้อมรับมือเหตุรุนแรง (Active Shooter) ที่เป็นรูปธรรมมากกว่าที่เป็นอยู่
ขณะนี้โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ประกาศปิดการเรียนการสอน 2 วัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บหลักฐานและเยียวยาสภาพจิตใจของบุคลากรและนักเรียน สถานการณ์นี้เป็นมากกว่าแค่คดีอาญา แต่มันคือสัญญาณเตือนภัยถึงระบบดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาและการจัดการอาวุธปืนที่ต้อง ยกเครื่อง ใหม่ทั้งระบบ
