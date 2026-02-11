ด่วน! เกิดเหตุยิงครู-นร. เจ็บ ใน รร.พะตงประธานคีรีวัฒน์ จับ ม.5 เป็นตัวประกัน ตร.ปิดล้อมจับผู้ก่อเหตุ
ข่าวด่วน 11 ก.พ. 69 ลือเหตุกราดยิงโรงเรียนพะตงประธาน สงขลา คนร้ายจับเด็กเป็นตัวประกันทำให้นักเรียนวิ่งหนีตายวุ่น
เมื่อเวลาประมาณ 17.10 น. วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 เกิดกระแสข่าวสะพัดบนสื่อสังคมออนไลน์ หลังเพจรายงานสภาพอากาศและข่าวท้องถิ่น ที’ ลมฟ้าอากาศ โพสต์ข้อความระบุว่าเกิดเหตุการณ์อุกอาจ มีคนร้ายใช้อาวุธปืนบุกเข้าไปกราดยิงภายในโรงเรียนพะตงประธาน จังหวัดสงขลา
โดยข้อมูลเบื้องต้นอ้างว่าคนร้ายได้จับเด็กนักเรียนเป็นตัวประกัน ทำให้เด็ก ๆ ในพื้นที่ต้องพากันวิ่งหนีออกจากจุดเกิดเหตุเพื่อเอาชีวิตรอด ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงบริเวณใกล้เคียงเพื่อความปลอดภัย
อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางความตื่นตระหนกของประชาชนและผู้ปกครองในพื้นที่ ขณะนี้ยังไม่มีรายงานการยืนยันสถานการณ์อย่างเป็นทางการจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสงขลา
ด้านสำนักข่าว ข่าวสด รายงานว่า คนร้ายใช้อาวุธปืนยิงภายในโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา การกระทำดังกล่าวส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ แต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ยืนยันจำนวนที่แน่นอนในขณะนี้
ข้อมูลเบื้องต้นระบุว่าคนร้ายบุกเข้าไปในพื้นที่โรงเรียนช่วงใกล้เวลาเลิกเรียน จากนั้นคนร้ายควบคุมตัวครูและนักเรียนบางส่วนไว้เป็นตัวประกันภายในอาคารเรียน เหตุการณ์นี้ส่งผลให้นักเรียนอีกจำนวนมากยังติดค้างอยู่ในพื้นที่และไม่สามารถออกมาด้านนอกได้
ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ พร้อมกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษและหน่วยกู้ภัย เข้าปิดล้อมพื้นที่รอบโรงเรียนเพื่อควบคุมสถานการณ์ เจ้าหน้าที่เร่งอพยพผู้ที่อยู่ในจุดปลอดภัยออกจากพื้นที่โดยเร็ว ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเจรจากับคนร้ายเพื่อหาทางออก อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้ในขณะนี้
