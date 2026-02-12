ถอดบทเรียน “เงินซื้อเสียง” แลกด้วย “ชีวิตครู” วงจรอุบาทว์ “ยาเสพติด-การเมืองท้องถิ่น” สร้างเยาวชนปีศาจ
เบื้องหลังเสียงปืนโรงเรียนพะตงฯ ไม่ใช่แค่ความคลั่งของเด็กวัย 18 แต่คือ “ใบเสร็จ” ของความล้มเหลวทางสังคม เพจดังถ่ายทอดมุมมองชาวบ้าน แฉวงจร “นายหัว-ยาบ้า-การเมือง” ชี้เงิน 1,000 บาทรับมา อาจแลกมาด้วยกระสุนฝังร่างลูกหลานตัวเอง
ควันหลงจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญ กรณีเยาวชนชายวัย 18 ปี ก่อเหตุชิงอาวุธปืนสงครามจากตำรวจ บุกยิงผู้อำนวยการโรงเรียนและจับตัวประกันในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จนนำมาซึ่งความสูญเสียครั้งใหญ่
ล่าสุดในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์บทความจากผู้ใช้เฟซบุ๊ก “Nirundorn Lokna“ ที่สะท้อนมุมมองเชิงลึกของคนในพื้นที่ ชี้ให้เห็นว่าโศกนาฏกรรมนี้นี้ไม่ใช่เรื่องปัจเจก แต่เป็นผลผลิตของโครงสร้างสังคมที่บิดเบี้ยว
บทความดังกล่าวถ่ายทอดเรื่องราวผ่านสายตาของ “บังดุล” ชาวบ้านที่นั่งมองเหตุการณ์อยู่ในร้านน้ำชา ระบุว่า “ไอ้เขม” ผู้ก่อเหตุ เป็นเด็กที่ชาวบ้านเห็นมาตั้งแต่เล็ก ไม่ได้เกิดมาโหดร้าย แต่เติบโตมากับยาบ้าและน้ำกระท่อมที่หาซื้อได้ง่ายกว่าลูกอมหน้าปากซอย ญาติพี่น้องและคนในชุมชนต่างรู้ดีว่าเขาป่วยและเป็นเหมือน “ระเบิดเวลาเดินได้” แต่ไม่มีใครกล้าพาไปรักษา เพราะความอับจนปัญญา หรือกลัวเสื่อมเสียชื่อเสียง ปล่อยปละละเลยจนนำมาสู่โศกนาฏกรรม
ประเด็นที่บาดลึกที่สุดในบทความคือ “วงจรอุบาทว์” ของเงินซื้อเสียง ผู้เขียนเปรียบเทียบเงิน 1,000 บาทในมือของชาวบ้านที่ได้รับมาจากหัวคะแนน ว่าแท้จริงแล้วมันคือเงินสกปรกจาก “นายหัว” ผู้กว้างขวางที่มีธุรกิจสีเทาและพัวพันกับยาเสพติด
วงจรนี้เริ่มจากเงินค่ายาเสพติดที่ไอ้เขม และวัยรุ่นในพื้นที่จ่ายไป ไหลกลับไปสู่นายทุน แล้วนายทุนก็เจียดเงินส่วนนั้นกลับมาซื้อเสียงชาวบ้าน เพื่อให้ตนเองมีอำนาจกลับไปคุ้มครองธุรกิจมืดต่อไป ชาวบ้านรับเงินเพียงเศษตังค์แลกกับการขายสิทธิ์ แต่ผลลัพธ์คือลูกหลานเข้าถึงยาเสพติดง่ายขึ้น และสุดท้ายลูกหลานคนนั้นก็กลับมาถือปืนไล่ยิงคนในโรงเรียน
บทความยังสะท้อนถึงสภาพปัญหาในพื้นที่ด้ามขวาน ที่ความรุนแรงสะสมมากว่า 20 ปี ซึมซับเข้าสู่สายเลือดเยาวชนจนกลายเป็นความด้านชา แม้เหตุการณ์จบลงด้วยการจับกุมคนร้าย ตัวประกันปลอดภัย แต่สำหรับชาวบ้านอย่างบังดุล มันยังไม่จบ เพราะตราบใดที่สังคมยังมองคนบ้าเป็นเรื่องของบ้านอื่น และตราบใดที่เงินซื้อเสียงยังมีค่ามากกว่าอนาคตของเยาวชน “ไอ้เขม” คนต่อไปก็จะเกิดขึ้นอีก
“พรุ่งนี้ หรือมะรืนนี้ ระเบิดลูกต่อไปอาจจะตูมขึ้นมาอีก และคราวหน้า… กระสุนอาจจะไม่ได้หยุดแค่ที่ไหล่ของ ผอ. แต่อาจจะฝังอยู่ในอกของลูกหลานใครสักคนที่รับเงินนั้นมาเอง” ข้อความทิ้งท้ายที่เตือนสติสังคมได้อย่างเจ็บปวด
