ข่าว

รวบหมอเถื่อน ฉีดขยายอวัยวะเพศ-ฝังมุก จบแค่ ป.6 ได้ความรู้จากในคุก

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 12 ก.พ. 2569 11:41 น.| อัปเดต: 12 ก.พ. 2569 11:41 น.
62

รวบ ช่างบิว โมดิฟาย หมอเถื่อนรับฉีดขยายอวัยวะเพศ ฝังมุก ผู้รายได้เดือนละ 5 หมืน เผยเรียนไม่จบ แต่ได้ความรู้จากในคุก

พล.ต.ต.คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.ปคบ. สั่งการให้ พ.ต.อ.วีระพงษ์ คล้ายทอง ผกก.4 บก.ปคบ. เข้าจับกุม นายธนัท (สงวนนามสกุล) อายุ 38 ปี ได้ที่บ้านพักในพื้นที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ฐานความผิดข้อหา “ประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนและไม่ได้รับอนุญาต” และ “ประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต” พร้อมตรวจยึดของกลาง อาทิ เม็ดมุกแก้วลักษณะกลมคละขนาด จำนวน 683 เม็ด, ฟิลเลอร์ยี่ห้อ Neuramis Volume Lidocaine 5 กล่อง, น้ำเกลือล้างแผล, ใบมีดผ่าตัด 136 อัน, กระบอกฉีดยา, เข็มเย็บแผล และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมกว่า 977 ชิ้น

สำหรับการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องมาจาก เจ้าหน้าที่ได้รับร้องเรียนว่ามีบุคคลที่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ โฆษณารับฝังมุก ฉีดเพิ่มขนาด ผ่าเบนซ์ ขลิบปลาย ผ่านสื่อออนไลน์ TikTok ชื่อบัญชี “ช่างบิว โมดิฟาย” โดยการผ่าตัดใส่สิ่งแปลกปลอมเข้าไปในอวัยวะเพศ หากผู้ให้บริการไม่ใช่แพทย์และไม่ได้ทำในสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาต อาจเสี่ยงต่อการอักเสบ ติดเชื้อ และเกิดปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวันได้

จากการสืบสวนทราบว่า ผู้ต้องหานัดหมายลูกค้าให้เข้ารับบริการที่บ้านพักดังกล่าว กระทั่งขณะจับกุมยังพบ นายธนัท กำลังให้บริการฉีดขยายขนาดอวัยวะเพศชายแก่ลูกค้า โดยใช้ห้องนอนภายในบ้านเป็นสถานที่ผ่าตัด หรือฉีดสารต่าง ๆ ไม่มีเครื่องมือแพทย์ที่ถูกสุขอนามัย เจ้าหน้าที่จึงเข้าจับกุม

สอบสวน นายธนัท รับสารภาพว่า ตนไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม และสถานที่ดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นสถานพยาบาล โดยตนนั้นจบการศึกษาแค่ชั้นป. 6 ความรู้เกี่ยวกับการฝังมุกและเพิ่มขนาด ก็ได้มาจากเพื่อนผู้ต้องขังระหว่างต้องโทษคดีอาญา

นายธนัท ให้การต่อว่า หลังพ้นโทษจึงมาเปิดให้บริการ โดยคิดค่าฝังมุกเม็ดละ 500 บาท ฉีดฟิลเลอร์ซีซีละ 1,700 บาท ฉีดขี้ผึ้ง 1 หลอด (10 ซีซี) ราคา 2,000 บาท ผ่าเบนซ์หรือผ่ายกโฟล์คครั้งละ 6,000 บาท ขลิบปลาย 6,500 บาท และผ่าแก้ไขจากที่อื่นครั้งละ 10,000 บาท ทำมาแล้วราว 2 ปี มีลูกค้าเดือนละ 7-8 ราย รายได้เฉลี่ยเดือนละ 40,000-50,000 บาท นอกจากนี้ยังจำหน่ายชุดฝังมุกพร้อมอุปกรณ์ผ่านออนไลน์ ชุดละ 1,500 บาทอีกด้วย จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปคบ. ดำเนินคดีตามกฎหมาย

ด้าน พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. กล่าวว่า การฝังมุกหรือฉีดฟิลเลอร์เพิ่มขนาดอวัยวะเพศ ซึ่งเป็นเรื่องรสนิยมส่วนบุคคล ไม่มีประโยชน์ทางการแพทย์ และอาจเสี่ยงอักเสบ ติดเชื้อรุนแรง จนถึงขั้นใช้งานอวัยวะไม่ได้ พร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างเป็นหมอเถื่อนหรือคลินิกเถื่อน และขอให้ผู้กระทำผิดหยุดพฤติการณ์ทันที เพราะเจ้าหน้าที่จะติดตามจับกุมอย่างต่อเนื่องจนถึงที่สุด

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สุดเศร้า ครอบครัวรับร่าง &quot;ผอ.ศศิพัชร&quot; โรงเรียนพะตงฯ เตรียมประกอบพิธีทางศาสนา ข่าว

ครอบครัวรับร่าง “ผอ.ศศิพัชร” โรงเรียนพะตงฯ ประกอบพิธีทางศาสนา เย็นวันนี้

4 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อินฟลูฟิลิปปินส์ดับ ถ่ายคลิปลงโซเชียล โชว์กิน “ปูปีศาจ” สัตว์มีพิษ

12 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

อินฟลู โต้ดราม่าบุกบ้าน ตู่ ภพธร ยันไม่บ้าดารา แค่บ้านใกล้กัน งัดหลักฐานแชท ไม่ติดใจ

14 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

นางแบบสาว แฉ พระเอก ป. หน้าหล่อ ทักขอเคลมฟรี เตือนระวังแชตหลุดถ้าไม่หยุดปากดี!

16 นาที ที่แล้ว
ภาพระเบิดสุญญากาศที่แสดงถึงพลังทำลายล้างที่รุนแรงในกาซา ข่าวต่างประเทศ

เจาะลึก “ระเบิดสุญญากาศ” อาวุธมรณะในกาซา ทำคนระเหยหายไปกว่า 2,000 คน

24 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เดือด! ลุงบุก กกต. ปาปลาร้าใส่ จวกทำงานเน่าเหม็น จี้ให้ “แสวง” ลาออก

35 นาที ที่แล้ว
สวีเดน ไอเดียเจ๋ง มีเซ็กซ์ระหว่างทำงานได้ หวังปั๊มลูกแก้ปัญหาเด็กเกิดน้อย ข่าวต่างประเทศ

สวีเดน ไอเดียเจ๋ง มีเซ็กซ์ระหว่างทำงานได้ หวังปั๊มลูกแก้ปัญหาเด็กเกิดน้อย

36 นาที ที่แล้ว
ครูสาวบุกกองปราบ ร้องสัปเหร่อ ลวงแก้คุณไสย บังคับโกนขนที่ลับ-ยัดนิ้วใส่ช่องคลอด ข่าว

ครูสาว ร้องกองปราบฯ ถูกสัปเหร่อลวงแก้คุณไสย บังคับโกนขนที่ลับ ยัดนิ้วใส่ช่องคลอด

40 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ให้คำมั่น ดำเนินการแน่นอนสร้างรั้วแนวชายแดน พร้อมเสริมแกร่งทัพ

52 นาที ที่แล้ว
หมอของขวัญ จวกยับภาครัฐพยายามปิดปากประชาชน ข่าวการเมือง

หมอของขวัญ จวกรัฐซุกความโกงระยำ แถมชอบปิดปาก-ยัดคดีประชาชน

59 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ทักษิณ” ร้อง “Let it be” หลังทราบผลเลือกตั้ง เรื่องพักโทษยังไม่คืบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บักบอย อินฟลูฯ เขมร แซะเลือกตั้งไทย ลั่น ไม่ได้ดีไปกว่ากัมพูชา เย้ย ยอมขายเสียงแลกเศษเงินหลักร้อย ข่าวการเมือง

บักบอย แซะเลือกตั้งไทย ลั่น ไม่ได้ดีไปกว่าเขมร เย้ย ยอมขายเสียงแลกเศษเงินหลักร้อย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูอ้อย โต้ ตุ๋นเงินดารา 100 ล้าน ไม่เคยได้สักบาท มีแต่ช่วยตอนลำบาก จ่อฟ้องคนบิดเบือน ข่าว

ครูอ้อย โต้ ตุ๋นเงินดารา 100 ล้าน มีแต่ช่วยตอนลำบาก จ่อฟ้องคนบิดเบือน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จตุพร กระทุ้ง กกต. เปิดหลักฐานทุกหน่วย พิสูจน์ปมคะแนนเขย่ง เตือนอย่าหนีปัญหา ข่าวการเมือง

จตุพร กระทุ้ง กกต. เปิดหลักฐานทุกหน่วย พิสูจน์คะแนนเขย่ง เตือนอย่าหนีปัญหา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถอดบทเรียน &quot;เงินซื้อเสียง&quot; แลกด้วย &quot;ชีวิตครู&quot; วงจรอุบาทว์ &quot;ยาเสพติด-การเมืองท้องถิ่น&quot; สร้างเยาวชนปีศาจ ข่าว

ถอดบทเรียน “เงินซื้อเสียง” แลกด้วย “ชีวิตครู” วงจรอุบาทว์ “ยาเสพติด-การเมืองท้องถิ่น” สร้างเยาวชนปีศาจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชายวัย 18 ปี เขมนันท์ บุกโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ สงขลา ข่าวอาชญากรรม

ประวัติ หนุ่มวัย 18 ปี บุกโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ พบข้อมูลรักษาจิตเวช

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รวบหมอเถื่อน ฉีดขยายอวัยวะเพศ-ฝังมุก จบแค่ ป.6 ได้ความรู้จากในคุก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่าเดือดหลัง สังข์ ดอกสะเดา โพสต์แรง &quot;อย่าตอแหล&quot; ทัวร์ลงโยงปม ปู-เด๋อ จบรัก 29 ปี บันเทิง

ดราม่าเดือดหลัง สังข์ ดอกสะเดา โพสต์แรง “อย่าตอแXล” ทัวร์ลงโยงปม ปู-เด๋อ จบรัก 29 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่า &quot;เมย์-หนิง&quot; เดือดอินฟลูรีวิวเทียบ &quot;อูน ชนิสรา&quot; แจงยิบโต้กลับ ปมจริยธรรม บันเทิง

สรุปดราม่า “เมย์-หนิง” เดือดอินฟลูรีวิวเทียบ “อูน ชนิสรา” แจงยิบโต้กลับ ปมจริยธรรม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
14 ก.พ. 2569 เช็กรุ่นมือถือ iOS-Android ใช้งานแอปฯ ธนาคารไม่ได้ ข่าว

2 วันสุดท้าย! เช็กรุ่นมือถือ iOS-Android จ่อใช้งานแอปฯ ธนาคารไม่ได้ 14 ก.พ. นี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เท้ง ณัฐพงษ์&quot; ไม่ขอโต้ &quot;ธิษะณา&quot; ปมจี้ไล่หัวหน้าพรรค เผยเหตุผลไม่ส่งชิงเก้าอี้ สส. ข่าวการเมือง

“เท้ง ณัฐพงษ์” ไม่ขอโต้ “ธิษะณา” ปมจี้ไล่หัวหน้าพรรค เผยเหตุผลไม่ส่งชิงเก้าอี้ สส.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

มือยิงวัย 18 บุกยิง ผอ.รร.พะตงฯ ถูกยิงเข้าที่หู อาการปลอดภัยแล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กกต.เชียงราย แถลง ถูกโซเชียลตั้งคำถาม คะแนนรวมไม่ตรงกับผู้ใช้สิทธิ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมควบคุมมลพิษ เตือน 15-17 ก.พ. แนวโน้มฝุ่น PM 2.5 ในกรุงเทพมากขึ้น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อินฟลูฯ สาวบุกถึงหน้าบ้าน ตู่ ภพธร ขอจ้างงานร้องเพลง บันเทิง

ดราม่า ตู่ ภพธร ถูกอินฟลูฯ จี้ถามคิวงานถึงหน้าบ้าน เจอจวกยับ บุกพื้นที่ส่วนตัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 12 ก.พ. 2569 11:41 น.| อัปเดต: 12 ก.พ. 2569 11:41 น.
62
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อินฟลูฟิลิปปินส์ดับ ถ่ายคลิปลงโซเชียล โชว์กิน “ปูปีศาจ” สัตว์มีพิษ

เผยแพร่: 12 กุมภาพันธ์ 2569

อินฟลู โต้ดราม่าบุกบ้าน ตู่ ภพธร ยันไม่บ้าดารา แค่บ้านใกล้กัน งัดหลักฐานแชท ไม่ติดใจ

เผยแพร่: 12 กุมภาพันธ์ 2569

นางแบบสาว แฉ พระเอก ป. หน้าหล่อ ทักขอเคลมฟรี เตือนระวังแชตหลุดถ้าไม่หยุดปากดี!

เผยแพร่: 12 กุมภาพันธ์ 2569
ภาพระเบิดสุญญากาศที่แสดงถึงพลังทำลายล้างที่รุนแรงในกาซา

เจาะลึก “ระเบิดสุญญากาศ” อาวุธมรณะในกาซา ทำคนระเหยหายไปกว่า 2,000 คน

เผยแพร่: 12 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button