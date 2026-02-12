รวบหมอเถื่อน ฉีดขยายอวัยวะเพศ-ฝังมุก จบแค่ ป.6 ได้ความรู้จากในคุก
รวบ ช่างบิว โมดิฟาย หมอเถื่อนรับฉีดขยายอวัยวะเพศ ฝังมุก ผู้รายได้เดือนละ 5 หมืน เผยเรียนไม่จบ แต่ได้ความรู้จากในคุก
พล.ต.ต.คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.ปคบ. สั่งการให้ พ.ต.อ.วีระพงษ์ คล้ายทอง ผกก.4 บก.ปคบ. เข้าจับกุม นายธนัท (สงวนนามสกุล) อายุ 38 ปี ได้ที่บ้านพักในพื้นที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ฐานความผิดข้อหา “ประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนและไม่ได้รับอนุญาต” และ “ประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต” พร้อมตรวจยึดของกลาง อาทิ เม็ดมุกแก้วลักษณะกลมคละขนาด จำนวน 683 เม็ด, ฟิลเลอร์ยี่ห้อ Neuramis Volume Lidocaine 5 กล่อง, น้ำเกลือล้างแผล, ใบมีดผ่าตัด 136 อัน, กระบอกฉีดยา, เข็มเย็บแผล และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมกว่า 977 ชิ้น
สำหรับการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องมาจาก เจ้าหน้าที่ได้รับร้องเรียนว่ามีบุคคลที่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ โฆษณารับฝังมุก ฉีดเพิ่มขนาด ผ่าเบนซ์ ขลิบปลาย ผ่านสื่อออนไลน์ TikTok ชื่อบัญชี “ช่างบิว โมดิฟาย” โดยการผ่าตัดใส่สิ่งแปลกปลอมเข้าไปในอวัยวะเพศ หากผู้ให้บริการไม่ใช่แพทย์และไม่ได้ทำในสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาต อาจเสี่ยงต่อการอักเสบ ติดเชื้อ และเกิดปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวันได้
จากการสืบสวนทราบว่า ผู้ต้องหานัดหมายลูกค้าให้เข้ารับบริการที่บ้านพักดังกล่าว กระทั่งขณะจับกุมยังพบ นายธนัท กำลังให้บริการฉีดขยายขนาดอวัยวะเพศชายแก่ลูกค้า โดยใช้ห้องนอนภายในบ้านเป็นสถานที่ผ่าตัด หรือฉีดสารต่าง ๆ ไม่มีเครื่องมือแพทย์ที่ถูกสุขอนามัย เจ้าหน้าที่จึงเข้าจับกุม
สอบสวน นายธนัท รับสารภาพว่า ตนไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม และสถานที่ดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นสถานพยาบาล โดยตนนั้นจบการศึกษาแค่ชั้นป. 6 ความรู้เกี่ยวกับการฝังมุกและเพิ่มขนาด ก็ได้มาจากเพื่อนผู้ต้องขังระหว่างต้องโทษคดีอาญา
นายธนัท ให้การต่อว่า หลังพ้นโทษจึงมาเปิดให้บริการ โดยคิดค่าฝังมุกเม็ดละ 500 บาท ฉีดฟิลเลอร์ซีซีละ 1,700 บาท ฉีดขี้ผึ้ง 1 หลอด (10 ซีซี) ราคา 2,000 บาท ผ่าเบนซ์หรือผ่ายกโฟล์คครั้งละ 6,000 บาท ขลิบปลาย 6,500 บาท และผ่าแก้ไขจากที่อื่นครั้งละ 10,000 บาท ทำมาแล้วราว 2 ปี มีลูกค้าเดือนละ 7-8 ราย รายได้เฉลี่ยเดือนละ 40,000-50,000 บาท นอกจากนี้ยังจำหน่ายชุดฝังมุกพร้อมอุปกรณ์ผ่านออนไลน์ ชุดละ 1,500 บาทอีกด้วย จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปคบ. ดำเนินคดีตามกฎหมาย
ด้าน พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. กล่าวว่า การฝังมุกหรือฉีดฟิลเลอร์เพิ่มขนาดอวัยวะเพศ ซึ่งเป็นเรื่องรสนิยมส่วนบุคคล ไม่มีประโยชน์ทางการแพทย์ และอาจเสี่ยงอักเสบ ติดเชื้อรุนแรง จนถึงขั้นใช้งานอวัยวะไม่ได้ พร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างเป็นหมอเถื่อนหรือคลินิกเถื่อน และขอให้ผู้กระทำผิดหยุดพฤติการณ์ทันที เพราะเจ้าหน้าที่จะติดตามจับกุมอย่างต่อเนื่องจนถึงที่สุด
