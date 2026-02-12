ข่าวอาชญากรรม

มือยิงวัย 18 บุกยิง ผอ.รร.พะตงฯ ถูกยิงเข้าที่หู อาการปลอดภัยแล้ว

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 ก.พ. 2569 11:23 น.| อัปเดต: 12 ก.พ. 2569 11:27 น.
อัปเดตเหตุสลดโรงเรียนพะตงฯ สงขลา มือปืนอายุ 18 ปี อาการพ้นขีดอันตรายหลังได้รับบาดเจ็บที่หู ตำรวจเตรียมแจ้งข้อหาหนักทันทีที่ออกจาก รพ. ด้านผู้อำนวยการเสียชีวิตแล้วเมื่อช่วงเช้ามืด

ความคืบหน้ากรณีเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่คนร้ายบุกยิงภายในโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ จังหวัดสงขลา ล่าสุดมีรายงานอัปเดตสถานะของผู้ก่อเหตุและผู้ได้รับบาดเจ็บจากโรงพยาบาลหาดใหญ่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มือยิงวัย 18 อาการปลอดภัย แต่อยู่ใต้การควบคุมเข้ม

ประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจคืออาการของ นายเขมนันท์ เกสเจริญ อายุ 18 ปี ผู้ก่อเหตุ ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงเข้าที่บริเวณใบหูในระหว่างเหตุการณ์ ล่าสุดเจ้าหน้าที่ระบุว่านายเขมนันท์ยังคงพักรักษาตัวอยู่ในห้องไอซียู โรงพยาบาลหาดใหญ่ แต่อาการโดยรวม ปลอดภัยแล้ว

อย่างไรก็ตาม ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หาดใหญ่ ได้จัดกำลังตำรวจเฝ้าเวรยามหน้าห้องไอซียูตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการหลบหนีหรือเหตุแทรกซ้อน โดยพนักงานสอบสวนเตรียมแจ้งข้อหาดำเนินคดีและส่งฟ้องศาลจังหวัดสงขลาทันทีเมื่ออาการดีขึ้น เนื่องจากผู้ก่อเหตุมีอายุเกินเกณฑ์เยาวชนแล้ว จึงต้องรับโทษตามกฎหมายในฐานะผู้ใหญ่

อัปเดตอาการผู้บาดเจ็บและการสูญเสีย

ข้อมูลจาก ไทยรัฐนิวส์โชว์ รายงานว่า สำหรับสถานการณ์ของผู้ได้รับบาดเจ็บท่านอื่น ๆ มีรายงานที่น่าเสียใจว่า นางศศิพัชร สินสโมสร ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบเมื่อเวลาประมาณ 02.00 น. ของวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ หลังแพทย์พยายามยื้อชีวิตจากบาดแผลถูกยิงอย่างสุดความสามารถ

  • นักเรียนหญิง (ถูกยิงช่องท้อง) ผ่านการผ่าตัดแล้ว ขณะนี้พักฟื้นและอยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของแพทย์โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
  • นักเรียนหญิง (บาดเจ็บที่ข้อเท้า) ปลอดภัยแล้ว หลังได้รับบาดเจ็บจากการกระโดดลงจากอาคารชั้น 2 เพื่อหนีเอาชีวิตรอด

ทางโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ได้ประกาศ ปิดการเรียนการสอนชั่วคราวเป็นเวลา 2 วัน เพื่อเป็นการไว้อาลัยแก่ผู้อำนวยการ และเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าฟื้นฟูสภาพจิตใจของคณะครูและนักเรียนที่อยู่ในเหตุการณ์ รวมถึงดำเนินการจัดสถานที่ให้กลับสู่สภาวะปกติก่อนเปิดการเรียนการสอนอีกครั้ง

