สาเหตุคลั่ง ชาย 18 กราดยิงโรงเรียนพะตงฯ สงขลา เสียแม่พิมพ์ของชาติ สละชีวิตช่วยเด็ก
สรุปไทม์ไลน์ โศกนาฏกรรม ชายคลั่งกราดยิงโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ จ.สงขลา
เหตุการณ์ระทึกขวัญเริ่มต้นขึ้นในช่วงบ่ายของวันที่ 11 กุมภาพันธ์ เวลาประมาณ 14.54 น. เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ทุ่งลุง ได้รับแจ้งเหตุชายคลั่งถือมีดพร้าอาละวาด เมื่อเจ้าหน้าที่สายตรวจเข้าระงับเหตุกลับถูกคนร้ายทราบชื่อคือนายเขม อายุ 18 ปี วิ่งไล่ทำร้ายจนเจ้าหน้าที่ต้องถอยหนี ซึ่งเป็นจังหวะวิกฤตที่คนร้ายฉวยโอกาสเปิดประตูรถสายตรวจและขโมยปืนยาว (Sig Sauer MPX) ของเจ้าหน้าที่ไปได้ ก่อนจะใช้อาวุธไล่ยิงตำรวจจนสถานการณ์เริ่มบานปลาย
ต่อมาในเวลา 16.00 น. นายเขมได้ขี่รถจักรยานยนต์พร้อมอาวุธปืนสงครามที่ชิงมา บุกเข้าไปยังโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และก่อเหตุยิงนางศศิพัชร สินสโมสร ผู้อำนวยการโรงเรียน จนได้รับบาดเจ็บสาหัสทันทีที่ไปถึง
จากนั้นคนร้ายได้บุกเข้าไปยึดห้องประชาสัมพันธ์ โดยจับเจ้าหน้าที่และนักเรียนรวม 3 คนไว้เป็นตัวประกัน พร้อมประกาศเสียงตามสายขู่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปิดล้อมอยู่ด้านนอกว่า หากมีการยิงเข้ามา ตนจะยิงเด็กที่เป็นตัวประกันทันที ท่ามกลางความตึงเครียด โดยมีน้องสาวของผู้ก่อเหตุพยายามช่วยเจรจาเกลี้ยกล่อมเนื่องจากพี่ชายมีอาการป่วยทางจิต
สถานการณ์ยืดเยื้อจนถึงเวลา 18.20 น. ผู้ก่อเหตุได้ตะโกนยื่นข้อเสนอขอพบครูผู้ชายคนหนึ่ง เจ้าหน้าที่จึงรีบประสานงานนำตัวครูคนดังกล่าวมาพบภายในเวลาที่กำหนด จนกระทั่งเวลา 18.30 น. การเจรจาเป็นผลสำเร็จ ครูได้พาตัวคนร้ายและเด็กนักเรียนออกมาจากห้อง โดยผู้ก่อเหตุยอมนั่งลงกับพื้นและมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เป็นอันยุติวิกฤตการจับตัวประกันลงได้ในที่สุด
อย่างไรก็ตาม บทสรุปของเหตุการณ์นี้จบลงด้วยความสูญเสีย นางศศิพัชร สินสโมสร ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ถูกยิงเข้าบริเวณหน้าอกซ้าย ทนพิษบาดแผลไม่ไหวและเสียชีวิตลงในเวลา 03.00 น. ของวันถัดมา
ขณะที่นักเรียนได้รับบาดเจ็บ 2 ราย รายแรกเป็นเด็กหญิงอายุ 15 ปี ถูกยิงที่เอว และอีกรายได้รับบาดเจ็บที่คางและคอจากการกระโดดหนีลงจากอาคารเรียน ซึ่งทั้งคู่อาการปลอดภัยแล้ว สำหรับตัวผู้ก่อเหตุได้รับบาดเจ็บและถูกนำส่งโรงพยาบาล โดยจะถูกดำเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมายร่วมกับทีมสหวิชาชีพต่อไปเนื่องจากยังเป็นเยาวชน
