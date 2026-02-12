เผยสาเหตุ ผอ.ศศิพัชร เสียชีวิต เข้าปกป้องลูกศิษย์จากมือปืนคลั่ง
เผยสาเหตุ ผอ.ศศิพัชร เสียชีวิต หลังเข้าปกป้องลูกศิษย์จากมือปืน แพทย์เผยเสียเลือดมาก รวมถึงอวัยวะภายในบาดเจ็บรุนแรง
จากกรณีที่มีการรายงานคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงและจับนักเรียนกับครูเป็นตัวประกันภายในพื้นที่ โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยก่อเหตุในช่วงเวลาใกล้เลิกเรียน ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ รวมถึง ผอ.ศศิพัชร ผู้อำนวยการโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ถูกยิงได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิตในเวลาต่อมานั้น
นพ.วิโรจน์ โยมเมือง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ เปิดเผยว่า นางศศิพัชร สินสโมสร ผู้อำนวยการโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ เสียชีวิตแล้วเมื่อเวลา 02.00 น. เนื่องจากเสียเลือดมาก และการแข็งตัวของเลือดเสียไป เนื่องจากอวัยวะภายในบาดเจ็บรุนแรงและเสียเลือดมาก
โดยมีบาดแผลถูกยิงที่หน้าอกด้านซ้ายข้างลำตัว กระสุนเจาะทะลุ จากซ้ายไปขวาและบนลงล่าง ซึ่งแพทย์ได้พยายามทำการรักษาอย่างเต็มที่แล้ว
ทั้งนี้มีรายงานว่าในช่วงเวลาเกิดเหตุ ผอ.ศศิพัชร ได้เข้าไปขอเป็นตัวประกันแทนเด็ก ก่อนจะถูกยิง และนำไปสู่การสูญเสียในที่สุด
