“เท้ง ณัฐพงษ์” ไม่ขอโต้ “ธิษะณา” ปมจี้ไล่หัวหน้าพรรค เผยเหตุผลไม่ส่งชิงเก้าอี้ สส.
ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ยันไม่ขอโต้กลับ เพราะเห็นแก่ความเป็นเพื่อนร่วมทาง พร้อมเหตุผลที่ไม่ส่งลงสมัคร สส. ต่อ
นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์สื่อกรณีที่ น.ส.ธิษะณา ชุณหะวัณ อดีต สส.กรุงเทพฯ พรรคประชาชน โพสต์ข้อความวิพากษ์วิจารณ์หัวหน้าพรรค โดยระบุถึงความไร้ภาวะผู้นำที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อการกระทำที่ผ่านมา พร้อมเรียกร้องให้ลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรค
นายณัฐพงษ์ ระบุว่า “เขาเคยออกมาวิจารณ์พรรคหลายครั้ง แต่ที่ตนและพรรคไม่เคยออกมาตอบโต้ เพราะเราไม่ต้องการทำร้ายคนที่เคยเป็นเพื่อนร่วมเดินทางกันมา”
นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า “พรรคมีสาเหตุที่ไม่ส่งลงสมัคร สส.ต่อครั้งนี้ นอกเหนือจากการทำหน้าที่ในสภา รวมทั้งการอภิปรายที่อาจจะไม่ค่อยเหมาะสม แต่มีเหตุผลที่หนักมากกว่านั้น ซึ่งเราไม่ควรพูด เพราะพูดแล้วจะทำร้ายเขา”
ที่มา: สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว
