กรมควบคุมมลพิษ เตือน 15-17 ก.พ. แนวโน้มฝุ่น PM 2.5 ในกรุงเทพมากขึ้น

เผยแพร่: 12 ก.พ. 2569 11:08 น.
กรมควบคุมมลพิษ เตือนช่วงวันที่ 15-17 ก.พ. แนวโน้มฝุ่น PM 2.5 ในกรุงเทพมากขึ้น ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพงดกิจกรรมกลางแจ้ง

ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ภาพรวมปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 ในประเทศ

ตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชม. วัดค่าฝุ่นได้ระหว่าง 8.9 – 70.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.

พบเกินค่ามาตรฐานใน 20 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ จ.ปทุมธานี จ.นนทบุรี จ.นครปฐม จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรปราการ จ.สิงห์บุรี จ.สระบุรี จ.อ่างทอง จ.สุพรรณบุรี จ.พระนครศรีอยุธยา จ.ราชบุรี จ.สมุทรสงคราม จ.เพชรบุรี จ.ปราจีนบุรี จ.สระแก้ว จ.ฉะเชิงเทรา จ.ชลบุรี จ.ระยอง และ จ. ตราด

ภาคเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ตรวจวัดได้ 13.2 – 36.4 มคก./ลบ.ม., ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 14.1 – 35.2 มคก./ลบ.ม., ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 30.0 – 68.4 มคก./ลบ.ม.

ภาคตะวันออก เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 18.2 – 68.1 มคก./ลบ.ม., ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 8.9 – 28.5 มคก./ลบ.ม.

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. ตรวจวัดได้ 37.5 – 70.7 มคก./ลบ.ม. เกินค่ามาตรฐานทุกพื้นที่ ซึ่งพื้นที่บริเวณมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ค่าฝุ่นสูงสุดในไทย

ผลการคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละออง 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 13 – 19 ก.พ. 2569 พื้นที่กทม.และปริมณฑล มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นวันที่ 15 – 17 ก.พ. 69 และยังคงต้องเฝ้าระวังบางพื้นที่ ภาคกลางและตะวันตก มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นวันที่ 15 – 17 ก.พ. 69 และยังคงต้องเฝ้าระวังบางพื้นที่

17 จังหวัดภาคเหนือ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นวันที่ 16 – 18 ก.พ. 69 และยังคงต้องเฝ้าระวังบางพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นวันที่ 13 – 17 ก.พ. 69 และยังคงต้องเฝ้าระวังบางพื้นที่ ภาคตะวันออก มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นวันที่ 16 – 17 ก.พ. 69 และยังคงต้องเฝ้าระวังบางพื้นที่ ภาคใต้ ดีอย่างต่อเนื่อง

ศกพ. ขอให้พี่น้องประชาชนดูแลสุขภาพ งดการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หากมีความจำเป็นให้สวมใส่หน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ป้องกันตัวเองเมื่อออกนอกบ้าน ปฏิบัติตนตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อบรรเทาสถานการณ์ฝุ่นละอองที่มีแนวโน้มสูง ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน งดเผาในที่โล่งทุกชนิด ลดการใช้ยานพาหนะ เข้มงวดควบคุมโรงงาน สถานที่ก่อสร้าง ให้งดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง ทั้งนี้ สามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศได้ทางเว็บไซต์ Air4Thai.pcd.go.th หรือแอปพลิเคชัน Air4Thai

 

