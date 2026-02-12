ข่าว

2 วันสุดท้าย! เช็กรุ่นมือถือ iOS-Android จ่อใช้งานแอปฯ ธนาคารไม่ได้ 14 ก.พ. นี้

เผยแพร่: 12 ก.พ. 2569 11:28 น.| อัปเดต: 12 ก.พ. 2569 11:28 น.
71
14 ก.พ. 2569 เช็กรุ่นมือถือ iOS-Android ใช้งานแอปฯ ธนาคารไม่ได้

เตือนด่วน แอปฯ ธนาคารบังคับอัปเดต iOS-Android ไม่งั้นใช้งานไม่ได้ เช็กเลยใครได้ไปต่อ ดีเดย์ 14 ก.พ. 2569 นี้ ป้องกันธุรกรรมสะดุด ลดความเสี่ยงจากมิจฉาชีพขโมยข้อมูล

ช่วงที่ภัยคุกคามทางการเงินในโลกดิจิทัลที่ทวีความรุนแรงและซับซ้อนขึ้นทุกวัน สมาร์ทโฟน ในมือคุณคือปราการด่านแรกที่ต้องแข็งแกร่งที่สุด ล่าสุด รัฐบาลร่วมกับสมาคมธนาคารไทยเตือนให้ประชาชนได้เตรียมพร้อมรับมือกับมาตรการยกระดับความปลอดภัยครั้งใหญ่ที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 ที่จะถึงนี้

นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยข้อมูลจากสมาคมธนาคารไทย และศูนย์ประสานงานความปลอดภัยสารสนเทศภาคธนาคาร (TB-CERT) ถึงการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานความปลอดภัยของแอปพลิเคชัน Mobile Banking ทั่วประเทศ

เช็กมือถืออัปเดต iOS-Android ใครไปต่อ ใครต้องหยุด

ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป แอปพลิเคชันธนาคารทุกแห่งจะรองรับเฉพาะอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการเวอร์ชันใหม่ตามเกณฑ์ ดังนี้

  • iOS : ต้องเป็นระบบปฏิบัติการ iOS 14 ขึ้นไป
  • Android : ต้องเป็นระบบปฏิบัติการ Android 10 ขึ้นไป

เหตุผลสำคัญที่ธนาคารต้องปรับเกณฑ์ให้เข้มงวดขึ้น ไม่ใช่เพียงการพัฒนาเทคโนโลยี แต่คือการสร้างเกราะป้องกันให้กับเงินในบัญชีของประชาชน โดยระบบปฏิบัติการรุ่นเก่ามักไม่มีการอัปเดตแพตช์ความปลอดภัย ทำให้มีช่องโหว่ให้เหล่ามิจฉาชีพโจมตีได้ง่าย ซึ่งอาชญากรไซเบอร์มักใช้จุดอ่อนของระบบเก่าในการขโมยข้อมูลส่วนบุคคลหรือเข้าถึงบัญชีโดยมิชอบ เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกรรมดิจิทัลในประเทศไทยมีความมั่นคงปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้ใช้งานทุกคน

รองโฆษกฯ ระบุว่าขณะนี้เหลือเวลาอีกเพียง 2 วันเท่านั้นก่อนที่มาตรการนี้จะมีผลบังคับใช้ หากตรวจสอบแล้วพบว่าอุปกรณ์ไม่สามารถอัปเกรดเวอร์ชันได้ ผู้ใช้งานอาจจำเป็นต้องพิจารณาเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ เพื่อให้สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัย

สมาคมธนาคารไทยย้ำทิ้งท้ายว่า “การอัปเดตครั้งนี้เป็นขั้นตอนสำคัญในการลดความเสี่ยงจากมัลแวร์ ขอให้ลูกค้าทุกคนตรวจสอบความเข้ากันได้ของอุปกรณ์ และดำเนินการอัปเดตล่วงหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดชะงักของบริการ”

ข้อมูลจาก : thaigov

