“เท้ง ณัฐพงษ์” หลั่งน้ำตา โทษตัวเองทำพรรคพ่าย ลั่นพร้อมถอย หากมีคนที่ดีกว่า

เผยแพร่: 10 ก.พ. 2569 10:55 น.| อัปเดต: 10 ก.พ. 2569 10:55 น.
126
"เท้ง ณัฐพงษ์" หลั่งน้ำตา โทษตัวเองทำพรรคพ่ายเลือกตั้ง ลั่นพร้อมถอย หากมีคนที่ดีกว่านี้

“เท้ง ณัฐพงษ์” เปิดใจทั้งน้ำตา โทษตัวเองทำพรรคพ่ายเลือกตั้ง เสียใจที่ไม่ได้เห็นเพื่อน สส. ในสภาอีกครั้ง เผยหากอนาคตมีคนที่ดีกว่าตนยินดี

นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน กล่าวถึงประเด็นที่ นายณัฐพงษ์ ไม่สามารถสร้างกระแสนิยมได้เทียบเท่า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า และ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล ที่สามารถทำให้พรรคคว้าเก้าอี้ สส. ได้เหนือความคาดหมาย ในรายการ กรรมกรข่าว คุยนอกจอ ดำเนินรายการโดย นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา

นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า จริงๆ น้อมรับ ผมไม่ปฏิเสธว่าถ้าจะมีใครคิดหรือรู้สึกแบบนั้น ในอีกมุมหนึ่งก็ต้องขอบคุณคนที่ผมเพิ่งไปแห่ขอบคุณมา ไปเดินตลาดมา ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจ เพื่อนร่วมพรรคเองก็บอกผมเหมือนกันว่าเราทำงานกันเป็นทีม ผลที่ออกมาไม่ได้เกิดจากตัวผมคนเดียว ถึงแม้ข้างในตัวผม…

ผมมีพิมพ์แชตไปหาเพื่อน สส. เขตเดิมทุกคน ที่ผลเลือกตั้งออกมาแล้วอาจจะไม่ผ่าน ผมพิมพ์แชตไปบอกว่า ผมรู้สึกเสียใจแบบนึกถึงหน้าเขาแล้วผมจะไม่ได้เจอในสภาอีกรอบ ผมรู้สึกแบกรับว่าในฐานะหัวหน้าพรรคมีส่วนหรือเปล่า แต่เขาก็บอกกลับมาทุกคนว่าไม่ได้เกี่ยว

อย่างที่บอกว่า ถ้าใครรู้สึกแบบนั้นผมขอโทษ แต่ว่า ณ ตอนนี้มันไม่ใช่เวลาที่คนเป็นหัวหน้าพรรคจะมาประกาศลาออก หรือทำให้เกิดความรู้สึกสั่นคลอนกับคนในพรรค ผมคิดว่าหน้าที่ของผม ณ ตอนนี้คือทำให้พรรคเดินหน้าต่ออย่างมั่นคงมากที่สุด และในอนาคตถ้าจะต้องมีใครที่พร้อมกว่าผม ดีกว่าผม ผมไม่ติดเลย

