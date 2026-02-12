ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ไม่รีบจัดตั้งรัฐบาล ตอบรัฐบาลสีธงชาติ คือสูตรรัฐบาลที่เสถียรภาพสุด

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 12 ก.พ. 2569 10:51 น.| อัปเดต: 12 ก.พ. 2569 10:51 น.
อนุทิน ไม่รีบจัดตั้งรัฐบาล เพราะ กกต. ยังไม่รับรองผลการเลือกตั้ง ตอบรัฐบาลสีธงชาติ คือสูตรจัดตั้งรัฐบาลที่เสถียรภาพสุด

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยภายหลังเข้าเฝ้า สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่เสด็จลงบริเวณลานวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร ในการทรงบำเพ็ญพระกุศล ทรงตักบาตรถวายพระกุศล แด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และถวายพระกุศลแด่พระบูรพาจารย์ เนื่องในมงคลสมัย 9 ปี นับแต่พระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช

นายอนุทิน กล่าวว่าถึงการจัดตั้งรัฐบาลว่า ยังมีเวลาอยู่เพราะ กกต. ยังไม่ได้รับรอง ซึ่งมีเวลา 60 วัน แต่ครั้งที่แล้วใช้เวลา 30 วัน เราต้องปล่อยให้ กกต.ดำเนินการ เราไม่สามารถไปเร่งรัดขบวนการใดๆ ได้ เพราะอยู่เหนือการควบคุมของเรา

ส่วนสูตรรัฐบาลจะรวมสีเขียวหรือสีแดง มองว่าสีไหนจะทำให้รัฐบาลมีเสถียรภาพที่มั่นคง นายอนุทิน กล่าวว่า สีธงชาติ

เมื่อถามต่อว่า นายกฯ จะควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เดี๋ยวค่อยว่ากัน ในขณะที่เรารอการประกาศ ต้องคิดทางเลือกไว้หลายทาง จะได้มีเวลาพิจารณาข้อดีข้อเสีย ข้ออ่อนข้อด้อยข้อแข็ง ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เราจะพิจารณาเมื่อได้ข้อสรุปแล้วจะเป็นประโยชน์สูงสุด เรารับฟังเสียงประชาชนทุกวัน ความคาดหวังของประชาชนเป็นอย่างไรเราต้องทำให้เป็นไปตามความคาดหวังของประชาชนให้มากที่สุด

ส่วนวันนี้ที่มีการประชุม สส.พรรค จะต้องฟังเสียง สส. ประกอบการตัดสินใจในการตั้งรัฐบาลด้วยใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า วันนี้ประชุมผู้ที่เชื่อว่าได้คะแนนสูงสุดในเขตเลือกตั้งนั้น นัดมาพบกันเพื่อดูว่าอาคารที่ทำการพรรคจะรองรับ สส. ได้หรือไม่เพราะออกแบบมาไว้รองรับ สส. 60-70 คน วันนี้มาเกือบ 200 คน ก็ต้องดูว่าจะมีการเพิ่มเติมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง ต่อไปนี้การทำงานจะต้องมีสถานที่ให้ สส.ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดก่อนมาประชุมสภา เพื่อให้เตรียมตัว

