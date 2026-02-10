จับตา ภูมิใจไทย ดึง เพื่อไทย ร่วมรัฐบาล ดัดหลังไม่เชิญ กล้าธรรม ร่วม
จับตา ภูมิใจไทย ดึง เพื่อไทย ร่วมรัฐบาล ดัดหลังไม่เชิญ กล้าธรรม ร่วมรัฐบาล หลังแหล่งข่าวบอกว่าผิดข้อตกลง ไม่ยอมหลบให้ในบางพื้นที่
ยังคงเป็นที่จับตามองถึงสูตรการจัดตั้งรัฐบาล ภายหลังเสร็จสิ้นเลือกตั้ง 2569 โดยเพจเฟซบุ๊กเรื่องเล่าเช้านี้ของช่อง 3 เปิดเผยว่า แหล่งข่าวพรรคภูมิใจไทย เปิดเผยถึงการจับขั้วจัดตั้งรัฐบาล ว่าหลังการเลือกตั้งพรรคภูมิใจไทย จะทาบทามพรรคเพื่อไทย เป็นหลัก โดยจำนวน สส.ของเพื่อไทย 74 ที่นั่ง ส่วนภูมิใจไทย 193 ที่นั่ง จะง่ายต่อการเกลี่ยโควตารัฐมนตรี โดยกระทรวงเกรดเอ จะอยู่ที่แกนนำภูมิใจไทย ขณะที่เพื่อไทย ยอมได้กระทรวงเกรดบี หรือ ซี
เบื้องต้นที่มีการจับมือพรรคภูมิใจไทยกับพรรคเพื่อไทย เท่านั้น โดยไม่ดึงพรรคกล้าธรรม เพราะภาวะทางใจระหว่างแกนนำระดับสูงของทั้ง 2 พรรค จากกรณีในสนามเลือกตั้งหลายจังหวัดสู้กันหนัก ซึ่งแกนนำพรรคภูมิใจไทย ยอมหลบให้พรรคกล้าธรรม ในบางเขตเลือกตั้ง และเหมือนมีการตกลงกันว่า พรรคกล้าธรรมก็ต้องหลบให้พรรคภูมิใจไทย ในบางเขต
แต่ผลปรากฏตรงกันข้าม พรรคกล้าธรรม ไม่ยอมหลบให้พรรคภูมิใจไทย เช่นจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้สมัครของพรรคกล้าธรรม เบียดอดีต สส.ของพรรคภูมิใจไทย เข้ามาเป็น 1 ใน 4 ทำให้พรรคภูมิใจไทย ไม่ได้ยกจังหวัด รวมถึงการเลือกตั้งที่จังหวัดเพชรบูรณ์ มีการสู้กันหนัก โดยทีมนายสันติ พร้อมพัฒน์ บ้านใหญ่ของพรรคภูมิใจไทย ช่วยให้ลูกทีมเอาชนะอดีต สส.ในทีม ที่ถูกชิงตัวไปอยู่พรรคกล้าธรรม และที่จังหวัดนครนายก มีการคุยกันให้หลบในบางจุด ปรากฏว่าพรรคกล้าธรรม ไม่หลบ แล้วสู้หนัก ขณะที่พรรคภูมิใจไทย หลบให้ จึงทำให้เกิดความบาดหมาง และเพิ่มชนวนความขัดแย้งจนยากที่จะร่วมงานกันได้ถ้าไม่มาเคลียร์กันให้ดี
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สูตรจัดตั้งรัฐบาล 69 อนุทิน จับมือ ธรรมนัส เสียงแข็งแกร่ง ถีบ แดง-ส้ม จำใจฝ่ายค้าน
- สรุปไทม์ไลน์จัดตั้งรัฐบาล 2569 เช็กขั้นตอนหลังเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ
- ชลบุรีระอุ! เจอใบคะแนนในถังขยะ พบพรรคส้มชนะ จี้ กกต. นับคะแนนใหม่
ติดตาม The Thaiger บน Google News: