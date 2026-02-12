ข่าว

สุราษฎร์ฯ ระทึก แผ่นดินไหวต่อเนื่อง 9 ครั้งใน 2 วัน จับตารอยเลื่อนคลองมะรุ่ยขยับตัว

เผยแพร่: 12 ก.พ. 2569 10:47 น.| อัปเดต: 12 ก.พ. 2569 10:48 น.
สุราษฎร์ฯ ระทึก! แผ่นดินไหวต่อเนื่อง 9 ครั้ง ที่ อ.บ้านตาขุน แรงสั่นสะเทือนสูงสุด 3.2 เหตุจากรอยเลื่อนคลองมะรุ่ยขยับตัว

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสรุปสถานการณ์แผ่นดินไหวในพื้นที่ ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งสั่นไหวต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา จนถึงช่วงเช้ามืดของวันที่ 12 กุมภาพันธ์ มีจำนวนครั้งรวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง

จากการตรวจสอบข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลา 08.00 น. ของวันนี้พบสถิติการเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณดังกล่าวแบ่งตามขนาดความรุนแรงดังนี้

  • ขนาด 1.0 – 2.9: จำนวน 6 ครั้ง

  • ขนาด 3.0 – 3.9: จำนวน 3 ครั้ง

แผ่นดินไหวครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อเวลา 02.28 น. ของวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ด้วยขนาด 3.1

อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลาที่มีความรุนแรงที่สุดคือเมื่อเวลา 02.07 น. (วันที่ 12 ก.พ.) ซึ่งวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึงขนาด 3.2 ตามมาด้วยเวลา 02.24 น. ขนาด 3.1 และ 02.28 น. ขนาด 3.1 ตามลำดับ ซึ่งถือเป็นการไหวไล่เลี่ยกันในช่วงเวลาเพียงไม่กี่นาที

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวระบุสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวเป็นกลุ่มก้อนครั้งนี้ว่า เกิดจากการขยับตัวของ “กลุ่มรอยเลื่อนคลองมะรุ่ย” ซึ่งพาดผ่านในพื้นที่ภาคใต้ของไทย

ผลกระทบเบื้องต้น งผลให้ประชาชนในพื้นที่ ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี สามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้ โดยรู้สึกว่าอาคารมีการสั่นไหวเล็กน้อย แต่เบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายรุนแรงต่อทรัพย์สินหรือชีวิต

รู้จัก รอยเลื่อนคลองมะรุ่ย เขย่ากระบี่ ล้วนพาดผ่านจังหวัดท่องเที่ยวดัง

รู้จัก รอยเลื่อนคลองมะรุ่ย เขย่ากระบี่ ล้วนพาดผ่านจังหวัดท่องเที่ยวดัง

