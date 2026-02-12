“ปวิน” ฟาดเดือด! ลั่น “กฎหมู่เหนือกฎหมายได้” ถ้ากฎหมายปกป้องคนโกง แซะแรงคนเกลียดส้มจนยอมหลับตาข้างหนึ่ง
อ.ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ เคลื่อนไหวร้อนแรงหลังดราม่าเลือกตั้ง 2569 โพสต์ข้อความกระตุกต่อมคิด “กฎหมู่เหนือกฎหมายได้ หากกฎหมายคุ้มครองคนทุจริต” หลังก่อนหน้านี้วิจารณ์กลุ่มคนเกลียดพรรคส้มจนยอมปกป้องความผิดพลาดของ กกต.
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 บรรยากาศทางการเมืองบนโลกออนไลน์ยังคงร้อนระอุต่อเนื่อง โดยเฉพาะประเด็นการทำหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ล่าสุด ศาสตราจารย์ดร.ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ นักวิชาการประจำศูนย์วิจัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว สร้างแรงกระเพื่อมทางความคิดให้กับชาวเน็ตอีกครั้ง
เมื่อเวลา 09.54 น. ของวันนี้ (12 ก.พ.) อ.ปวิน ได้โพสต์ข้อความสั้นๆ แต่ได้ใจความที่ชวนให้ตีความถึงสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้ว่า
“กฏหมู่อยู่เหนือกฏหมายได้ค่ะ ถ้ากฏหมายปกป้องคนทุจริต”
ข้อความดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางกระแสสังคมที่กำลังตั้งคำถามถึงความโปร่งใสในการนับคะแนนและการจัดการเลือกตั้งของ กกต. รวมถึงปรากฏการณ์ที่ประชาชนบางส่วนเริ่มออกมาแสดงพลังคัดค้านผลการเลือกตั้งในรูปแบบต่าง ๆ
ก่อนหน้าที่จะโพสต์ข้อความเรื่องกฎหมู่ อ.ปวิน ยังได้แสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์กลุ่มคนที่แสดงออกถึงความเกลียดชังพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตย (พรรคส้ม) อย่างรุนแรง จนถึงขั้นยอมมองข้ามความผิดปกติของการจัดการเลือกตั้ง โดยระบุว่า
“เกลียดส้มถึงขนาดปกป้องการโกงของ กกต”
หลังการออกมาแสดงความเห็นของ อ.ปวิน ในครั้งนี้ ชาวเน็ตวนใหญ่เข้ามาแสดงความคิดเห็นเห็นด้วยกับมุมมองที่ว่า ความยุติธรรมต้องมาก่อนกฎหมายที่ถูกบิดเบือน และการตรวจสอบ กกต. ควรเป็นเรื่องของทุกคน ไม่ใช่เรื่องของการเลือกข้างทางการเมือง
แหล่งข้อมูลอ้างอิง: เฟซบุ๊ก Pavin Chachavalpongpun, 1
