ข่าวการเมือง

“ปวิน” ฟาดเดือด! ลั่น “กฎหมู่เหนือกฎหมายได้” ถ้ากฎหมายปกป้องคนโกง แซะแรงคนเกลียดส้มจนยอมหลับตาข้างหนึ่ง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 ก.พ. 2569 11:00 น.| อัปเดต: 12 ก.พ. 2569 11:02 น.
61
ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ แสดงความเห็นเกี่ยวกับกฎหมู่เหนือกฎหมายในโพสต์ล่าสุด

อ.ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ เคลื่อนไหวร้อนแรงหลังดราม่าเลือกตั้ง 2569 โพสต์ข้อความกระตุกต่อมคิด “กฎหมู่เหนือกฎหมายได้ หากกฎหมายคุ้มครองคนทุจริต” หลังก่อนหน้านี้วิจารณ์กลุ่มคนเกลียดพรรคส้มจนยอมปกป้องความผิดพลาดของ กกต.

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 บรรยากาศทางการเมืองบนโลกออนไลน์ยังคงร้อนระอุต่อเนื่อง โดยเฉพาะประเด็นการทำหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ล่าสุด ศาสตราจารย์ดร.ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ นักวิชาการประจำศูนย์วิจัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว สร้างแรงกระเพื่อมทางความคิดให้กับชาวเน็ตอีกครั้ง

เมื่อเวลา 09.54 น. ของวันนี้ (12 ก.พ.) อ.ปวิน ได้โพสต์ข้อความสั้นๆ แต่ได้ใจความที่ชวนให้ตีความถึงสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้ว่า

“กฏหมู่อยู่เหนือกฏหมายได้ค่ะ ถ้ากฏหมายปกป้องคนทุจริต”

ข้อความของปวิน เน้นถึงความไม่โปร่งใสในการเลือกตั้งและการคุ้มครองคนทุจริต
เฟซบุ๊ก Pavin Chachavalpongpun

ข้อความดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางกระแสสังคมที่กำลังตั้งคำถามถึงความโปร่งใสในการนับคะแนนและการจัดการเลือกตั้งของ กกต. รวมถึงปรากฏการณ์ที่ประชาชนบางส่วนเริ่มออกมาแสดงพลังคัดค้านผลการเลือกตั้งในรูปแบบต่าง ๆ

ก่อนหน้าที่จะโพสต์ข้อความเรื่องกฎหมู่ อ.ปวิน ยังได้แสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์กลุ่มคนที่แสดงออกถึงความเกลียดชังพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตย (พรรคส้ม) อย่างรุนแรง จนถึงขั้นยอมมองข้ามความผิดปกติของการจัดการเลือกตั้ง โดยระบุว่า

“เกลียดส้มถึงขนาดปกป้องการโกงของ กกต”

อ.ปวิน วิจารณ์กลุ่มคนที่ปกป้องการโกงของ กกต. อย่างรุนแรง
เฟซบุ๊ก Pavin Chachavalpongpun

หลังการออกมาแสดงความเห็นของ อ.ปวิน ในครั้งนี้ ชาวเน็ตวนใหญ่เข้ามาแสดงความคิดเห็นเห็นด้วยกับมุมมองที่ว่า ความยุติธรรมต้องมาก่อนกฎหมายที่ถูกบิดเบือน และการตรวจสอบ กกต. ควรเป็นเรื่องของทุกคน ไม่ใช่เรื่องของการเลือกข้างทางการเมือง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข้อมูลอ้างอิง: เฟซบุ๊ก Pavin Chachavalpongpun, 1

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สุดเศร้า ครอบครัวรับร่าง &quot;ผอ.ศศิพัชร&quot; โรงเรียนพะตงฯ เตรียมประกอบพิธีทางศาสนา ข่าว

ครอบครัวรับร่าง “ผอ.ศศิพัชร” โรงเรียนพะตงฯ ประกอบพิธีทางศาสนา เย็นวันนี้

2 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อินฟลูฟิลิปปินส์ดับ ถ่ายคลิปลงโซเชียล โชว์กิน “ปูปีศาจ” สัตว์มีพิษ

10 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

อินฟลู โต้ดราม่าบุกบ้าน ตู่ ภพธร ยันไม่บ้าดารา แค่บ้านใกล้กัน งัดหลักฐานแชท ไม่ติดใจ

12 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

นางแบบสาว แฉ พระเอก ป. หน้าหล่อ ทักขอเคลมฟรี เตือนระวังแชตหลุดถ้าไม่หยุดปากดี!

15 นาที ที่แล้ว
ภาพระเบิดสุญญากาศที่แสดงถึงพลังทำลายล้างที่รุนแรงในกาซา ข่าวต่างประเทศ

เจาะลึก “ระเบิดสุญญากาศ” อาวุธมรณะในกาซา ทำคนระเหยหายไปกว่า 2,000 คน

23 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เดือด! ลุงบุก กกต. ปาปลาร้าใส่ จวกทำงานเน่าเหม็น จี้ให้ “แสวง” ลาออก

34 นาที ที่แล้ว
สวีเดน ไอเดียเจ๋ง มีเซ็กซ์ระหว่างทำงานได้ หวังปั๊มลูกแก้ปัญหาเด็กเกิดน้อย ข่าวต่างประเทศ

สวีเดน ไอเดียเจ๋ง มีเซ็กซ์ระหว่างทำงานได้ หวังปั๊มลูกแก้ปัญหาเด็กเกิดน้อย

34 นาที ที่แล้ว
ครูสาวบุกกองปราบ ร้องสัปเหร่อ ลวงแก้คุณไสย บังคับโกนขนที่ลับ-ยัดนิ้วใส่ช่องคลอด ข่าว

ครูสาว ร้องกองปราบฯ ถูกสัปเหร่อลวงแก้คุณไสย บังคับโกนขนที่ลับ ยัดนิ้วใส่ช่องคลอด

38 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ให้คำมั่น ดำเนินการแน่นอนสร้างรั้วแนวชายแดน พร้อมเสริมแกร่งทัพ

51 นาที ที่แล้ว
หมอของขวัญ จวกยับภาครัฐพยายามปิดปากประชาชน ข่าวการเมือง

หมอของขวัญ จวกรัฐซุกความโกงระยำ แถมชอบปิดปาก-ยัดคดีประชาชน

58 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ทักษิณ” ร้อง “Let it be” หลังทราบผลเลือกตั้ง เรื่องพักโทษยังไม่คืบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บักบอย อินฟลูฯ เขมร แซะเลือกตั้งไทย ลั่น ไม่ได้ดีไปกว่ากัมพูชา เย้ย ยอมขายเสียงแลกเศษเงินหลักร้อย ข่าวการเมือง

บักบอย แซะเลือกตั้งไทย ลั่น ไม่ได้ดีไปกว่าเขมร เย้ย ยอมขายเสียงแลกเศษเงินหลักร้อย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูอ้อย โต้ ตุ๋นเงินดารา 100 ล้าน ไม่เคยได้สักบาท มีแต่ช่วยตอนลำบาก จ่อฟ้องคนบิดเบือน ข่าว

ครูอ้อย โต้ ตุ๋นเงินดารา 100 ล้าน มีแต่ช่วยตอนลำบาก จ่อฟ้องคนบิดเบือน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จตุพร กระทุ้ง กกต. เปิดหลักฐานทุกหน่วย พิสูจน์ปมคะแนนเขย่ง เตือนอย่าหนีปัญหา ข่าวการเมือง

จตุพร กระทุ้ง กกต. เปิดหลักฐานทุกหน่วย พิสูจน์คะแนนเขย่ง เตือนอย่าหนีปัญหา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถอดบทเรียน &quot;เงินซื้อเสียง&quot; แลกด้วย &quot;ชีวิตครู&quot; วงจรอุบาทว์ &quot;ยาเสพติด-การเมืองท้องถิ่น&quot; สร้างเยาวชนปีศาจ ข่าว

ถอดบทเรียน “เงินซื้อเสียง” แลกด้วย “ชีวิตครู” วงจรอุบาทว์ “ยาเสพติด-การเมืองท้องถิ่น” สร้างเยาวชนปีศาจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชายวัย 18 ปี เขมนันท์ บุกโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ สงขลา ข่าวอาชญากรรม

ประวัติ หนุ่มวัย 18 ปี บุกโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ พบข้อมูลรักษาจิตเวช

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รวบหมอเถื่อน ฉีดขยายอวัยวะเพศ-ฝังมุก จบแค่ ป.6 ได้ความรู้จากในคุก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่าเดือดหลัง สังข์ ดอกสะเดา โพสต์แรง &quot;อย่าตอแหล&quot; ทัวร์ลงโยงปม ปู-เด๋อ จบรัก 29 ปี บันเทิง

ดราม่าเดือดหลัง สังข์ ดอกสะเดา โพสต์แรง “อย่าตอแXล” ทัวร์ลงโยงปม ปู-เด๋อ จบรัก 29 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่า &quot;เมย์-หนิง&quot; เดือดอินฟลูรีวิวเทียบ &quot;อูน ชนิสรา&quot; แจงยิบโต้กลับ ปมจริยธรรม บันเทิง

สรุปดราม่า “เมย์-หนิง” เดือดอินฟลูรีวิวเทียบ “อูน ชนิสรา” แจงยิบโต้กลับ ปมจริยธรรม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
14 ก.พ. 2569 เช็กรุ่นมือถือ iOS-Android ใช้งานแอปฯ ธนาคารไม่ได้ ข่าว

2 วันสุดท้าย! เช็กรุ่นมือถือ iOS-Android จ่อใช้งานแอปฯ ธนาคารไม่ได้ 14 ก.พ. นี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เท้ง ณัฐพงษ์&quot; ไม่ขอโต้ &quot;ธิษะณา&quot; ปมจี้ไล่หัวหน้าพรรค เผยเหตุผลไม่ส่งชิงเก้าอี้ สส. ข่าวการเมือง

“เท้ง ณัฐพงษ์” ไม่ขอโต้ “ธิษะณา” ปมจี้ไล่หัวหน้าพรรค เผยเหตุผลไม่ส่งชิงเก้าอี้ สส.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

มือยิงวัย 18 บุกยิง ผอ.รร.พะตงฯ ถูกยิงเข้าที่หู อาการปลอดภัยแล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กกต.เชียงราย แถลง ถูกโซเชียลตั้งคำถาม คะแนนรวมไม่ตรงกับผู้ใช้สิทธิ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมควบคุมมลพิษ เตือน 15-17 ก.พ. แนวโน้มฝุ่น PM 2.5 ในกรุงเทพมากขึ้น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อินฟลูฯ สาวบุกถึงหน้าบ้าน ตู่ ภพธร ขอจ้างงานร้องเพลง บันเทิง

ดราม่า ตู่ ภพธร ถูกอินฟลูฯ จี้ถามคิวงานถึงหน้าบ้าน เจอจวกยับ บุกพื้นที่ส่วนตัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 ก.พ. 2569 11:00 น.| อัปเดต: 12 ก.พ. 2569 11:02 น.
61
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สุดเศร้า ครอบครัวรับร่าง &quot;ผอ.ศศิพัชร&quot; โรงเรียนพะตงฯ เตรียมประกอบพิธีทางศาสนา

ครอบครัวรับร่าง “ผอ.ศศิพัชร” โรงเรียนพะตงฯ ประกอบพิธีทางศาสนา เย็นวันนี้

เผยแพร่: 12 กุมภาพันธ์ 2569

อินฟลูฟิลิปปินส์ดับ ถ่ายคลิปลงโซเชียล โชว์กิน “ปูปีศาจ” สัตว์มีพิษ

เผยแพร่: 12 กุมภาพันธ์ 2569

อินฟลู โต้ดราม่าบุกบ้าน ตู่ ภพธร ยันไม่บ้าดารา แค่บ้านใกล้กัน งัดหลักฐานแชท ไม่ติดใจ

เผยแพร่: 12 กุมภาพันธ์ 2569

นางแบบสาว แฉ พระเอก ป. หน้าหล่อ ทักขอเคลมฟรี เตือนระวังแชตหลุดถ้าไม่หยุดปากดี!

เผยแพร่: 12 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button