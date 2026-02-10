“อนุทิน” สวน “เพื่อไทย” เวลาแพ้มีพิรุธทุกที ชี้เลือกตั้งเป็นหน้าที่ของ กกต.
อนุทิน สวน เพื่อไทย เวลาแพ้มีพิรุธทุกที แต่เวลาชนะไม่มีพิรุธ ชี้เลือกตั้งเป็นหน้าที่ของ กกต. ไม่ได้เกี่ยวข้องกับรัฐบาล เพราะไม่ใช่เป็นผู้จัดลือกตั้ง
จากกรณีที่ นาย ภูมิธรรม เวชยชัย แกนนำพรรคเพื่อไทย ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กแสดงความเห็นถึงการเลือกตั้ง 2569 โดยระบุคร่าวๆว่า “การเลือกตั้งที่ผิดปกติ ต้องมีคนรับผิดชอบ พรรคเพื่อไทยเห็นตรงกันกับ ความรู้สึกของประชาชน จำนวนมาก ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ ผิดปกติอย่างยิ่ง มีข้อพิรุธมากมาย บั่นทอนความเชื่อมั่น ต่อทั้งกระบวนการอย่างรุนแรง” ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่า เวลาแพ้ก็มีพิรุธทุกที แต่เวลาชนะไม่มีพิรุธ
ผู้สื่อข่าวถามต่อว่าส่วนตัวมองปรากฏการณ์การร้องขอให้มีการนับคะแนนใหม่อย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า เป็นไปตามกระบวนการ เพราะรัฐบาลไม่ได้มีการจัดการเลือกตั้ง ถ้าจะกล่าวหาว่ามีพิรุธ ก็แสดงว่ากล่าวหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. เพราะรัฐบาลไม่ได้เกี่ยวข้อง มีแค่หน้าที่ประสานงานให้ทุกอย่างเกิดความเรียบร้อย นอกนั้นก็เป็นหน้าที่ของกกต.
แม้แต่ทุกวันนี้หัวหน้ารัฐบาลยังไม่รู้เลยว่า จำนวนสส.แต่ละพรรคมีเท่าไหร่กันแน่ เพราะยังนับคะแนนไม่เสร็จเสียที
