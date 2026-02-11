กกต. ชี้แจง หลังโซเชียลแชร์ หีบบัตรเลือกตั้ง โผล่ขายว่อนเน็ต ถึงซื้อมาก็ใช้จริงไม่ได้
“ว่าที่ ร.ต.ภาสกร สิริภคยาพร” รองเลขาฯ กกต. ชี้แแจง หลังชาวเน็ตแชร์ หีบบัตรเลือกตั้ง โผล่ขายช่องทางออนไลน์ เผยถึงซื้อมาก็ใช้จริงไม่ได้
จากกรณีที่มีการแชร์อย่างแพร่หลายในโซเชียลมีเดีย เกี่ยวกับอุปกรณ์การเลือกตั้งถูกวางจำหน่ายอย่างแพร่หลายผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมีสินค้าครบครันแทบทุกประเภท ตั้งแต่แนวกั้นเขตเลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้งทั้งแบบกระดาษ พลาสติก และเหล็ก สายรัดหีบ คูหาเลือกตั้ง ไปจนถึงคู่มือการเลือกตั้ง คู่มือกรรมการประจำหน่วย กฎหมายเลือกตั้ง โปสเตอร์ตัวอย่างบัตรดี-บัตรเสีย และแบบขีดคะแนน ซึ่งบางรายการมีราคาขายเพียงไม่กี่ร้อยบาท
นอกจากนี้ ยังมีบริษัทที่มีโรงงานรับผลิตอุปกรณ์เลือกตั้ง และมีการประทับตราโลโก้ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เหมือนของจริงทุกประการ
ว่าที่ ร.ต.ภาสกร สิริภคยาพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชี้แจงต่อประเด็นดังกล่าวว่า เนื่องจากว่า หีบบัตรที่ทำโดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สำหรับการเลือกตั้ง สส. เราก็ไม่ได้มีกระบวนการดำเนินการแบบนี้
เท่าที่ทราบว่าที่ปรากฏในสื่อโซเชียล เป็นการที่บางบริษัทได้กระทำโดยใช้ในการจำหน่ายให้กับการเลือกตั้งท้องถิ่น ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการเลือกตั้งเมื่อครั้งที่แล้ว เมื่อช่วงเลือกตั้ง อบต. ของเทศบาล ซึ่งทางสำนักงานฯ ในขณะนี้กำลังตรวจสอบว่าในข้อเท็จจริงบริษัทใดเป็นผู้ดำเนินการและกระทำได้หรือไม่ เป็นการละเมิดสิ่งที่เป็นข้อมูลของสำนักงานหรือไม่
ต่อข้อคำถามที่ว่า หีบบัตรเลือกตั้งที่มีการขายตามช่องทางออนไลน์นั้น และหากประชาชนสามารถซื้อได้ จะมีผลกระทบอย่างไรต่อทาง กกต. หรือไม่
ว่าที่ ร.ต.ภาสกร ระบุว่า จริง ๆ แล้วการเอาหีบบัตรมาใช้ ไม่ใช่หมายความว่าท่านซื้อหีบบัตรแล้วใช้ในกระบวนการเลือกตั้งได้เลย ของเรามีกระบวนการ มีมาตรการ อย่างเช่น จะมีสายรัดสำหรับคล้องหีบบัตร ซึ่งตรงนี้เป็นหีบเฉพาะ มีรหัสอยู่บริเวณสายรัด ซึ่งเป็นมาตรการควบคุมอีกที ไม่ได้หมายความว่าใครซื้อหีบมาแล้วใช้ในการจัดการเลือกตั้งได้เลย ตรงนี้ไม่สามารถกระทำได้แน่นอน
ว่าที่ ร.ต.ภาสกร กล่าวต่อว่า อีกประเด็นหนึ่ง บริเวณหีบบัตรเราจะมีมาตรการที่เรียกว่า แบบปิดช่องใส่บัตร ซึ่งตรงนี้จะเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยชั้นดีที่จะบอกว่า อันนี้คือหีบบัตรของหน่วยไหน มีการลงลายมือชื่อของกรรมการคร่อมไว้ด้วย เพราะฉะนั้น ต่อให้ซื้อมาจากด้านนอกก็ไม่สามารถกระทำการใช้สำหรับการเลือกตั้งได้
