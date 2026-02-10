ข่าว

เพจดัง เทียบหีบเลือกตั้ง ไทย-กัมพูชา แซวแรง ไม่ต้องนับใหม่แบบชลบุรี ฮุนเซน รวบหมด

เผยแพร่: 10 ก.พ. 2569 17:05 น.
60
ภาพแสดงหีบเหล็กเลือกตั้งในกัมพูชาที่มีคุณภาพดีและแข็งแรง
ภาพจาก : FB/Army Military Force

เพจ Army Military Force สาดวาทะประชดการเมืองไทย ยกเคสเพื่อนบ้าน “ชนะ 100 ครั้งรวด” ไร้ดราม่าหีบหาย-คะแนนเขย่ง พร้อมยอมรับ “หีบเหล็กเขาดูดีกว่าไทยจริง”

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 ในช่วงที่กระแสการเรียกร้องให้นับคะแนนใหม่ในหลายพื้นที่ของไทยกำลังร้อนแรง เพจเฟซบุ๊ก Army Military Force ได้โพสต์ข้อความเชิงประชดประชันสถานการณ์การเมืองไทย โดยหยิบยกการเลือกตั้งของประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชามาเปรียบเทียบแบบเจ็บจี๊ด

แอดมินเพจระบุข้อความทำนองว่า ให้ชาวไทย (เสียม) ดูเพื่อนบ้านเป็นตัวอย่างเรื่องประชาธิปไตย 100% ที่มีความชัดเจนในแบบของเขา คือ “เลือกตั้ง 100 ครั้ง ก็ชนะทั้ง 100 ครั้ง” และที่สำคัญคือไม่ต้องมานั่งวุ่นวายขอนับคะแนนใหม่ให้เสียเวลาเหมือนกรณีที่เกิดขึ้นในจังหวัดชลบุรีของไทยในขณะนี้

การเปรียบเทียบหีบเหล็กเลือกตั้งไทยกับกัมพูชาในโพสต์ของเพจดัง
ภาพจาก : FB/Army Military Force

นอกจากนี้ ยังมีการเขียนแซะถึงโครงสร้างอำนาจในกัมพูชาว่า ที่นั่นไม่เคยมีเหตุการณ์วุ่นวายแบบไทย เพราะมีม วุ้นเส้น หรือ ฮุน เซน (สื่อถึงผู้นำกัมพูชา) คอยรวบรวมอำนาจไว้เบ็ดเสร็จทุกอย่าง

พร้อมทั้งทิ้งท้ายด้วยการเปรียบเทียบอุปกรณ์การเลือกตั้ง โดยยอมรับว่าหีบหย่อนบัตรของกัมพูชาที่เป็นกล่องเหล็กหนานั้น ดูดีและแข็งแรงกว่าหีบบัตรของไทยจริง ๆ

โพสต์ประชดการเมืองไทยโดยใช้หีบเหล็กเลือกตั้งกัมพูชาเป็นตัวอย่าง
ภาพจาก : FB/Army Military Force

เผยแพร่: 10 ก.พ. 2569 17:05 น.
60
