กล่องเลือกตั้ง กกต. โผล่แอปฯ ลาซาด้า ใบละ 140 บาท เพจดังถาม ใครจะรับผิดชอบ?
ชาวเน็ตอึ้ง กล่องเลือกตั้ง ติดตรา กกต. โผล่ขายแอปฯ ดังใบละ 140 บาท CSI LA จี้ถามความรับผิดชอบ หวั่นถูกใช้ทุจริต ด้าน กกต. รับเรื่องตรวจสอบแล้ว
กระแสวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยังคงร้อนแรงต่อเนื่อง ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก CSI LA ได้ออกมาโพสต์ตั้งข้อสังเกตกรณีพบการวางจำหน่าย “กล่องเลือกตั้ง” บนแพลตฟอร์มซื้อขายสินค้าออนไลน์อย่างเปิดเผย
ทางเพจได้อ้างอิงภาพจากเพจ “การตลาดวันละตอน” ซึ่งเผยให้เห็นภาพกล่องกระดาษทรงจัตุรัสที่มีลักษณะคล้ายหีบบัตรเลือกตั้ง พร้อมพิมพ์ตราสัญลักษณ์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ไว้อย่างชัดเจน โดยสินค้าดังกล่าวถูกวางขายอยู่ในแอปพลิเคชัน Lazada ในราคาเพียง 140 บาท เท่านั้น
CSI LA ได้ระบุข้อความตั้งคำถามถึงความเหมาะสมว่า เหตุใดอุปกรณ์ที่มีความสำคัญและมีตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานรัฐจึงสามารถวางขายได้โดยอิสระ หากนำไปใช้ในกิจกรรมสันทนาการของโรงเรียนหรือบริษัทอาจไม่ส่งผลกระทบ แต่หากมีผู้ไม่หวังดีนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
ประเด็นดังกล่าวสร้างความกังวลใจให้กับชาวเน็ตเป็นจำนวนมาก โดยบางส่วนตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า หาก “กล่องเลือกตั้ง” สามารถหาซื้อได้ง่ายผ่านช่องทางออนไลน์เช่นนี้ จะมีความเสี่ยงที่จะมีการผลิตหรือจำหน่าย “บัตรเลือกตั้งปลอม” ออกมาด้วยหรือไม่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในกระบวนการเลือกตั้ง
ทั้งนี้ ประเด็นเรื่องอุปกรณ์การเลือกตั้งปรากฏบนร้านค้าออนไลน์ เคยถูกหยิบยกขึ้นมาสอบถามในการแถลงข่าวของ กกต. เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยสื่อมวลชนได้สอบถามถึงกรณีมีหีบเลือกตั้งขายในแอปพลิเคชันออนไลน์ ซึ่งทางตัวแทน กกต. ได้ตอบรับสั้น ๆ เพียงว่า ขออนุญาตรับไปตรวจสอบก่อน โดยยังไม่มีการแถลงผลการตรวจสอบหรือมาตรการจัดการที่ชัดเจนออกมาจนถึงขณะนี้
