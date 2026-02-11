สรุปเหตุการณ์ ยกหีบหนี ชลบุรี เขต 3 เจอโกดังไร้ป้าย กกต. แจงยิบ ที่เช่าเก็บรวม
สรุปดราม่าชลบุรี เขต 3 วิโรจน์ นำทีมบุกโกดังเก็บหีบบัตรกลางดึก กกต. ยันไม่ผิดกฎหมาย พร้อมปมร้อน บัตรเขย่ง 5,000 ใบ และข้อกังขาเรื่องความโปร่งใสที่ต้องจับตา
เกิดอะไรขึ้นกันแน่? เมื่อคืนวันที่ 10 ก.พ. 2569 โลกโซเชียลร้อนระอุขึ้นอีกครั้ง เมื่อ วิโรจน์ ลักขณาอดิศร รองหัวหน้าพรรคประชาชน โพสต์ข้อความแจ้งเบาะแสว่ามีการขนย้ายหีบบัตรเลือกตั้งในพื้นที่ ชลบุรี เขต 3 ไปยังสถานที่ที่ไม่ใช่ศาลากลางหรือที่ว่าการอำเภอ พร้อมระบุพิกัดย่าน ถนนมิตรสัมพันธ์–ปากซอยมิตรสัมพันธ์ 5 ทำให้ประชาชนและทีมงานพรรคประชาชนรีบตามไปสังเกตการณ์ทันที
ไทม์ไลน์ 1 คืนระทึก ตามล่าหาหีบ
20.50 น. (โดยประมาณ) กระแสข่าวเริ่มสะพัดหลังโพสต์ของวิโรจน์ ประกอบกับมีรายงานจากทีมผู้สมัครในพื้นที่ว่า รถขนหีบที่อ้างว่าจะไปส่ง กกต.ชลบุรี กลับขับเลยจุดหมายและมุ่งหน้าไปยังโกดังแห่งหนึ่ง จึงเกิดปฏิบัติการ “ขับรถตาม” เพื่อตรวจสอบ
ช่วงหัวค่ำ ประชาชนเดินทางไปถึงจุดเกิดเหตุ พบว่าเป็นโกดังสภาพปิดทึบ มีรถขนหีบเข้าไปจอดด้านใน จึงมีการรวมตัวเรียกร้องให้เปิดพื้นที่เพื่อความโปร่งใส
20.59 น. มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตัดสินใจ “ยอมเปิดประตู” ให้ผู้เกี่ยวข้องและตัวแทนเข้าไปตรวจสอบด้านใน
21.40 น. (ช่วงให้สัมภาษณ์) วิโรจน์ตั้งคำถามหนักถึง มาตรฐานสถานที่เก็บหีบ ว่าเหตุใดจึงเป็นโกดังไร้ป้ายระบุหน่วยงาน และระบบรักษาความปลอดภัยรัดกุมเพียงพอหรือไม่
ประเด็นที่ทำให้ชาวชลบุรีนอนไม่หลับ ไม่ใช่แค่เพราะมีการขนย้ายตอนกลางคืน แต่คือความไม่ชัดเจนของกระบวนการ
ทำไมคนในพื้นที่ส่วนใหญ่เพิ่งรู้ ว่าจุดเก็บหีบสำคัญระดับชาติ อยู่ในโกดังที่ไม่มีป้ายบ่งบอกว่าเป็นสถานที่ราชการหรือจุดเก็บหีบของ กกต.
สภาพโกดังที่ดูเป็นพื้นที่ปิดทึบ ทำให้เกิดคำถามเรื่องมาตรการเฝ้าระวังและหลักฐานการควบคุมหีบ (Chain of Custody) ว่าโปร่งใสตรวจสอบได้จริงหรือไม่
โกดังไม่มีป้าย + รถขนหีบกลางดึก = ความระแวง ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ประชาชนจะตั้งคำถามเพื่อรักษาสิทธิ์ของตน
ฝั่ง กกต. ชี้แจงว่าอย่างไร?
เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ได้ให้ข้อมูลเพื่อลดความตึงเครียด โดยอธิบายว่า โกดังดังกล่าวเป็นจุดที่ กกต. เช่าไว้เพื่อเก็บรักษาหีบบัตรของ “ทุกเขตในจังหวัดชลบุรี” โดยอ้างว่าใช้สถานที่นี้มานานและไม่เคยมีปัญหามาก่อน
ยืนยันว่าการขนย้ายช่วงกลางคืน “ไม่ผิดกฎหมาย” และมีเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมขบวนดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทาง
ส่วนสาเหตุที่ต้องขนย้ายดึกดื่น เพราะเจ้าหน้าที่มีภารกิจรัดตัวในช่วงกลางวัน จึงต้องมาเร่งเคลียร์งานขนย้ายให้เสร็จสิ้นหลังภารกิจอื่นจบลง
ปมร้อนซ้อนดราม่า บัตรเขย่ง 5,000 ใบ
นอกจากเรื่องโกดัง วิโรจน์ยังเปิดประเด็นเรื่องความผิดปกติของคะแนนในพื้นที่ ชลบุรี เขต 3 (พื้นที่ของผู้สมัคร นายชวาล พลเมืองดี พรรคประชาชน) โดยอ้างข้อสังเกตว่า พบ บัตรเขย่ง หรือจำนวนบัตรเลือกตั้งที่นับได้ มากกว่า จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์สูงถึงเกือบ 5,000 ใบ
ทางพรรคจึงยื่นข้อเรียกร้องให้มีการ นับคะแนนใหม่ ในหน่วยที่มีข้อสงสัยเหล่านี้ (หมายเหตุ: ข้อมูลนี้ยังเป็นข้อกล่าวอ้างที่ต้องรอการตรวจสอบเอกสารและคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจาก กกต. อีกครั้ง)
