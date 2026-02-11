ข่าวการเมือง

ว่างเปล่า! กกต. เปิดเว็บโชว์ผลคะแนนเลือกตั้ง 69 ทั่วประเทศ ล่าสุด ยังไม่เจอไฟล์แม้แต่จังหวัดเดียว

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 11 ก.พ. 2569 13:17 น.| อัปเดต: 11 ก.พ. 2569 13:18 น.
69
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

ประชาชนงงตาแตก กกต. เปิดหน้าเว็บรายงานผลเลือกตั้ง 69 ให้ตรวจสอบละเอียดทั้งใน-นอกเขต แต่คลิกเข้าไปยังไร้เงาข้อมูล ทีมข่าว The Thaiger ลองกดเช็ก “ลำปาง” เจอแต่ความว่างเปล่า

กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงทันที เมื่อเพจเฟซบุ๊ก “สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว” ได้ออกมารายงานความคืบหน้ากรณี สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ทำการเปิดหน้าเว็บไซต์เพื่อแสดง รายงานผลการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2569

ตามรายงานระบุว่า ระบบดังกล่าวถูกออกแบบมาเพื่อเปิดเผยข้อมูลผลคะแนนอย่างละเอียด ครอบคลุมทั้งการเลือกตั้งในเขต นอกเขต และนอกราชอาณาจักร ของทั้ง 77 จังหวัด เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบความโปร่งใสได้ อย่างไรก็ตาม สถานะล่าสุดพบว่าระบบ “อยู่ระหว่างทยอยลงไฟล์” และยังไม่ปรากฏผลคะแนนให้เห็นเลยแม้แต่จังหวัดเดียว

ประชาชนไม่พบไฟล์ผลคะแนนเลือกตั้ง 69 ในเว็บไซต์ของ กกต.
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงดังกล่าว ทีมข่าว The Thaiger ได้เข้าไปตรวจสอบที่หน้าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ กกต. ผ่านลิงก์ https://www.ect.go.th/ect_th/th/election-2026 (ตรวจสอบ ณ เวลา 13:10 น.)

ระบบรายงานผลคะแนนเลือกตั้ง 69 ของ กกต. ยังว่างเปล่า
FB สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว,

จากการทดลองสุ่มเลือกพื้นที่เพื่อดูข้อมูล โดยเจาะจงไปที่ จังหวัดลำปาง ตำบลชมพู ผลปรากฏว่าเป็นไปตามที่เพจสรยุทธรายงาน คือ ไม่พบไฟล์เอกสารใด ๆ ปรากฏขึ้นในระบบ หน้าเว็บไซต์ยังคงว่างเปล่า ไม่สามารถตรวจสอบยอดคะแนนหรือรายละเอียดเอกสารรายหน่วยได้ในขณะนี้

ประชาชนสงสัยทำไมผลคะแนนเลือกตั้ง 69 ยังไม่ปรากฏ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

ต้องจับตาดูกันต่อไปว่า กกต. จะดำเนินการอัปโหลดไฟล์ข้อมูลเสร็จสิ้นและพร้อมให้ประชาชนตรวจสอบได้จริงเมื่อใด

ข้อมูลจาก FB สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว, สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สุดเศร้า! อาลัย &quot;หมอน้ำตาล&quot; ทีมแพทย์ รพ.อุทัยธานี เหยื่อรถตู้พุ่งชนรถหกล้อ ข่าว

สุดเศร้า! อาลัย “หมอน้ำตาล” ทีมแพทย์ รพ.อุทัยธานี เหยื่อรถตู้พุ่งชนรถหกล้อ

2 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สรปุก” เปิดเผยสาเหตุสาวแว่น พุ่งเปิดหีบลงเสียงชลบุรีเขต 1 ย้ำทำไม่ได้

10 นาที ที่แล้ว
ญี่ปุ่นแถลงขอโทษประชาชน ปมบัตรเลือกตั้งตกค้าง ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่น ขอโทษประชาชน เจอบัตรเลือกตั้งตกค้าง 1 ใบ น้อมรับความผิด เร่งหาสาเหตุ

15 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อุบาทว์! รวบแม่ชาวอเมริกัน ฉีดอุจจาระเข้าสายน้ำเกลือลูก ขณะนอนโรงพยาบาล

20 นาที ที่แล้ว
แฟนๆ ช็อก! จองอึนอู นักแสดงซีรีส์ดัง เสียชีวิตในวัย 40 ปี เปิดโพสต์สุดท้าย 1 วันก่อนจากไป บันเทิงเกาหลี

แฟนๆ ช็อก! นักแสดงซีรีส์ดัง เสียชีวิตในวัย 40 ปี เปิดโพสต์สุดท้าย 1 วันก่อนจากไป

27 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ทบ. บรรจุทายาท 2 วีรบุรุษชายแดนไทย-กัมพูชา รับราชการ สานต่อปณิธาน

29 นาที ที่แล้ว
สื่อญี่ปุ่นวิเคราะห์สาเหตุที่พรรคประชาชนแพ้ภูมิใจไทยจากคลิปเสียงหลุด ข่าวต่างประเทศ

สื่อญี่ปุ่น ชี้ สาเหตุ พรรคประชาชนแพ้ภูมิใจไทย เพราะคลิปเสียง “อังเคิล”

42 นาที ที่แล้ว
อาการออกกำลังกายแล้วปวดเข่า สุขภาพและการแพทย์

ออกกำลังกายแล้วปวดเข่า สัญญาณเตือนบอกโรคที่ควรรู้

55 นาที ที่แล้ว
สอบสวนกลาง ร่วมมือ อย.บุกทลายโกดัง ยาแก้ไอปลอม-น้ำกระท่อมกรอกมือ ยึดของกลางรวม 2.7 ล้าน ข่าว

บุกทลายโกดัง ยาแก้ไอปลอม-น้ำท่อมกรอกมือ ส่งขายภาคใต้ ยึดของกลางรวม 2.7 ล้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชาวเน็ตขุดภาพ รถเมล์ 99 คัน จอดทิ้งตากแดดตากลม ท่าเรือแหลมฉบัง เกือบ 10 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ธนกร” วอนหยุดยุยงปลุกปั่นให้บ้านเมืองวุ่นวาย ยกสาเหตุ “อนุทิน” ชนะ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยกเลิก ช้อปดีมีคืน 2569 ช็อกคนลดหย่อนภาษี รัฐอ้างได้ไม่คุ้มเสีย เศรษฐกิจ

ยกเลิก ช้อปดีมีคืน 2569 ช็อกคนลดหย่อนภาษี รัฐอ้างได้ไม่คุ้มเสีย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กล่องเลือกตั้ง กกต. ถูกขายในแอปพลิเคชัน ลาซาด้า ในราคา 140 บาท ข่าว

กล่องเลือกตั้ง กกต. โผล่แอปฯ ลาซาด้า ใบละ 140 บาท เพจดังถาม ใครจะรับผิดชอบ?

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

นายกเฮง ลำพูน แฉวิธีโกงเลือกตั้ง 2569 ต้นทุนต่ำ ได้ผลชัวร์ ตรวจสอบยากมาก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพแสดงการเลือกตั้งในปี 2500 ที่มีการโกงด้วยวิธีไพ่ไฟ คืออะไร ข่าวการเมือง

เปิดวิธีโกง “ไพ่ไฟ” คืออะไร? ย้อนรอยเลือกตั้ง 2500 ที่ได้ชื่อว่าสกปรกที่สุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สฤณี แฉพิรุธ กกต. เทียบยอดเลือกตั้งบัตร 2 สีไม่เท่ากันสักจังหวัด ท้านับใหม่ทั้งประเทศ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลือกตั้ง 69 ส่อโมฆะ? ย้อนวิกฤตการเมือง เลือกตั้งโมฆะปี 57 สู่การเกิดรัฐประหาร ข่าวการเมือง

เลือกตั้ง 69 ส่อโมฆะ? ย้อนวิกฤตการเมือง เลือกตั้งโมฆะปี 57 สู่การเกิดรัฐประหาร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สุชาติ” ยินดีให้นับคะแนนเลือกตั้งใหม่ สวนคนคัดค้านส่วนใหญ่มาจากเขตอื่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายธรรมราช ฟาดพวกขี้แพ้ชวนตีปลุกปั่นนับคะแนนใหม่ชลบุรี ข่าวการเมือง

ทนายธรรมราช ซัดพวกแพ้แล้วพาล ปั่นสังคมแตกแยก ทำตัวสถุน ไม่ถูกใจงอแงเป็นเด็ก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เรียกร้อง กกต. เปิดเผยข้อมูลคะแนนดิบเพื่อความโปร่งใส ข่าวการเมือง

อภิสิทธิ์ เปิดจุดยืน จี้ กกต. อย่ามองข้ามบัตรเขย่ง หวั่นรัฐบาลใหม่ไร้ความชอบธรรม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักปวศ.โปแลนด์หายตัวในเขมร ถูกปล้นหมดตัว พบร่างสภาพผอมโซ อาการสาหัส ข่าว

นักปวศ.โปแลนด์หายตัวในเขมร ถูกปล้นหมดตัว พบร่างสภาพผอมโซ อาการสาหัส

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บก.ลายจุด บุก กกต. ลั่น 3 วันผลเลือกตั้งยังโกลาหล ซัดระบบห่วย-ตัวเลขแกว่งจนน่าสงสัย! ข่าวการเมือง

บก.ลายจุด บุก กกต. ลั่น 3 วันผลเลือกตั้งยังโกลาหล ซัดระบบห่วย-ตัวเลขแกว่งจนน่าสงสัย!

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พรรคส้ม” อาจปรับกรรมการบริหารยกชุด “พริษฐ์” นั่งเก้าอี้หัวหน้าพรรคแทน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมอุตุ เตือน 3 จังหวัด ฝนตกหนัก ระวังน้ำท่วมฉับพลัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ว่างเปล่า! กกต. เปิดเว็บโชว์ผลคะแนนเลือกตั้ง 69 ทั่วประเทศ ล่าสุด ยังไม่เจอไฟล์แม้แต่จังหวัดเดียว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 11 ก.พ. 2569 13:17 น.| อัปเดต: 11 ก.พ. 2569 13:18 น.
69
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สุดเศร้า! อาลัย &quot;หมอน้ำตาล&quot; ทีมแพทย์ รพ.อุทัยธานี เหยื่อรถตู้พุ่งชนรถหกล้อ

สุดเศร้า! อาลัย “หมอน้ำตาล” ทีมแพทย์ รพ.อุทัยธานี เหยื่อรถตู้พุ่งชนรถหกล้อ

เผยแพร่: 11 กุมภาพันธ์ 2569
ญี่ปุ่นแถลงขอโทษประชาชน ปมบัตรเลือกตั้งตกค้าง

ญี่ปุ่น ขอโทษประชาชน เจอบัตรเลือกตั้งตกค้าง 1 ใบ น้อมรับความผิด เร่งหาสาเหตุ

เผยแพร่: 11 กุมภาพันธ์ 2569

อุบาทว์! รวบแม่ชาวอเมริกัน ฉีดอุจจาระเข้าสายน้ำเกลือลูก ขณะนอนโรงพยาบาล

เผยแพร่: 11 กุมภาพันธ์ 2569
แฟนๆ ช็อก! จองอึนอู นักแสดงซีรีส์ดัง เสียชีวิตในวัย 40 ปี เปิดโพสต์สุดท้าย 1 วันก่อนจากไป

แฟนๆ ช็อก! นักแสดงซีรีส์ดัง เสียชีวิตในวัย 40 ปี เปิดโพสต์สุดท้าย 1 วันก่อนจากไป

เผยแพร่: 11 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button