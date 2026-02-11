ว่างเปล่า! กกต. เปิดเว็บโชว์ผลคะแนนเลือกตั้ง 69 ทั่วประเทศ ล่าสุด ยังไม่เจอไฟล์แม้แต่จังหวัดเดียว
ประชาชนงงตาแตก กกต. เปิดหน้าเว็บรายงานผลเลือกตั้ง 69 ให้ตรวจสอบละเอียดทั้งใน-นอกเขต แต่คลิกเข้าไปยังไร้เงาข้อมูล ทีมข่าว The Thaiger ลองกดเช็ก “ลำปาง” เจอแต่ความว่างเปล่า
กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงทันที เมื่อเพจเฟซบุ๊ก “สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว” ได้ออกมารายงานความคืบหน้ากรณี สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ทำการเปิดหน้าเว็บไซต์เพื่อแสดง รายงานผลการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2569
ตามรายงานระบุว่า ระบบดังกล่าวถูกออกแบบมาเพื่อเปิดเผยข้อมูลผลคะแนนอย่างละเอียด ครอบคลุมทั้งการเลือกตั้งในเขต นอกเขต และนอกราชอาณาจักร ของทั้ง 77 จังหวัด เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบความโปร่งใสได้ อย่างไรก็ตาม สถานะล่าสุดพบว่าระบบ “อยู่ระหว่างทยอยลงไฟล์” และยังไม่ปรากฏผลคะแนนให้เห็นเลยแม้แต่จังหวัดเดียว
เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงดังกล่าว ทีมข่าว The Thaiger ได้เข้าไปตรวจสอบที่หน้าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ กกต. ผ่านลิงก์ https://www.ect.go.th/ect_th/th/election-2026 (ตรวจสอบ ณ เวลา 13:10 น.)
จากการทดลองสุ่มเลือกพื้นที่เพื่อดูข้อมูล โดยเจาะจงไปที่ จังหวัดลำปาง ตำบลชมพู ผลปรากฏว่าเป็นไปตามที่เพจสรยุทธรายงาน คือ ไม่พบไฟล์เอกสารใด ๆ ปรากฏขึ้นในระบบ หน้าเว็บไซต์ยังคงว่างเปล่า ไม่สามารถตรวจสอบยอดคะแนนหรือรายละเอียดเอกสารรายหน่วยได้ในขณะนี้
ต้องจับตาดูกันต่อไปว่า กกต. จะดำเนินการอัปโหลดไฟล์ข้อมูลเสร็จสิ้นและพร้อมให้ประชาชนตรวจสอบได้จริงเมื่อใด
ข้อมูลจาก FB สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว, สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
ติดตาม The Thaiger บน Google News: