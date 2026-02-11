ข่าวการเมือง

พี่เต้ ยอมรับรู้จัก แหวง ไม่ได้เกลียดกัน แต่ต้องทำหน้าที่ ไล่บี้ กกต. ลาออกใน 7 วัน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 ก.พ. 2569 16:50 น.| อัปเดต: 11 ก.พ. 2569 16:52 น.
67
เต้ มงคลกิตติ์ ยอมรับรู้จัก แสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. แต่ต้องทำหน้าที่

เต้ มงคลกิตติ์ ยอมรับรู้จัก แสวง บุญมี ไม่ได้โกรธ-เกลียดกัน แต่ต้องทำหน้าที่การเมือง จี้ กกต. ลาออกใน 7 วัน เผยนับคะแนนใหม่ไร้ผล เพราะบัตรมั่วหมดแล้ว ท้าจัดเลือกตั้งใหม่ ล้างบางคนซื้อเสียง

สถานการณ์การเมืองหลังการเลือกตั้งยังคงระอุไม่แผ่ว ล่าสุด เต้ มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ตั้งข้อสงสัยมุ่งเป้าไปที่การทำงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) หลังมีกรณีข้อกังขาเรื่องความโปร่งใสในพื้นที่เขต 1 ชลบุรี ครั้งนี้เจ้าตัวไม่ได้เพียงแค่เรียกร้องให้นับคะแนนใหม่ แต่ถึงขั้นเสนอให้ล้างกระดานจัดการเลือกตั้งใหม่ทั่วประเทศ เพื่อกำจัดนักการเมืองทุจริตให้สิ้นซาก

ล่าสุด เต้ มงคลกิตติ์ ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อหลังจากที่จี้การมทำงานของ กกต. และ แสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ระบุว่า “คือผมกับพี่แหวงรู้จักกัน ไม่ได้โกรธหรือเกลียดอะไรกันหรอก แต่มันคือการทำหน้าที่ เราคือภาคการเมือง ส่วนเขาเป็นกรรมการจัดการเลือกตั้ง กรรมการควรจะต้องบริสุทธิ์ยุติธรรมกับทุกฝ่าย เพราะฉะนั้นเป็นเสียงสะท้อนของประชาชน อย่าลืมว่าคนที่อยู่ข้างหลังผมเยอะ ถ้าคุณแสวงและกรรมการอีก 7 คนจัดการเลือกตั้งที่ยุติธรรมไม่ได้ก็ต้องเปิดทางให้กับชุดใหม่เข้าไปทำ ผมเชื่อว่าประชาชนทั้งประเทศไม่แฮปปี้

ฝากด้วยแล้วกัน 7 วันนี้ลาออกด้วย การจัดการเลือกตั้งจะได้ยุติธรรมมากขึ้น 6 พันล้านไม่ใช่เงินเยอะครับ ถ้าแลกกับการได้นักการเมืองที่สุจริตเข้ามา ถ้าปล่อยให้นักการเมืองทุจริตเข้ามาโกงปีละ 5 แสนล้าน ถ้าให้ประชาชนออกคนละ 100 บาทเพื่อจัดการเลือกตั้ง ผมว่าเขาออกกันแน่นอน มันไม่เยอะหรอก

ฝากเอาคะแนนไดโนเสาร์และอวกาศคืนมาก่อน แล้วผมจะไม่เอาเรื่อง แต่ถ้าไม่คืนมาจะดำเนินคดี เพราะท่านแสวงกับกรรมการ กกต. จะมีความผิดติดตัวไปด้วย การจัดการเลือกตั้งถ้าไม่โปร่งใสแค่หน่วยเดียวก็มีปัญหาแล้วเราสามารถฟ้องต่อศาลได้ มันก็คล้าย ๆ เราหันตูดให้หน่วยเลือกตั้ง

กกต. มีอำนาจในการยกเลิกการเลือกตั้ง แล้ว กกต. ชุดนี้ควรลาออก เชื่อว่านิสิตกับนักศึกษาทั่วประเทศจะมาขับไล่ กกต. กันภายในสัปดาห์นี้

ส่วนเรื่องการนับคะแนนใหม่ไม่มีประโยชน์เพราะบัตรมันมั่วไปหมดแล้ว ฉะนั้นจัดการเลือกตั้งใหม่เลยดีกว่า พรรคที่สุจริตคือพรรคที่ไม่กลัวการเลือกตั้ง ส่วนพรรคที่กลัวการเลือกตั้งคือพรรคที่ทุจริต”

เต้ มงคลกิตติ์แสวง บุญมี

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
บช.สอท. ออกประกาศเตือนสื่อและประชาชนในพื้นที่โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ข่าว

ตำรวจไซเบอร์ ประกาศ งดไลฟ์-งดแชร์พิกัด เหตุกราดยิงสงขลา หวั่นคนร้ายรู้ทัน

2 นาที ที่แล้ว
เพจดังเผยคลิปวินาทีหนีตาย ชายคลั่งวัย 18 ปี ข่าว

คลิปนาทีหนีตาย ชายวัย 18 ถือปืนยาวบุก รร.พะตงประธานคีรีวัฒน์ อ.หาดใหญ่

15 นาที ที่แล้ว
ล่าสุด! คนร้ายก่อเหตุ บุกโรงเรียน จับครู-นักเรียน เป็นตัวประกัน พบผู้บาดเจ็บ 1 ราย ข่าว

ล่าสุด! คนร้ายก่อเหตุ บุกโรงเรียน จับครู-นักเรียน เป็นตัวประกัน พบผู้บาดเจ็บ 1 ราย

16 นาที ที่แล้ว
หวยลาว

หวยลาววันนี้ 11 ก.พ. 69 เช็กสถิติ 121 งวด พบเลข 41 ครองแชมป์ออกบ่อย

22 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ราชกิจจาฯ ประกาศ โปรดเกล้าฯ ให้ 3 นายทหาร พ้นจากหน้าที่ราชองครักษ์พิเศษ

38 นาที ที่แล้ว
โรงเรียนพะตงประธาน สงขลา มีการกราดยิง ข่าว

ด่วน! เกิดเหตุยิงครู-นร. เจ็บ ใน รร.พะตงประธานคีรีวัฒน์ จับ ม.5 เป็นตัวประกัน ตร.ปิดล้อมจับผู้ก่อเหตุ

47 นาที ที่แล้ว
กกต. ชี้แจง หลังโซเชียลแชร์ หีบบัตรเลือกตั้ง โผล่ขายว่อนเน็ต ถึงซื้อมาก็ใช้จริงไม่ได้ ข่าวการเมือง

กกต. ชี้แจง หลังโซเชียลแชร์ หีบบัตรเลือกตั้ง โผล่ขายว่อนเน็ต ถึงซื้อมาก็ใช้จริงไม่ได้

52 นาที ที่แล้ว
กกต. ชี้แจงคลิปพัดลมติดแต่ไฟดับเกิดที่นนทบุรีไม่ใช่ชลบุรี ข่าวการเมือง

กกต. แจง คลิปพัดลมติดแต่ไฟมืด ยันเหตุเกิดที่นนทบุรีไม่ใช่ชลบุรี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เต้ มงคลกิตติ์ ยอมรับรู้จัก แสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. แต่ต้องทำหน้าที่ ข่าวการเมือง

พี่เต้ ยอมรับรู้จัก แหวง ไม่ได้เกลียดกัน แต่ต้องทำหน้าที่ ไล่บี้ กกต. ลาออกใน 7 วัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวบ้านไม่ทน! เจ้าหน้าที่เถียงสู้ ขานบัตรเสียมั่วซั่ว พาดูป้ายเป็นบัตรดี สุดท้ายเงิบ ข่าวการเมือง

ชาวบ้านไม่ทน! เจ้าหน้าที่เถียงสู้ ขานบัตรเสียแบบค้านสายตา พาดูป้ายเป็นบัตรดี สุดท้ายเงิบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กกต. ปัดตกหลักฐานจากชลบุรี อ้างข้อมูลมาจากสื่อไม่ได้ถ่ายเอง ข่าวการเมือง

สะพัด กกต. ปัดตกหลักฐาน เลือกตั้งชลบุรี อ้าง ข้อมูลมาจากสื่อไม่ได้ถ่ายเอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซีเค Fastwork ตาสว่างชม เต้ มงคลกิตติ์ หลังบุกชลบุรีซัด กกต. ข่าว

ซีเค ตาสว่างชม พี่เต้ โคตรมีเสน่ห์ ลืมภาพจำคนเพี้ยน หลังบุกชลบุรีซัด กกต.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ไอติม ชี้พิรุธลือกตั้ง “ยอดผู้ใช้สิทธิไม่ตรงกัน” นับหมื่นใบ ส.ส.เขต-บัญชีรายชื่อ ห่างกันผิดปกติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดเศร้า! อาลัย &quot;หมอน้ำตาล&quot; ทีมแพทย์ รพ.อุทัยธานี เหยื่อรถตู้พุ่งชนรถหกล้อ ข่าว

สุดเศร้า! “หมอน้ำตาล” รพ.อุทัยธานี เหยื่อรถตู้พุ่งชนรถหกล้อ กว่าจะเรียนจบไม่ง่าย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สรปุก” เปิดเผยสาเหตุสาวแว่น พุ่งเปิดหีบลงเสียงชลบุรีเขต 1 ย้ำทำไม่ได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ญี่ปุ่นแถลงขอโทษประชาชน ปมบัตรเลือกตั้งตกค้าง ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่น ขอโทษประชาชน เจอบัตรเลือกตั้งตกค้าง 1 ใบ น้อมรับความผิด เร่งหาสาเหตุ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อุบาทว์! รวบแม่ชาวอเมริกัน ฉีดอุจจาระเข้าสายน้ำเกลือลูก ขณะนอนโรงพยาบาล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนๆ ช็อก! จองอึนอู นักแสดงซีรีส์ดัง เสียชีวิตในวัย 40 ปี เปิดโพสต์สุดท้าย 1 วันก่อนจากไป บันเทิงเกาหลี

แฟนๆ ช็อก! นักแสดงซีรีส์ดัง เสียชีวิตในวัย 40 ปี เปิดโพสต์สุดท้าย 1 วันก่อนจากไป

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทบ. บรรจุทายาท 2 วีรบุรุษชายแดนไทย-กัมพูชา รับราชการ สานต่อปณิธาน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สื่อญี่ปุ่นวิเคราะห์สาเหตุที่พรรคประชาชนแพ้ภูมิใจไทยจากคลิปเสียงหลุด ข่าวต่างประเทศ

สื่อญี่ปุ่น ชี้ สาเหตุ พรรคประชาชนแพ้ภูมิใจไทย เพราะคลิปเสียง “อังเคิล”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาการออกกำลังกายแล้วปวดเข่า สุขภาพและการแพทย์

ออกกำลังกายแล้วปวดเข่า สัญญาณเตือนบอกโรคที่ควรรู้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สอบสวนกลาง ร่วมมือ อย.บุกทลายโกดัง ยาแก้ไอปลอม-น้ำกระท่อมกรอกมือ ยึดของกลางรวม 2.7 ล้าน ข่าว

บุกทลายโกดัง ยาแก้ไอปลอม-น้ำท่อมกรอกมือ ส่งขายภาคใต้ ยึดของกลางรวม 2.7 ล้าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชาวเน็ตขุดภาพ รถเมล์ 99 คัน จอดทิ้งตากแดดตากลม ท่าเรือแหลมฉบัง เกือบ 10 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ธนกร” วอนหยุดยุยงปลุกปั่นให้บ้านเมืองวุ่นวาย ยกสาเหตุ “อนุทิน” ชนะ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยกเลิก ช้อปดีมีคืน 2569 ช็อกคนลดหย่อนภาษี รัฐอ้างได้ไม่คุ้มเสีย เศรษฐกิจ

ยกเลิก ช้อปดีมีคืน 2569 ช็อกคนลดหย่อนภาษี รัฐอ้างได้ไม่คุ้มเสีย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 ก.พ. 2569 16:50 น.| อัปเดต: 11 ก.พ. 2569 16:52 น.
67
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บช.สอท. ออกประกาศเตือนสื่อและประชาชนในพื้นที่โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์

ตำรวจไซเบอร์ ประกาศ งดไลฟ์-งดแชร์พิกัด เหตุกราดยิงสงขลา หวั่นคนร้ายรู้ทัน

เผยแพร่: 11 กุมภาพันธ์ 2569
เพจดังเผยคลิปวินาทีหนีตาย ชายคลั่งวัย 18 ปี

คลิปนาทีหนีตาย ชายวัย 18 ถือปืนยาวบุก รร.พะตงประธานคีรีวัฒน์ อ.หาดใหญ่

เผยแพร่: 11 กุมภาพันธ์ 2569
ล่าสุด! คนร้ายก่อเหตุ บุกโรงเรียน จับครู-นักเรียน เป็นตัวประกัน พบผู้บาดเจ็บ 1 ราย

ล่าสุด! คนร้ายก่อเหตุ บุกโรงเรียน จับครู-นักเรียน เป็นตัวประกัน พบผู้บาดเจ็บ 1 ราย

เผยแพร่: 11 กุมภาพันธ์ 2569

หวยลาววันนี้ 11 ก.พ. 69 เช็กสถิติ 121 งวด พบเลข 41 ครองแชมป์ออกบ่อย

เผยแพร่: 11 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button