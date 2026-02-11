พี่เต้ ยอมรับรู้จัก แหวง ไม่ได้เกลียดกัน แต่ต้องทำหน้าที่ ไล่บี้ กกต. ลาออกใน 7 วัน
เต้ มงคลกิตติ์ ยอมรับรู้จัก แสวง บุญมี ไม่ได้โกรธ-เกลียดกัน แต่ต้องทำหน้าที่การเมือง จี้ กกต. ลาออกใน 7 วัน เผยนับคะแนนใหม่ไร้ผล เพราะบัตรมั่วหมดแล้ว ท้าจัดเลือกตั้งใหม่ ล้างบางคนซื้อเสียง
สถานการณ์การเมืองหลังการเลือกตั้งยังคงระอุไม่แผ่ว ล่าสุด เต้ มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ตั้งข้อสงสัยมุ่งเป้าไปที่การทำงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) หลังมีกรณีข้อกังขาเรื่องความโปร่งใสในพื้นที่เขต 1 ชลบุรี ครั้งนี้เจ้าตัวไม่ได้เพียงแค่เรียกร้องให้นับคะแนนใหม่ แต่ถึงขั้นเสนอให้ล้างกระดานจัดการเลือกตั้งใหม่ทั่วประเทศ เพื่อกำจัดนักการเมืองทุจริตให้สิ้นซาก
ล่าสุด เต้ มงคลกิตติ์ ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อหลังจากที่จี้การมทำงานของ กกต. และ แสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ระบุว่า “คือผมกับพี่แหวงรู้จักกัน ไม่ได้โกรธหรือเกลียดอะไรกันหรอก แต่มันคือการทำหน้าที่ เราคือภาคการเมือง ส่วนเขาเป็นกรรมการจัดการเลือกตั้ง กรรมการควรจะต้องบริสุทธิ์ยุติธรรมกับทุกฝ่าย เพราะฉะนั้นเป็นเสียงสะท้อนของประชาชน อย่าลืมว่าคนที่อยู่ข้างหลังผมเยอะ ถ้าคุณแสวงและกรรมการอีก 7 คนจัดการเลือกตั้งที่ยุติธรรมไม่ได้ก็ต้องเปิดทางให้กับชุดใหม่เข้าไปทำ ผมเชื่อว่าประชาชนทั้งประเทศไม่แฮปปี้
ฝากด้วยแล้วกัน 7 วันนี้ลาออกด้วย การจัดการเลือกตั้งจะได้ยุติธรรมมากขึ้น 6 พันล้านไม่ใช่เงินเยอะครับ ถ้าแลกกับการได้นักการเมืองที่สุจริตเข้ามา ถ้าปล่อยให้นักการเมืองทุจริตเข้ามาโกงปีละ 5 แสนล้าน ถ้าให้ประชาชนออกคนละ 100 บาทเพื่อจัดการเลือกตั้ง ผมว่าเขาออกกันแน่นอน มันไม่เยอะหรอก
ฝากเอาคะแนนไดโนเสาร์และอวกาศคืนมาก่อน แล้วผมจะไม่เอาเรื่อง แต่ถ้าไม่คืนมาจะดำเนินคดี เพราะท่านแสวงกับกรรมการ กกต. จะมีความผิดติดตัวไปด้วย การจัดการเลือกตั้งถ้าไม่โปร่งใสแค่หน่วยเดียวก็มีปัญหาแล้วเราสามารถฟ้องต่อศาลได้ มันก็คล้าย ๆ เราหันตูดให้หน่วยเลือกตั้ง
กกต. มีอำนาจในการยกเลิกการเลือกตั้ง แล้ว กกต. ชุดนี้ควรลาออก เชื่อว่านิสิตกับนักศึกษาทั่วประเทศจะมาขับไล่ กกต. กันภายในสัปดาห์นี้
ส่วนเรื่องการนับคะแนนใหม่ไม่มีประโยชน์เพราะบัตรมันมั่วไปหมดแล้ว ฉะนั้นจัดการเลือกตั้งใหม่เลยดีกว่า พรรคที่สุจริตคือพรรคที่ไม่กลัวการเลือกตั้ง ส่วนพรรคที่กลัวการเลือกตั้งคือพรรคที่ทุจริต”
