ข่าวการเมือง
“สรปุก” เปิดเผยสาเหตุสาวแว่น พุ่งเปิดหีบลงเสียงชลบุรีเขต 1 ย้ำทำไม่ได้
สรปุก เผยสาเหตุสาวแว่น พุ่งเปิดหีบลงเสียงชลบุรีเขต 1 ย้ำทำไม่ได้ เสี่ยงทั้งตัวเอง และคนประท้วง เตือนสติอย่าหาทำ ฮีโร่จบที่คุก
จากกรณีหญิงแว่นสวมเสื้อทีมดังบุกเข้าไปในบริเวณที่เก็บหีบ ก่อนจะเปิดเช็คดูหีบ ในพื้นที่ชลบุรี เขต 1 แม้ว่าจะมีเสียงเตือนแล้วก็ตาม โดยไม่ได้ระวังถึงข้อกฎหมาย ซึ่งอาจจะเสี่ยงโทษจำคุก 10 ปี ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด สรปุก หรือ Pook Sukonta Berthebaud ได้โพสต์ข้อความอัปเดตถึงประเด็นนี้ว่า “อัพเดตเคสน้องแว่นพุ่งใส่หีบ มีเพื่อนๆน้องทักมาหลายคน ว่าที่พุ่งเข้าไป เพราะต้องการแสดงให้เห็นว่าตรงหีบไม่มีการรัดเคเบิลไทร์ ค้านกับสิ่งที่กกตแถลง
จะด้วยเหตุผลอะไร หนูก็ทำไม่ได้ค่ะ เสี่ยงทั้งตัวเอง และคนที่มาประท้วง ประเทศนี้ฮีโร่หลายคนจบในคุก อย่าหาทำ”
