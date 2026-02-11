ญี่ปุ่น ขอโทษประชาชน เจอบัตรเลือกตั้งตกค้าง 1 ใบ น้อมรับความผิด เร่งหาสาเหตุ
กรรมการการเลือกตั้งญี่ปุ่น โค้งคำนับ ขอโทษประชาชน พบบัตรตกค้าง 1 ใบ ซ้ำเจอบัตรเกิน 208 ใบ เตรียมตรวจสอบย้อนหลังหาข้อเท็จจริง ยอมรับความผิดพลาดด้วยความโปร่งใส
ขึ้นชื่อว่าการเลือกตั้งของญี่ปุ่น หลายคนคงนึกถึงความเป๊ะ ความแม่นยำ และระเบียบวินัยขั้นสูง ด้วยระบบการนับคะแนนผ่านเครื่องจักรและการลงคะแนนด้วยการเขียนชื่อของผู้สมัครแทนการกากบาทเพื่อป้องกันการทุจริต จากนั้นนำใส่ในเครื่องอ่านอัตโนมัติ เพื่อแยกชื่อผู้สมัครแต่ละราย ข้อดีคือสะดวก ประหยัดเวลา การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา มีเหตุการณ์ที่ทำให้เห็นว่าความผิดพลาดเกิดขึ้นได้เสมอ แต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าคือการรับมือกับปัญหาของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่แสดงออกถึงความโปร่งใสและความรับผิดชอบอย่างถึงที่สุด
หลังเสร็จสิ้นการนับคะแนน คณะกรรมการการเลือกตั้งญี่ปุ่นได้เปิดเผยข้อมูลความผิดพลาดจากการจัดการ ทั้งปัญหานับจำนวนผู้มาใช้สิทธิคลาดเคลื่อน หรือการเทบัตรออกจากหีบไม่หมดในพื้นที่ 4 เมือง ได้แก่ เมืองสุคากาวะ จ.ฟุคุชิมะ พบความผิดพลาดบัตรตกค้าง 1 ใบในหีบเลือกตั้ง ไม่ได้ถูกนำไปนับรวม โดยบัตรใบดังกล่าวเขียนชื่อ เนโมโตะ ทาคุ (ผู้ชนะการเลือกตั้งในเขตนั้น) แม้จะไม่มีผลต่อการแพ้ชนะ แต่เจ้าหน้าที่ก็ต้องออกมาชี้แจง
รวมทั้งพื้นที่ เมืองโมริโอกะ จ.อิวาเตะ พบบัตรเลือกตั้งระบบแบ่งเขตเกินมา 3 ใบ และ เมืองคาวาซากิ จ.คานากาว่า เจอบัตรระบบแบ่งเขตเกิน 6 ใบ กับบัตรระบบบัญชีรายชื่อเกิน 8 ใบ
เคสที่หนักที่สุดเกิดขึ้นที่ เมืองนิชิโนมิยะ จ.เฮียวโกะ ยอดบัตรเลือกตั้งเกินจำนวนผู้มาใช้สิทธิจริงสูงถึง 208 ใบ แบ่งเป็น บัตรระบบแบ่งเขต เกิน 118 ใบ กับ บัตรระบบบัญชีรายชื่อ เกิน 90 ใบ
ตัวเลขนี้ถือเป็นสถิติความผิดพลาดที่สูงผิดปกติ ทำให้คณะกรรมการการเลือกตั้งท้องถิ่นไม่นิ่งเฉย ล่าสุด ออกมาโค้งคำนับและกล่าวคำขอโทษต่อสาธารณชนทันที พร้อมเปิดเผยแนวทางการตรวจสอบย้อนกลับ เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง
เริ่มต้นจากการตรวจสอบกระบวนการนับจำนวนผู้มาใช้สิทธิหน้าคูหาใหม่อีกครั้งว่ามีความผิดพลาดที่จุดใด รวมทั้งเจ้าหน้าที่หน้าด่านมีการเผลอจ่ายบัตรซ้ำซ้อนให้ผู้มาใช้สิทธิคนเดิมหรือไม่ และ ตรวจสอบฐานข้อมูลว่ามีผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้าไปแล้ว กลับมาใช้สิทธิซ้ำในวันจริงหรือไม่
