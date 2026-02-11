“สุชาติ” ยินดีให้นับคะแนนเลือกตั้งใหม่ สวนคนคัดค้านส่วนใหญ่มาจากเขตอื่น
สุชาติ ยินดีให้นับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ในพื้นที่ จ.ชลบุรี เขต 1 สวนคนคัดค้านส่วนใหญ่มาจากเขตอื่น น้อยใจสื่อไม่ให้ความเป็นธรรม
นาย สุชาติ สมกลิ่น สมาชิกพรรคภูมิใจไทย ผู้ชนะเลือกตั้ง สส. แบ่งเขต จ.ชลบุรี เขต 1 ที่เป็นประเด็นอยู่ในตอนนี้ถึงความโปร่งใสของการเลือกตั้ง และเรียกร้องให้มีการนับคะแนนใหม่ ได้แถลงถึงประเด็นดังกล่าวว่า ตนทำหนังสือถึงประธาน กกต. คณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อแสดงเจตนารมณ์ต่อกระแสที่ปรากฎเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการนับคะแนน ในวันที่ 8 ก.พ. ที่ผ่านมา
ซึ่งหลายภาคส่วน มีหลายข้อกล่าวอ้างที่ทำให้เกิดข้อสับสน ที่เกิดต่อกระบวนการเลือกตั้ง ตนตระหนักดีกระแสข่าวอาจจะสร้างความสับสนและความกังวลพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่ จ.ชลบุรีของตน ในเขต 8 ตำบล อ.เมือง จ.ชลบุรี รวมทั้งส่งผลต่อความเชื่อมั่นที่เป็นกระบวนการรากฐานสำคัญของระบอบประชาธิปไตย
เพื่อความโปร่งใสและความเป็นธรรม ตนในฐานะผู้ที่ได้รับความไว้ใจจากประชาชน จนได้คะแนนสูงสุด ขอแสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจนว่า ยินดีให้ความร่วมมือในทุกขั้นตอนตามกฎหมาย เพื่อให้มีการตรวจสอบและดำเนินการอย่างโปร่งใส ปราศจากข้อสงสัยและสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนทุกท่าน มีความยินดีที่เต็มใจให้มีการนับคะแนนใหม่ ภายใต้กฎหมาย พร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่เห็นสมควร เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน และความมั่นคงของระบอบประชาธิปไตย
ทั้งนี้หลังแถลงนายสุชาติ ให้สัมภาษณ์ว่า ถ้าสื่อมวลชนไปศึกษาข้อกฎหมาย คนที่คัดค้านหรือประท้วงการเลือกตั้งควรจะเป็นประชาชนในเขตที่ 1 คนที่กล่าวอ้างเนี่ยมีสิทธิมีเสียงในเขตตนไหม แต่คนที่มากล่าวหาและพูดปลุกระดมเป็นคนในเขตนั้นรึเปล่า เป็นคนอื่นทั้งนั้นเลย แล้วมันทำเพื่ออะไร?
ตนขอร้องสื่อมวลชนว่าตนต้องมีจรรยาบรรณ อย่างเรื่องไฟดับชลบุรี อันนั้นนนทบุรีใครได้ทั้งจังหวัด สีส้มได้ทั้งจังหวัด ผมดูคุณพาดหัวข่าวต้องการไลค์ ต้องการคอมเม้นท์ ต้องการแชร์หรอ ต้องเป็นกลางทั้งสองข้าง ตนไม่มีปัญหากับสื่อ แต่ตนน้อยใจ ไม่เคยปฏิเสธ ทำไมสื่อไม่ให้ความเป็นธรรมกับตนบ้าง?
