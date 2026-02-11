ข่าวการเมือง
เจ้าของคลิปแจงแล้ว ไฟดับ แต่พัดลมยังทำงาน ไม่ได้เกิดขึ้นที่ จ.ชลบุรี
เจ้าของคลิปแจงแล้ว สำหรับคลิปไวรัล ไฟดับแต่พัดลมยังทำงาน ไม่ได้เกิดขึ้นที่ จ.ชลบุรี แต่เป็น ในช่วงการนับคะแนนที่ จ.นนทบุรี เขต 7
จากกรณีคลิปไวรัล นับคะแนนเลือกตั้งแต่ไฟฟ้าเกิดดับ แต่ผลปรากฎว่าพัดลมยังส่ายไปมา ทำให้เกิดการตั้งคำถามว่าไฟดับจริงหรือเป็นการดับไฟกันแน่
ซึ่งชาวเน็ตได้นำคลิปดังกล่าวไปโยงกับการเลือกตั้งชลบุรี เขต 1 ซึ่งเป็นพื้นที่ระอุถึงการตั้งคำถามของ กกต. และเรียกร้องให้มีการนับคะแนนใหม่นั้น
อย่างไรก็ตามล่าสุด ผู้โพสต์คลิปดังกล่าวได้ออกมาชี้แจงจัดเจนว่า คลิปดังกล่าวนั้น ตนเป็นผู้ถ่ายเอง ในช่วงการนับคะแนนที่ จ.นนทบุรี เขต 7 ไม่ใช่ ที่ จ.ชลบุรี อย่างที่เข้าใจแต่อย่างใด
