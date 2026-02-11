ข่าว

สาวแว่นบุกเปิด หีบเลือกตั้งชลบุรี เมินคำเตือน เสี่ยงเจอคุก 10 ปี

เผยแพร่: 11 ก.พ. 2569 08:11 น.
ขอบคุณภาพจาก : Amarin

สาวแว่นบุกเปิด หีบเลือกตั้งชลบุรี เขต 1 แม้ว่าจะมีคนห้ามแล้ว บอกให้รอ กกต. มา เปิดข้อกฎหมายเสี่ยงเจอคุก 10 ปี

ยังเป็นประเด็นกันอย่างต่อเนื่องสำหรับชลบุรี เขต 1 ซึ่งมวลชนยังคงปักหลักกดดันให้ทาง กกต. นับคะแนนใหม่อีกครั้ง ท่ามกลางข้อสงสัยของประชาชนถึงความโปร่งใสในครั้งนี้ โดยทาง กกต. ได้กล่าวก่อนหน้านี้ว่าทาง กกต. ขอใช้เวลา 2 วัน หาหลักฐานนั้น

อย่างไรก็ตามช่วงกลางดึกที่ผ่านมาได้มีหญิงแว่นสวมเสื้อทีมดังบุกเข้าไปในบริเวณที่เก็บหีบ ก่อนจะเปิดเช็คดูหีบ แม้ว่าจะมีคุณลุงเตือนว่าอย่าเปิดและให้ทางกรรมการมาดูเอง แบบนี้ผิดกฎหมาย โดยหญิงคนดังกล่าวได้โต้ว่า มันไม่มา ก่อนจะเดินกลับไปเปิดหีบเลือกตั้งต่อ

ซึ่งคุณลุงคนดังกล่าวได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อต่อว่า ตนหวังดีกับเขา ความยุติธรรมมันอยู่ที่ภาพลักษณ์ เรามีพิสูจน์ด้วยความจริง เราต้องพิสูจน์กันด้วยเหตุผล ให้ทาง กกต. มาเปิดดู จะได้เห็นจริงว่าเรื่องนี้มันถูกหรือผิด ย้ำว่าหลักฐานมีอยู่ แต่ กกต. เคยมาพูดไหม ทำไมคุณแสวง เลขาธิการ กกต. เคยมาดูไหม หลักฐานมันมี

เราต้องสู้ด้วยความกฎหมาย เพราะถ้าเราทำผิดกฎหมาย กกต. ก็จะบอกว่าเราเขามายุ่งได้อย่างไร เราทำโดยพลการไม่ได้ เราต้องสู้แบบถูกฎหมาย เชื่อผม

ทั้งนี้ ทนายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ ได้โพสต์ข้อกฎหมายถึงประเด็นดังกล่าวว่า “ผิดกฎหมายอย่างแน่นอนครับ หีบบัตรเลือกตั้งถือเป็นทรัพย์สินของทางราชการและเป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการเลือกตั้ง การที่บุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่เข้าไปเปิดหีบ หรือกระทำการใดๆ กับหีบบัตรในพื้นที่หวงห้าม มีความผิดตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 (โทษ 10 ปี)

ยกเว้นน้องจะมีหลักฐานว่ามีการโกงการเลือกตั้งเกิดขึ้นจริงโดยมีคนในคณะกรรมการการเลือกตั้งรู้เห็นเป็นใจ”

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 11 ก.พ. 2569 08:11 น.| อัปเดต: 11 ก.พ. 2569 08:11 น.
91
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

