สุดเศร้า! อาลัย “หมอน้ำตาล” ทีมแพทย์ รพ.อุทัยธานี เหยื่อรถตู้พุ่งชนรถหกล้อ
สุดเศร้า! อาลัย “หมอน้ำตาล” ทีมแพทย์ รพ.อุทัยธานี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ รถตู้ชนรถบรรทุก 6 ล้อ ที่นครสวรรค์ เพื่อนร่วมอาชีพต่างอาลัย
จากกรณีอุบัติเหตุรถตู้ของโรงพยาบาลอุทัยธานี ชนประสานงากับรถบรรทุกหกล้อ บริเวณถนนสวรรค์วิถี ต.หนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 10 ก.พ.ที่ผ่านมา ส่งผลให้สภาพรถตู้พังเสียหายยับเยิน เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องระดมกำลังใช้อุปกรณ์ตัดถ่างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ
เบื้องต้นพบว่า มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 3 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก 10 ราย โดยเจ้าหน้าที่ได้เร่งลำเลียงผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์จำนวน 5 ราย ส่วนที่เหลือได้กระจายส่งต่อไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียง
หนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นบุคลากรทางการเพทย์ ของโรงพยาบาลอุทัยธานี โดยเธอมีชื่อว่า “หมอน้ำตาล” โดยผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Som O CanDo โพสต์ข้อความแสดงความอาลัย ระบุว่า
“อาลัย หมอน้ำตาล พี่เกศรา ทีม Palliative care รพ.อุทัยธานี เป็นเรื่องเศร้าใจ ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น จะจดจำมิตรภาพ ความทรงจำที่ได้ร่วมทำสิ่งดีๆ ด้วยกัน เดินทางไกล สู่สุขคตินะคะ
ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง กับการสูญเสียบุคลากรทางการแพทย์ กรณีรถตู้โรงพยาบาลอุทัยธานี ประสบอุบัติเหตุ”
นอกจากนี้ ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “คุณหมอน้ำตาล กับพี่พยาบาลที่เสียชีวิต เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคอง (palliative care) ของ รพ.อุทัยธานี และขับเคลื่อนงานระดับเขต ของเขตสุขภาพที่ 3 ทั้งสองท่านตั้งใจมาก และปีที่แล้วมีโอกาสได้ขับเคลื่อนงานเรื่องนี้ด้วยกัน เลยได้ทำงานด้วยกันอยู่ปีนึง รู้สึกใจหายเป็นอย่างมาก”
ขณะที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Nopnamon Phokrajang โพสต์แสดงความอาลัย ระบุว่า “ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัว น้องน้ำตาล Namtan Rotchanabut เดินทางสู่ภพภูมิที่ดีนะครับ (ภาพนี้คือภาพสุดท้ายที่พี่มีโอกาสได้ถ่ายให้น้องน้ำตาลคือความทรงจำที่ดี)
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว พี่อุ พว. น้องต้น พขร. ขอผลบุญที่ข้าพเจ้าบำเพ็ญมาทั้งหมด ขอท่านทั้งหลายได้โปรดโมทนาและรับกุศลผลบุญ ดวงวิญญาณสู่สุคติบนสรวงสวรรค์เทอญ
RIP บุคลากร รพ.อุทัยธานี ที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตขณะเดินทางกลับจากการไปปฏิบัติหน้าที่ตรวจราชการที่ จ. กำแพงเพชร ขอให้พี่ๆ น้องๆ ที่ได้รับบาดเจ็บทุกท่าน หายโดยไว ขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บทุกๆ ท่านครับ”
