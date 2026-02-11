ข่าวการเมือง

“ธนกร” วอนหยุดยุยงปลุกปั่นให้บ้านเมืองวุ่นวาย ยกสาเหตุ “อนุทิน” ชนะ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 11 ก.พ. 2569 14:32 น.| อัปเดต: 11 ก.พ. 2569 14:32 น.
61

ธนกร ชี้การเรียกร้องนับคะแนนใหม่ทำได้ แต่วอนหยุดยุยงปลุกปั่นให้บ้านเมืองวุ่นวาย ยกสาเหตุ อนุทิน ชนะเพราะมีผลลัพธ์จับต้องได้

นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และ ว่าที่ สส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์หลังเลือกตั้งว่า การที่พรรคภูมิใจไทยได้ ส.ส.เป็นอันดับที่ 1 นั้น เพราะตลอด 4 เดือนที่พรรคภูมิใจไทยเป็นรัฐบาลจะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจไทยเดินหน้าอย่างมั่นคง สามารถพลิกสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมืองด้วยรัฐบาลแบบมืออาชีพ ภายใต้ทีมเศรษฐกิจที่สามารถลงมือทำงานได้จริงทันที นอกจากนี้ หลังประชาชนทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ เรายังได้เห็นสัญญาณทางเศรษฐกิจเชิงบวกในการเรียกความเชื่อมั่นจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศให้กลับคืนมาได้ สะท้อนผ่านตลาดหุ้นไทยที่มูลค่าการซื้อขายในวันเดียวพุ่งแตะ 1 แสนล้านบาท

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัติย์ ให้เกียรติทหาร จริงใจและเด็ดขาดกับการจัดการปัญหาชายแดน โครงการคนละครึ่งพลัสก็ถูกใจประชาชน อีกทั้ง สส.ของพรรคภูมิใจไทยต่างดูแลพื้นที่แบบเข้าถึง เข้าใจ ทำให้คะแนนเสียงไม่ผันผวนตามกระแสเหมือนกับพรรคอื่น สิ่งเหล่านี้ต่างหากคือหัวใจสำคัญที่ทำให้พรรคภูมิใจไทยชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลาย ขณะที่พรรคประชาชนชัดเจนมาตลอดว่ามุ่งแต่คิดจะแก้โครงสร้างของประเทศ ที่สำคัญ สโลแกนมีส้มไม่มีเทา แต่พอเอาเข้าจริงก็มีแต่ข่าวเทาๆ ในพรรคหลุดออกมาตามสื่อ ความเชื่อมั่นในสายตาประชาชนจึงพังทลาย

“ชัยชนะในการเลือกตั้งของพรรคภูมิใจไทย ล้วนเกิดจากประชาชนมองเห็นคุณค่าของการทำงานอย่างเป็นรูปธรรมและผลลัพธ์ที่จับต้องได้ มากกว่าถ้อยคำที่สวยหรู การเมืองที่ยืนอยู่บนความรับผิดชอบ เป็นมืออาชีพ และจริงใจ ทั้งนี้ เรื่องการเรียกร้องให้มีการนับคะแนนใหม่นั้นสามารถเรียกร้องได้ ถือเป็นอำนาจของ กกต.ที่จะพิจารณา พรรคภูมิใจไทยไม่ขอก้าวล่วงและพร้อมน้อมรับดุลยพินิจของ กกต. แต่การเรียกร้องนั้นก็ควรจะมีขอบเขตด้วย ไม่ควรจะไปยุยงปลุกปั่นให้บ้านเมืองวุ่นวายอีก หลักการสำคัญที่กกต.ต้องดำเนินการคือเขตเลือกตั้งไหนมีปัญหาก็ต้องไปตรวจสอบเขตนั้นตามกฏหมาย ทุก อย่างควรว่าไปตามกฎหมาย และพรรคการเมืองที่แพ้เลือกตั้งก็ไม่ควรออกมาเคลื่อนไหวไปไกลถีงขนาดคิดล้มการเลือกต้้ง” นายธนกร กล่าว

