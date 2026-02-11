ชาวเน็ตขุดภาพ รถเมล์ 99 คัน จอดทิ้งตากแดดตากลม ท่าเรือแหลมฉบัง เกือบ 10 ปี
ชาวเน็ตขุดภาพ รถเมล์ซันลองสีฟ้า 99 คัน จอดทิ้งร้าง ที่ท่าเรือแหลมฉบังนานเกือบ 10 ปี หลังพัวพันคดีสำแดงเท็จ สภาพล่าสุดกรอบหมดแล้ว
11 ก.พ.69 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์ภาพเปรียบเทียบรถเมล์สีฟ้าที่ถูกจอดอยู่บริเวณท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 99 คัน เป็นเวลานานเกือบ 10 ปี ตั้งแต่ปี 2017-2025 ลงในกลุ่ม รวมมิตรเรื่องรถเมล์ : Bangkokbusclub Cafe พร้อมกับระบุข้อความว่า
“ภาพถ่ายทางอากาศจาก GOOGLE Earth (หากคุณต้องการดูรูปถ่ายทางอากาศ สามารถเข้าไปดูได้ โดยค้นหาใน Google Earth และพิมพ์คำว่าท่าเรือแหลมฉบัง (มันจะมีโหมดให้ดูภาพถ่ายปีเก่าๆ ย้อนหลังด้วย)
ทุกท่านยังจำรถเมล์ซันลองฟ้าที่ตอนแรกจะมาวิ่ง ขสมก. กันได้ไหมครับ สำหรับ 99 คันในรูปนี้ หลังจากมีคดีสำแดงเท็จเมื่อตอนนั้น ตอนนี้ก็เกือบๆ จะ 10 ปีแล้ว พวกเขายังอยุ่กับที่ไม่ไปไหน ยังคงจอดอาบแดดฝนลมทะเลอยู่ที่แหลมฉบังที่เดิม
ตอนนี้สภาพทั้งภายนอกและภายในหน้าจะกรอบหมดแล้ว (แอบเสียดายรถ ต่อให้เอาออกมาแล้วเอามาซ่อมตอนนี้ก็ไม่คุ้มแล้ว) โดยภาพล่าสุดของปี 2025 เป็นภาพเมื่อ 21 ธ.ค. ที่ผ่านมา ก็ไม่นานเท่าไรนัก”
ทั้งนี้ ข้อมูลจากเพจเฟซบุ๊ก Bangkokbusclub.com ชุมชนคนรักรถเมล์ ระบุว่าเป็นรถเมล์ซันลองฟ้าของเบสท์ริน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ กลุ่มแรก เป็นรถที่นำเข้ามาเป็นล็อตแรก จำนวน 99 คัน ขณะนี้ยังจอดอยู่ในบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง ตั้งแต่รถนำเข้ามาเมื่อเดือนธันวาคม 2559 เนื่องจากถูกกรมศุลกากร อายัดไว้เป็นของกลาง ระหว่างรอศาลตัดสินในคดีสำแดงแหล่งผลิตเป็นเท็จ ทำให้ยังไม่สามารถนำรถออกจากท่าเรือได้
ส่วนอีกกลุ่มคือ รถล็อตที่เหลือ 390 คัน ที่นำเข้ามาหลังจากที่เกิดเรื่องล็อตแรก ซึ่งเบสท์รินยอมจ่ายภาษีนำเข้าให้กรมศุลกากร จึงสามารถนำรถออกจากท่าเรือได้ ปัจจุบันรถกลุ่มนี้จอดไว้ในลานจอดรถของเบสท์ริน ซึ่งอยู่ที่ถนนกิ่งแก้ว-บางพลี บริเวณตรงข้ามหมู่บ้านบางพลีนิเวศน์
และรถอีกชุดนึง ที่เคยฝากจอดไว้ที่ รฟม.ศูนย์วัฒนธรรมฯ ปัจจุบันก็ได้มีการย้ายรถมาเก็บรวมไว้ที่นี้แล้ว ตั้งแต่ช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค. 2561 ที่ผ่านมา (ที่บางคนเห็นว่ารถออกวิ่งตามถนน แท้จริงเป็นเพียงการย้ายที่เก็บรถเท่านั้น)
