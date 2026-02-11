ข่าว

ชาวเน็ตขุดภาพ รถเมล์ 99 คัน จอดทิ้งตากแดดตากลม ท่าเรือแหลมฉบัง เกือบ 10 ปี

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 11 ก.พ. 2569 14:33 น.| อัปเดต: 11 ก.พ. 2569 14:33 น.
74

ชาวเน็ตขุดภาพ รถเมล์ซันลองสีฟ้า 99 คัน จอดทิ้งร้าง ที่ท่าเรือแหลมฉบังนานเกือบ 10 ปี หลังพัวพันคดีสำแดงเท็จ สภาพล่าสุดกรอบหมดแล้ว

11 ก.พ.69 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์ภาพเปรียบเทียบรถเมล์สีฟ้าที่ถูกจอดอยู่บริเวณท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 99 คัน เป็นเวลานานเกือบ 10 ปี ตั้งแต่ปี 2017-2025 ลงในกลุ่ม รวมมิตรเรื่องรถเมล์ : Bangkokbusclub Cafe พร้อมกับระบุข้อความว่า

“ภาพถ่ายทางอากาศจาก GOOGLE Earth (หากคุณต้องการดูรูปถ่ายทางอากาศ สามารถเข้าไปดูได้ โดยค้นหาใน Google Earth และพิมพ์คำว่าท่าเรือแหลมฉบัง (มันจะมีโหมดให้ดูภาพถ่ายปีเก่าๆ ย้อนหลังด้วย)

ทุกท่านยังจำรถเมล์ซันลองฟ้าที่ตอนแรกจะมาวิ่ง ขสมก. กันได้ไหมครับ สำหรับ 99 คันในรูปนี้ หลังจากมีคดีสำแดงเท็จเมื่อตอนนั้น ตอนนี้ก็เกือบๆ จะ 10 ปีแล้ว พวกเขายังอยุ่กับที่ไม่ไปไหน ยังคงจอดอาบแดดฝนลมทะเลอยู่ที่แหลมฉบังที่เดิม

ตอนนี้สภาพทั้งภายนอกและภายในหน้าจะกรอบหมดแล้ว (แอบเสียดายรถ ต่อให้เอาออกมาแล้วเอามาซ่อมตอนนี้ก็ไม่คุ้มแล้ว) โดยภาพล่าสุดของปี 2025 เป็นภาพเมื่อ 21 ธ.ค. ที่ผ่านมา ก็ไม่นานเท่าไรนัก”

สภาพรถเมล์ที่ถูดจอดที่ท่าเรือแหลมฉบังเป็นเวลาเกือบ 10 ปี
FB/ รวมมิตรเรื่องรถเมล์ : Bangkokbusclub Cafe

ทั้งนี้ ข้อมูลจากเพจเฟซบุ๊ก Bangkokbusclub.com ชุมชนคนรักรถเมล์ ระบุว่าเป็นรถเมล์ซันลองฟ้าของเบสท์ริน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ กลุ่มแรก เป็นรถที่นำเข้ามาเป็นล็อตแรก จำนวน 99 คัน ขณะนี้ยังจอดอยู่ในบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง ตั้งแต่รถนำเข้ามาเมื่อเดือนธันวาคม 2559 เนื่องจากถูกกรมศุลกากร อายัดไว้เป็นของกลาง ระหว่างรอศาลตัดสินในคดีสำแดงแหล่งผลิตเป็นเท็จ ทำให้ยังไม่สามารถนำรถออกจากท่าเรือได้

ส่วนอีกกลุ่มคือ รถล็อตที่เหลือ 390 คัน ที่นำเข้ามาหลังจากที่เกิดเรื่องล็อตแรก ซึ่งเบสท์รินยอมจ่ายภาษีนำเข้าให้กรมศุลกากร จึงสามารถนำรถออกจากท่าเรือได้ ปัจจุบันรถกลุ่มนี้จอดไว้ในลานจอดรถของเบสท์ริน ซึ่งอยู่ที่ถนนกิ่งแก้ว-บางพลี บริเวณตรงข้ามหมู่บ้านบางพลีนิเวศน์

และรถอีกชุดนึง ที่เคยฝากจอดไว้ที่ รฟม.ศูนย์วัฒนธรรมฯ ปัจจุบันก็ได้มีการย้ายรถมาเก็บรวมไว้ที่นี้แล้ว ตั้งแต่ช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค. 2561 ที่ผ่านมา (ที่บางคนเห็นว่ารถออกวิ่งตามถนน แท้จริงเป็นเพียงการย้ายที่เก็บรถเท่านั้น)

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สุดเศร้า! อาลัย &quot;หมอน้ำตาล&quot; ทีมแพทย์ รพ.อุทัยธานี เหยื่อรถตู้พุ่งชนรถหกล้อ ข่าว

สุดเศร้า! อาลัย “หมอน้ำตาล” ทีมแพทย์ รพ.อุทัยธานี เหยื่อรถตู้พุ่งชนรถหกล้อ

5 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สรปุก” เปิดเผยสาเหตุสาวแว่น พุ่งเปิดหีบลงเสียงชลบุรีเขต 1 ย้ำทำไม่ได้

13 นาที ที่แล้ว
ญี่ปุ่นแถลงขอโทษประชาชน ปมบัตรเลือกตั้งตกค้าง ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่น ขอโทษประชาชน เจอบัตรเลือกตั้งตกค้าง 1 ใบ น้อมรับความผิด เร่งหาสาเหตุ

18 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อุบาทว์! รวบแม่ชาวอเมริกัน ฉีดอุจจาระเข้าสายน้ำเกลือลูก ขณะนอนโรงพยาบาล

23 นาที ที่แล้ว
แฟนๆ ช็อก! จองอึนอู นักแสดงซีรีส์ดัง เสียชีวิตในวัย 40 ปี เปิดโพสต์สุดท้าย 1 วันก่อนจากไป บันเทิงเกาหลี

แฟนๆ ช็อก! นักแสดงซีรีส์ดัง เสียชีวิตในวัย 40 ปี เปิดโพสต์สุดท้าย 1 วันก่อนจากไป

30 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ทบ. บรรจุทายาท 2 วีรบุรุษชายแดนไทย-กัมพูชา รับราชการ สานต่อปณิธาน

32 นาที ที่แล้ว
สื่อญี่ปุ่นวิเคราะห์สาเหตุที่พรรคประชาชนแพ้ภูมิใจไทยจากคลิปเสียงหลุด ข่าวต่างประเทศ

สื่อญี่ปุ่น ชี้ สาเหตุ พรรคประชาชนแพ้ภูมิใจไทย เพราะคลิปเสียง “อังเคิล”

45 นาที ที่แล้ว
อาการออกกำลังกายแล้วปวดเข่า สุขภาพและการแพทย์

ออกกำลังกายแล้วปวดเข่า สัญญาณเตือนบอกโรคที่ควรรู้

58 นาที ที่แล้ว
สอบสวนกลาง ร่วมมือ อย.บุกทลายโกดัง ยาแก้ไอปลอม-น้ำกระท่อมกรอกมือ ยึดของกลางรวม 2.7 ล้าน ข่าว

บุกทลายโกดัง ยาแก้ไอปลอม-น้ำท่อมกรอกมือ ส่งขายภาคใต้ ยึดของกลางรวม 2.7 ล้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชาวเน็ตขุดภาพ รถเมล์ 99 คัน จอดทิ้งตากแดดตากลม ท่าเรือแหลมฉบัง เกือบ 10 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ธนกร” วอนหยุดยุยงปลุกปั่นให้บ้านเมืองวุ่นวาย ยกสาเหตุ “อนุทิน” ชนะ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยกเลิก ช้อปดีมีคืน 2569 ช็อกคนลดหย่อนภาษี รัฐอ้างได้ไม่คุ้มเสีย เศรษฐกิจ

ยกเลิก ช้อปดีมีคืน 2569 ช็อกคนลดหย่อนภาษี รัฐอ้างได้ไม่คุ้มเสีย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กล่องเลือกตั้ง กกต. ถูกขายในแอปพลิเคชัน ลาซาด้า ในราคา 140 บาท ข่าว

กล่องเลือกตั้ง กกต. โผล่แอปฯ ลาซาด้า ใบละ 140 บาท เพจดังถาม ใครจะรับผิดชอบ?

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

นายกเฮง ลำพูน แฉวิธีโกงเลือกตั้ง 2569 ต้นทุนต่ำ ได้ผลชัวร์ ตรวจสอบยากมาก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพแสดงการเลือกตั้งในปี 2500 ที่มีการโกงด้วยวิธีไพ่ไฟ คืออะไร ข่าวการเมือง

เปิดวิธีโกง “ไพ่ไฟ” คืออะไร? ย้อนรอยเลือกตั้ง 2500 ที่ได้ชื่อว่าสกปรกที่สุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สฤณี แฉพิรุธ กกต. เทียบยอดเลือกตั้งบัตร 2 สีไม่เท่ากันสักจังหวัด ท้านับใหม่ทั้งประเทศ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลือกตั้ง 69 ส่อโมฆะ? ย้อนวิกฤตการเมือง เลือกตั้งโมฆะปี 57 สู่การเกิดรัฐประหาร ข่าวการเมือง

เลือกตั้ง 69 ส่อโมฆะ? ย้อนวิกฤตการเมือง เลือกตั้งโมฆะปี 57 สู่การเกิดรัฐประหาร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สุชาติ” ยินดีให้นับคะแนนเลือกตั้งใหม่ สวนคนคัดค้านส่วนใหญ่มาจากเขตอื่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายธรรมราช ฟาดพวกขี้แพ้ชวนตีปลุกปั่นนับคะแนนใหม่ชลบุรี ข่าวการเมือง

ทนายธรรมราช ซัดพวกแพ้แล้วพาล ปั่นสังคมแตกแยก ทำตัวสถุน ไม่ถูกใจงอแงเป็นเด็ก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เรียกร้อง กกต. เปิดเผยข้อมูลคะแนนดิบเพื่อความโปร่งใส ข่าวการเมือง

อภิสิทธิ์ เปิดจุดยืน จี้ กกต. อย่ามองข้ามบัตรเขย่ง หวั่นรัฐบาลใหม่ไร้ความชอบธรรม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักปวศ.โปแลนด์หายตัวในเขมร ถูกปล้นหมดตัว พบร่างสภาพผอมโซ อาการสาหัส ข่าว

นักปวศ.โปแลนด์หายตัวในเขมร ถูกปล้นหมดตัว พบร่างสภาพผอมโซ อาการสาหัส

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บก.ลายจุด บุก กกต. ลั่น 3 วันผลเลือกตั้งยังโกลาหล ซัดระบบห่วย-ตัวเลขแกว่งจนน่าสงสัย! ข่าวการเมือง

บก.ลายจุด บุก กกต. ลั่น 3 วันผลเลือกตั้งยังโกลาหล ซัดระบบห่วย-ตัวเลขแกว่งจนน่าสงสัย!

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พรรคส้ม” อาจปรับกรรมการบริหารยกชุด “พริษฐ์” นั่งเก้าอี้หัวหน้าพรรคแทน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมอุตุ เตือน 3 จังหวัด ฝนตกหนัก ระวังน้ำท่วมฉับพลัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ว่างเปล่า! กกต. เปิดเว็บโชว์ผลคะแนนเลือกตั้ง 69 ทั่วประเทศ ล่าสุด ยังไม่เจอไฟล์แม้แต่จังหวัดเดียว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 11 ก.พ. 2569 14:33 น.| อัปเดต: 11 ก.พ. 2569 14:33 น.
74
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“สรปุก” เปิดเผยสาเหตุสาวแว่น พุ่งเปิดหีบลงเสียงชลบุรีเขต 1 ย้ำทำไม่ได้

เผยแพร่: 11 กุมภาพันธ์ 2569
ญี่ปุ่นแถลงขอโทษประชาชน ปมบัตรเลือกตั้งตกค้าง

ญี่ปุ่น ขอโทษประชาชน เจอบัตรเลือกตั้งตกค้าง 1 ใบ น้อมรับความผิด เร่งหาสาเหตุ

เผยแพร่: 11 กุมภาพันธ์ 2569

อุบาทว์! รวบแม่ชาวอเมริกัน ฉีดอุจจาระเข้าสายน้ำเกลือลูก ขณะนอนโรงพยาบาล

เผยแพร่: 11 กุมภาพันธ์ 2569
แฟนๆ ช็อก! จองอึนอู นักแสดงซีรีส์ดัง เสียชีวิตในวัย 40 ปี เปิดโพสต์สุดท้าย 1 วันก่อนจากไป

แฟนๆ ช็อก! นักแสดงซีรีส์ดัง เสียชีวิตในวัย 40 ปี เปิดโพสต์สุดท้าย 1 วันก่อนจากไป

เผยแพร่: 11 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button