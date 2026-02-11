ยกเลิก ช้อปดีมีคืน 2569 ช็อกคนลดหย่อนภาษี รัฐอ้างได้ไม่คุ้มเสีย

การเงินเศรษฐกิจ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 11 ก.พ. 2569 14:30 น.| อัปเดต: 11 ก.พ. 2569 14:30 น.
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่ากระทรวงการคลังยังไม่มีแนวคิดที่จะนำมาตรการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยระยะสั้นที่ประชาชนคุ้นเคยในช่วงต้นปี เช่น โครงการ “ช้อปดีมีคืน” หรือ “Easy E-Receipt” กลับมาใช้ในช่วงเวลานี้

แม้มาตรการลดหย่อนภาษีผ่านการจับจ่ายใช้สอยจะเป็นที่ชื่นชอบของผู้เสียภาษีบางกลุ่ม แต่จากบทเรียนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ในช่วงที่ผ่านมา ได้พิสูจน์ให้เห็นตัวเลขในเชิงประจักษ์แล้วว่า การแจกเงินหรือการให้สิทธิลดหย่อนภาษีในลักษณะดังกล่าวไม่ได้ส่งผลช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมได้มากเท่าที่ควร เมื่อเทียบกับเม็ดเงินงบประมาณและทรัพยากรภาษีที่รัฐต้องสูญเสียไป ถือว่า “ได้ไม่คุ้มเสีย”

“รัฐบาลจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนทิศทางไปสู่มาตรการที่สร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนกว่า การกระตุ้นระยะสั้นอาจหวือหวาแต่ไม่ได้สร้างฐานรากทางเศรษฐกิจที่มั่นคง” รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง กล่าว

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังเตรียมจะผลักดัน โครงการบัญชีการออมส่วนบุคคล หรือ Thailand Individual Saving Account (TISA) เข้ามาแทนที่ เพื่อเป็นการปฏิรูประบบการลดหย่อนภาษีใหม่ทั้งระบบ ซึ่งขณะนี้มีความพร้อมอยู่แล้วและสามารถดำเนินการได้ทันที โดยมุ่งเน้นส่งเสริมการออมระยะยาวเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับประชาชน แทนการกระตุ้นให้เกิดการบริโภคเพียงชั่วคราว

สำหรับ ช้อปดีมีคืน เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา นำค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สูงสุด 5 หมื่นบาท มาใช้เป็นค่าลดหย่อนภาษีได้ตามวงเงินที่รัฐกำหนด โดยต้องใช้หลักฐานเป็นใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ (ทั้งแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขของแต่ละปี) เพื่อนำไปยื่นลดหย่อนภาษีประจำปี

หลักการทำงานของมาตรการนี้ไม่ใช่การแจกเงินสดหรือให้ส่วนลดทันทีที่หน้างาน แต่เป็นการ “คืนภาษี” ตามฐานภาษีของผู้เสียภาษีแต่ละคน กล่าวคือ ผู้ที่มีรายได้สูงและเสียภาษีในอัตราที่สูงจะได้รับเงินคืนมากที่สุด (เช่น ฐานภาษี 30% ช้อป 10,000 บาท ได้คืน 3,000 บาท)

ในขณะที่ผู้มีรายได้น้อยหรือเสียภาษีในฐานต่ำจะได้รับเงินคืนน้อยลงลดหลั่นกันไป ส่วนผู้ที่รายได้ไม่ถึงเกณฑ์เสียภาษีจะไม่ได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้เลย ซึ่งทำให้มาตรการนี้มักถูกมองว่าเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มคนชั้นกลางถึงบนเป็นหลัก

