“ธนกร” มั่นใจ “พรรคภูมิใจไทย” ชนะเลือกตั้งแล้ว เทียบสถิติไม่พลิกโผ

เผยแพร่: 08 ก.พ. 2569 20:23 น.
54

ธนกร มั่นใจ พรรคภูมิใจไทย ชนะเลือกตั้งแล้ว เทียบสถิติไม่พลิกโผ หลังคะแนนล่าสุดบอกได้ 192 ที่นั่ง ขณะนี้ทุกอย่างบรรยากาศดี

นายธนกร วังบุญคงชนะ ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ถึงผลการเลือกตั้งปี 69 ว่าพรรคภูมิใจไทยชนะแล้วรึยัง กล่าวว่า ลึกๆ ตนค่อนข้างที่จะมั่นใจ เท่าที่ดูจากตัวเลขแล้ว

เมื่อถามย้ำว่ามีโอกาสที่จะพลิกโผหรือไม่ นายธนกร ระบุว่า หากเทียบกับสถิติแล้วมองว่าไม่น่าจะพลิกโผ พร้อมย้ำว่า ขณะนี้บรรยากาศทุกอย่างดี

ทั้งนี้จากรายงานล่าสุด พบว่าพรรคภูมิใจไทย ได้รับคะแนน 192 ที่นั่ง นำหน้าพรรคเพื่อไทย 84 ที่นั่ง และ ประชาชน 75 ที่นั่ง

Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์

