อภิสิทธิ์ เปิดจุดยืน จี้ กกต. อย่ามองข้ามบัตรเขย่ง หวั่นรัฐบาลใหม่ไร้ความชอบธรรม

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 11 ก.พ. 2569 13:34 น.| อัปเดต: 11 ก.พ. 2569 13:37 น.
67
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เรียกร้อง กกต. เปิดเผยข้อมูลคะแนนดิบเพื่อความโปร่งใส
ภาพจาก : Abhisit Vejjajiva

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นำทีมประชาธิปัตย์จี้ กกต. เปิดข้อมูลคะแนนดิบรายหน่วยทันที เคลียร์ปมบัตรเขย่งเลือกตั้ง 69 เตือนอย่ามองเป็นเรื่องเล็ก หวั่นทำรัฐบาลใหม่ขาดความชอบธรรมจนเกิดวิกฤตศรัทธาบานปลาย

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 ความเคลื่อนไหวทางการเมืองยังคงร้อนแรงต่อเนื่อง ล่าสุด นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้ออกมาแสดงจุดยืนหลังเป็นประธานการประชุมร่วมระหว่างกรรมการบริหารพรรคและผู้สมัคร สส. ที่ได้รับคะแนนสูงสุด

นายอภิสิทธิ์ ระบุว่านอกเหนือจากการติดตามผลการเลือกตั้งแล้ว วาระเร่งด่วนที่พรรคให้ความสำคัญคือปัญหาการจัดการเลือกตั้งที่กำลังลุกลามจนเกิดข้อกังขาในวงกว้าง โดยทางพรรคเห็นตรงกันว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จำเป็นต้องเร่งสร้างความโปร่งใสด้วยการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ละเอียดที่สุด โดยเฉพาะคะแนนรายหน่วยและจำนวนบัตรทั้ง 2 ระบบที่มีความแตกต่างกันในหลายพื้นที่

นอกจากนี้ นายอภิสิทธิ์ ได้กล่าวเตือนด้วยความห่วงใยว่า กกต. ไม่ควรมองความผิดปกติที่เกิดขึ้นเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อย แม้จะดูเหมือนเป็นปัญหาเฉพาะพื้นที่ แต่เมื่อรวมกันแล้วได้สร้างกระบวนการบั่นทอนความเชื่อมั่นไปมากแล้ว ซึ่งหากปล่อยให้กระบวนการเข้าสู่อำนาจรัฐเต็มไปด้วยข้อกังขา ก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความชอบธรรมและเสถียรภาพของรัฐบาลที่จะจัดตั้งขึ้นในภายหลัง ดังนั้น กกต. ควรใช้อำนาจที่มีอยู่ในมือ ไม่ว่าจะเป็นการสั่งนับคะแนนใหม่ หรือสั่งลงคะแนนใหม่ในจุดที่มีปัญหา เพื่อให้ความจริงปรากฏและยืนยันความสุจริตเที่ยงธรรมของผลการเลือกตั้ง

ในส่วนของกระแสสังคมที่เรียกร้องให้มีการนับคะแนนใหม่ทั่วประเทศนั้น หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มองว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ เพราะในยุคข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว การเผยแพร่ภาพความผิดปกติหรือ “บัตรเขย่ง” ในหลายพื้นที่ ทำให้ประชาชนเกิดความสงสัยและตั้งคำถาม ซึ่งผ่านมาแล้ว 2-3 วัน กกต. น่าจะมีความพร้อมในการนำเสนอข้อมูลดิบเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง

หากเป็นเพียงความผิดพลาดทางเทคนิคก็จะสามารถตรวจสอบได้ แต่หากนิ่งเฉยอาจทำให้สถานการณ์บานปลายจนเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งพรรคเองก็ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้สมัครในพื้นที่ที่มีปัญหาบัตรเขย่งเช่นกัน โดยขณะนี้ได้มีคณะทำงานเข้าไปช่วยเหลือและตรวจสอบว่าตัวเลขที่ไม่สอดคล้องกันนั้นเป็นเพียงความผิดพลาดหรือเป็นกระบวนการทุจริตกันแน่

การประชุมของประชาธิปัตย์เน้นปัญหาบัตรเขย่งที่ต้องการการตรวจสอบจาก กกต.
ข้อมูลจาก : FB/สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

