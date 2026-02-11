อายไหม? เลือกตั้งไทยใน LA มาตรฐานเป๊ะ นับคะแนนโปร่งใสไร้ดราม่า
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส นับคะแนนประชามติรัฐธรรมนูญใหม่เมื่อ 8 ก.พ. 69 พบผู้มาใช้สิทธิ 4,205 คน เห็นชอบ 3,307 คะแนน ทิ้งห่างฝ่ายไม่เห็นชอบ โซเชียลยกนิ้วมาตรฐานการทำงานระดับโลก
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 13.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดกิจกรรมนับคะแนนออกเสียงประชามติในประเด็น “ท่านเห็นชอบว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่” โดยใช้พื้นที่บริเวณลานจอดรถชั้นใต้ดินของสถานกงสุลใหญ่ฯ เป็นสถานที่นับคะแนนต่อหน้าสักขีพยานและผู้ร่วมสังเกตการณ์
สรุปผลการนับคะแนนประชามติ ณ นครลอสแอนเจลิส
ข้อมูลสถิติคะแนนจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่รับผิดชอบของสถานกงสุลใหญ่ฯ มีรายละเอียดดังนี้
1. จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงตามบัญชีรายชื่อ จำนวน 4,541 คน
2. จำนวนผู้มาใช้สิทธิออกเสียงจำนวน 4,205 คน
3. จำนวนบัตรออกเสียงที่ใช้นับคะแนน จำนวน 4,204 บัตร
3.1 บัตรที่นับเป็นคะแนน จำนวน 4,193 บัตร
3.2 บัตรเสีย 11 บัตร
4. ผลการนับคะแนนออกเสียงประชามติ
- เห็นชอบ 3,307 คะแนน
- ไม่เห็นชอบ 822 คะแนน
- ไม่แสดงความคิดเห็น 64 คะแนน
สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวขอบคุณประชาชนทุกท่านที่ออกมาใช้สิทธิ และขอบคุณสักขีพยานที่ร่วมติดตามการนับคะแนนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ชาวเน็ตแห่ชมความโปร่งใส “สอนงาน กกต. ไทย”
หลังจากมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอและผลการนับคะแนนออกไป ชาวเน็ตไทยจำนวนมากต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมขั้นตอนการทำงานของสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยเปรียบเทียบกับบรรยากาศการเลือกตั้งและนับคะแนนภายในประเทศไทยที่มีประเด็นความไม่โปร่งใสในหลายพื้นที่
“แล้วเค้าทำซะดีเหมือนคลิปตัวอย่าง ส่วนประเทศไทย หลบได้แม่งหลบหมด ไฟดับก็มี เขียนแบบแอบๆ ก็มี” — หนึ่งในความคิดเห็นจากโซเชียล
นอกจากนี้ หลายความเห็นยังตั้งคำถามในเชิงเสียดสีว่า มาตรฐานการนับคะแนนที่เห็นในนครลอสแอนเจลิสดูเป็นมืออาชีพและเปิดเผยมากกว่าที่เห็นในประเทศไทยอย่างชัดเจน โดยมีการแสดงความเห็นว่า “สอนงาน กกต. หน่อยครับ” และ “เลือกตั้งไทย แต่ทำดีกว่าในไทยอีก”
ความโปร่งใสในการจัดการนับคะแนนกลางลานจอดรถครั้งนี้ กลายเป็นภาพลักษณ์ที่ได้รับคำชื่นชมอย่างมากในเรื่องการแสดงเจตนารมณ์ประชาธิปไตยของคนไทยในต่างแดน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สรุปเหตุการณ์ ยกหีบหนี ชลบุรี เขต 3 เจอโกดังไร้ป้าย กกต. แจงยิบ ที่เช่าเก็บรวม
- พี่เต้ เลือดขึ้นหน้า ท้าต่อย กกต. 8 รุม 1 ยืนยัน ชกกันแบบกีฬา ยัวะจัดคะแนนหาย
- เทียบเงินเดือน กกต. 2569 บอร์ดใหญ่หลักแสน เจ้าหน้าที่หน้าหน่วยหลักพัน
ข้อมูลจาก : FB/Royal Thai Consulate-General Los Angeles
ติดตาม The Thaiger บน Google News: