อายไหม? เลือกตั้งไทยใน LA มาตรฐานเป๊ะ นับคะแนนโปร่งใสไร้ดราม่า

เผยแพร่: 11 ก.พ. 2569 11:03 น.
การนับคะแนนประชามติรัฐธรรมนูญใหม่ที่นครลอสแอนเจลิสมีผู้มาใช้สิทธิ 4,205 คน
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส นับคะแนนประชามติรัฐธรรมนูญใหม่เมื่อ 8 ก.พ. 69 พบผู้มาใช้สิทธิ 4,205 คน เห็นชอบ 3,307 คะแนน ทิ้งห่างฝ่ายไม่เห็นชอบ โซเชียลยกนิ้วมาตรฐานการทำงานระดับโลก

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 13.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดกิจกรรมนับคะแนนออกเสียงประชามติในประเด็น “ท่านเห็นชอบว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่” โดยใช้พื้นที่บริเวณลานจอดรถชั้นใต้ดินของสถานกงสุลใหญ่ฯ เป็นสถานที่นับคะแนนต่อหน้าสักขีพยานและผู้ร่วมสังเกตการณ์

สรุปผลการนับคะแนนประชามติ ณ นครลอสแอนเจลิส

ข้อมูลสถิติคะแนนจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่รับผิดชอบของสถานกงสุลใหญ่ฯ มีรายละเอียดดังนี้

1. จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงตามบัญชีรายชื่อ จำนวน 4,541 คน

2. จำนวนผู้มาใช้สิทธิออกเสียงจำนวน 4,205 คน

3. จำนวนบัตรออกเสียงที่ใช้นับคะแนน จำนวน 4,204 บัตร

3.1 บัตรที่นับเป็นคะแนน จำนวน 4,193 บัตร

3.2 บัตรเสีย 11 บัตร

4. ผลการนับคะแนนออกเสียงประชามติ

  • เห็นชอบ 3,307 คะแนน
  • ไม่เห็นชอบ 822 คะแนน
  • ไม่แสดงความคิดเห็น 64 คะแนน
ผลการนับคะแนนประชามติในลอสแอนเจลิสเห็นชอบ 3,307 คะแนนและไม่เห็นชอบ 822 คะแนน
สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวขอบคุณประชาชนทุกท่านที่ออกมาใช้สิทธิ และขอบคุณสักขีพยานที่ร่วมติดตามการนับคะแนนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ชาวเน็ตแห่ชมความโปร่งใส “สอนงาน กกต. ไทย”

หลังจากมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอและผลการนับคะแนนออกไป ชาวเน็ตไทยจำนวนมากต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมขั้นตอนการทำงานของสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยเปรียบเทียบกับบรรยากาศการเลือกตั้งและนับคะแนนภายในประเทศไทยที่มีประเด็นความไม่โปร่งใสในหลายพื้นที่

“แล้วเค้าทำซะดีเหมือนคลิปตัวอย่าง ส่วนประเทศไทย หลบได้แม่งหลบหมด ไฟดับก็มี เขียนแบบแอบๆ ก็มี” — หนึ่งในความคิดเห็นจากโซเชียล

การนับคะแนนประชามติในลอสแอนเจลิสกลายเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับการเลือกตั้งไทย
นอกจากนี้ หลายความเห็นยังตั้งคำถามในเชิงเสียดสีว่า มาตรฐานการนับคะแนนที่เห็นในนครลอสแอนเจลิสดูเป็นมืออาชีพและเปิดเผยมากกว่าที่เห็นในประเทศไทยอย่างชัดเจน โดยมีการแสดงความเห็นว่า “สอนงาน กกต. หน่อยครับ” และ “เลือกตั้งไทย แต่ทำดีกว่าในไทยอีก”

ความโปร่งใสในการจัดการนับคะแนนกลางลานจอดรถครั้งนี้ กลายเป็นภาพลักษณ์ที่ได้รับคำชื่นชมอย่างมากในเรื่องการแสดงเจตนารมณ์ประชาธิปไตยของคนไทยในต่างแดน

