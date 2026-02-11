นักปวศ.โปแลนด์หายตัวในเขมร ถูกปล้นหมดตัว พบร่างสภาพผอมโซ อาการสาหัส
เจอตัวแล้ว นักประวัติศาสตร์ชาวโปแลนด์หายตัวในกัมพูชา ถูกปล้นหมดตัว-ความจำเสื่อม อาการสาหัส
สื่อท้องถิ่นกัมพูชารายงานข่าวดีปนสลด อดัม ยานุช เมียลคาเร็ก (Adam Janusz Mielcarek) นักประวัติศาสตร์ชาวโปแลนด์ วัย 59 ปี ที่หายตัวไปในกัมพูชานานกว่า 1 สัปดาห์ ถูกพบตัวแล้วที่กรุงพนมเปญในสภาพร่างกายย่ำแย่ สูญเสียความทรงจำ
นางกามิลา รินด์ น้องสาวของผู้สูญหาย เปิดเผยว่าพี่ชายถูกพบในสวนสาธารณะแห่งหนึ่ง พลเมืองดีจำเขาได้จากประกาศคนหายในโซเชียลมีเดีย สภาพของเขาดูทรุดโทรมจนแทบจำไม่ได้ น้ำหนักลดลงไปถึง 15 กิโลกรัม มีอาการขาดสารอาหารอย่างรุนแรง
ที่น่าตกใจคือ เขาถูกโจรปล้นทรัพย์สินไปจนหมดตัว ไม่เหลือแม้แต่เอกสารสำคัญ โทรศัพท์มือถือ รองเท้า หรือแว่นตา มีอาการความจำเสื่อม ไม่สามารถจดจำเหตุการณ์ช่วงที่หายตัวไปได้ ขณะนี้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการอย่างเร่งด่วน
ก่อนหน้านี้ นายเมียลคาเร็กขาดการติดต่อกับครอบครัวไปตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม ระหว่างเดินทางจากเสียมราฐไปยังพนมเปญ ซึ่งสัญญาณโทรศัพท์ครั้งสุดท้ายถูกจับได้เมื่อวันที่ 25 มกราคม ก่อนจะถูกปิดไป
การหายตัวไปของเขาสร้างความกังวลให้ครอบครัวอย่างมาก จนต้องประสานงานกับตำรวจนครบาลลอนดอน (เนื่องจากเขามีถิ่นพำนักใน UK), อินเตอร์โพล และสถานทูตโปแลนด์ เพื่อช่วยตามหา ก่อนจะมาพบตัวในที่สุด
