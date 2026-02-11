ไผ่ ลิกค์ ยินดีนับคะแนนใหม่ แต่ภาษีประชาชนจ่าย ‘ไอซ์’ ท้าสาบาน ทุจริตขอให้ไม่ตายดี
ไผ่ ลิกค์ ยินดีให้นับคะแนนเลือกตั้งใหม่ แต่ค่าใช้จ่ายภาษีประชาชน เปิดศึกครั้งใหม่ ‘ไอซ์ รักชนก’ ท้าสาบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ถ้าทุจริตขอให้ชาตินี้ไม่ตายดี
จากกรณีที่มวลชนเรียกร้องให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ในพื้นที่เขต 1 ชลบุรี สงสัยถึงความโปร่งใส โดยฝั่ง กกต. เผยว่าขอเวลา 2 วันในการพิจารณาข้อเท็จจริง ขณะที่ ไอซ์ รักชนก ว่าที่ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ออกมาตั้งคำถามว่าเหตุใดจึงต้องขอเวลาถึง 2 วัน เพื่อให้คนโกรธจนเหนื่อยไปเอง พร้อมตั้งขอสงสัยว่าจะผลิตบัตรใหม่หรือผลิตกระดาษขีดคะแนนใบใหม่
ล่าสุด ไผ่ ลิกค์ เลขาฯ พรรคกล้าธรรม ออกมาแสดงความเห็นหลังเกิดประเด็นการเรียกร้องให้นับคะแนนใหม่ ส้งข้อความถึง ปราย ปริญวัฒน์ ทวีกิจศิรพงษ์ ผู้สมัคร สส.เขต 1 จังหวัดกำแพงเพชร เผยว่า “ยินดีให้น้องปรายนับใหม่อีกกี่รอบก็ได้ แต่ค่าใช้จ่ายใครออก ภาษีประชาชนนะจ๊ะ”
ล่าสุด ไอซ์ รักชนก เข้ามาคอมเมนต์ว่า “พี่ไผ่ เท่มาก ๆ ค่ะ สุดยอด เพิ่มอีกอย่างได้ไหม อยากให้สาบานกับสิ่งศักดิ์ศรีที่สุดในกำแพงเพชรหน่อย ถ้าทุจริตการเลือกตั้ง ขอให้ชาตินี้ไม่ตายดี แต่ถ้าทำทุกอย่างถูกต้องขอให้เจริญ ๆ ทั้ง ๆ ครอบครัว”
ฝั่ง ไผ่ ลิกค์ ตอบกลับดุเดือดว่า “ที่แตกอะหน้าเย็บยัง ถ้าเสร็จแล้วจะไปสาบาน ก็บอกมา แต่ถ้าจะสาบานก็ไปสาบานด้วยได้มั้ยมา 200,000 เอามาจากไหน แล้วไม่ต้องเรียกพี่ต่อหน้าสื่อ ลับหลังเป็นไงรู้อยู่แก่ใจ แต่ผมเตรียม ผ้าเช็ดน้ำตาให้ไว้แล้วนะจ๊ะ รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork”
อย่างไรก็ดี ต้องติดตามต่อว่า กกต. จะออกมาแถลงการณ์ประเด็นการขอนับคะแนนใหม่ในพื้นที่ จ. ชลบุรี เขต 1 อย่างไร หากมีการอัปเดตเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบอีกครั้ง
