ไผ่ ลิกค์ ยินดีนับคะแนนใหม่ แต่ภาษีประชาชนจ่าย ‘ไอซ์’ ท้าสาบาน ทุจริตขอให้ไม่ตายดี

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 ก.พ. 2569 11:58 น.| อัปเดต: 11 ก.พ. 2569 12:00 น.
65
ไผ่ ลิกค์ ยินดีให้นับคะแนนเลือกตั้งใหม่ แต่ค่าใช้จ่ายภาษีประชาชน

ไผ่ ลิกค์ ยินดีให้นับคะแนนเลือกตั้งใหม่ แต่ค่าใช้จ่ายภาษีประชาชน เปิดศึกครั้งใหม่ ‘ไอซ์ รักชนก’ ท้าสาบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ถ้าทุจริตขอให้ชาตินี้ไม่ตายดี

จากกรณีที่มวลชนเรียกร้องให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ในพื้นที่เขต 1 ชลบุรี สงสัยถึงความโปร่งใส โดยฝั่ง กกต. เผยว่าขอเวลา 2 วันในการพิจารณาข้อเท็จจริง ขณะที่ ไอซ์ รักชนก ว่าที่ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ออกมาตั้งคำถามว่าเหตุใดจึงต้องขอเวลาถึง 2 วัน เพื่อให้คนโกรธจนเหนื่อยไปเอง พร้อมตั้งขอสงสัยว่าจะผลิตบัตรใหม่หรือผลิตกระดาษขีดคะแนนใบใหม่

ล่าสุด ไผ่ ลิกค์ เลขาฯ พรรคกล้าธรรม ออกมาแสดงความเห็นหลังเกิดประเด็นการเรียกร้องให้นับคะแนนใหม่ ส้งข้อความถึง ปราย ปริญวัฒน์ ทวีกิจศิรพงษ์ ผู้สมัคร สส.เขต 1 จังหวัดกำแพงเพชร เผยว่า “ยินดีให้น้องปรายนับใหม่อีกกี่รอบก็ได้ แต่ค่าใช้จ่ายใครออก ภาษีประชาชนนะจ๊ะ”

ล่าสุด ไอซ์ รักชนก เข้ามาคอมเมนต์ว่า “พี่ไผ่ เท่มาก ๆ ค่ะ สุดยอด เพิ่มอีกอย่างได้ไหม อยากให้สาบานกับสิ่งศักดิ์ศรีที่สุดในกำแพงเพชรหน่อย ถ้าทุจริตการเลือกตั้ง ขอให้ชาตินี้ไม่ตายดี แต่ถ้าทำทุกอย่างถูกต้องขอให้เจริญ ๆ ทั้ง ๆ ครอบครัว”

ฝั่ง ไผ่ ลิกค์ ตอบกลับดุเดือดว่า “ที่แตกอะหน้าเย็บยัง ถ้าเสร็จแล้วจะไปสาบาน ก็บอกมา แต่ถ้าจะสาบานก็ไปสาบานด้วยได้มั้ยมา 200,000 เอามาจากไหน แล้วไม่ต้องเรียกพี่ต่อหน้าสื่อ ลับหลังเป็นไงรู้อยู่แก่ใจ แต่ผมเตรียม ผ้าเช็ดน้ำตาให้ไว้แล้วนะจ๊ะ รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork”

อย่างไรก็ดี ต้องติดตามต่อว่า กกต. จะออกมาแถลงการณ์ประเด็นการขอนับคะแนนใหม่ในพื้นที่ จ. ชลบุรี เขต 1 อย่างไร หากมีการอัปเดตเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบอีกครั้ง

ไผ่ ลิกค์ โพสต์ปมนับคะแนนใหม่ ลั่น ค่าใช้จ่ายใครออกภาษีประชาชน
ภาพจาก Facebook : ไผ่ ลิกค์
ไผ่ ลิกค์ โพสต์ปมนับคะแนนใหม่ ลั่น ค่าใช้จ่ายใครออกภาษีประชาชน-2
ภาพจาก Facebook : ไผ่ ลิกค์

ไอซ์ รักชนก ศรีนอกไผ่ ลิกค์

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

